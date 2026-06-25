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    Kerala
    Posted On
    date_range 25 Jun 2026 3:56 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Jun 2026 3:56 PM IST

    കേന്ദ്രസർക്കാറിനെതിരെ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് സ​ഭ: ‘വിദേശ സംഭാവന ചട്ടഭേദഗതിയിലൂടെ മാനുഷിക സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കൂച്ചുവിലങ്ങിടുന്നു’

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    പ്ര​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ല​പാ​ടു​ക​ളെ ഓ​ഡി​റ്റ് ചെ​യ്യാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത് ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് ചേ​ർ​ന്ന​ത​ല്ല
    കേന്ദ്രസർക്കാറിനെതിരെ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് സ​ഭ: ‘വിദേശ സംഭാവന ചട്ടഭേദഗതിയിലൂടെ മാനുഷിക സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കൂച്ചുവിലങ്ങിടുന്നു’
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    കോ​ട്ട​യം: പു​തി​യ വിദേശ സംഭാവന നിയന്ത്രണ ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ക​ടു​ത്ത വി​യോ​ജി​പ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ച് ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് സ​ഭ. സ​ഭ​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ളും സു​താ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്നും ഒ​ന്നും മ​റ​ച്ചു​വെ​ക്കാ​നി​ല്ലെ​ന്നും കോട്ടയം ഭദ്രാസനാധിപന്‍ യൂഹോനോന്‍ മാര്‍ ദിയസ്‌കോറസ് മെത്രാപ്പോലീത്ത വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    വ്യവസായങ്ങൾക്കും ഖനനത്തിനുമായി നിയമങ്ങൾ ലളിതവത്കരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ മാനുഷികസേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കർശനമായ ചട്ടങ്ങളിലൂടെ കൂച്ചുവിലങ്ങിടുന്നത് ഖേദകരമാണ്. രാ​ജ്യ​ത്തെ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​യി​ട്ടാ​ണ് സ​ഭ​യു​ടെ വി​ദേ​ശ സ​ഹാ​യ ഫ​ണ്ടു​ക​ൾ വി​നി​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ച​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​രി​ഷ്കാ​രം വ​രു​ത്തുംമു​മ്പ് പ്ര​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി കൂ​ടി​യാ​ലോ​ച​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്ത​ണം. അ​ത്ത​രം ന​ട​പ​ടി​ക​ളാ​ണ് ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യെ​ന്നും അ​ദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    എഫ്.സി.ആർ.എയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അക്കൗണ്ട് ഉടമകളുടെ സമൂഹമാധ്യമ വിവരങ്ങളും പബ്ലിക്കേഷനുകളുടെ വിശദാംശങ്ങളും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് മൗലികാവകാശങ്ങൾക്ക് മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണ്. ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ വ​ഴി​യു​ള്ള എ​ല്ലാ​വി​ധ ക്ര​യ​വി​ക്ര​യ​ങ്ങ​ളും നി​ല​വി​ൽ കൃ​ത്യ​മാ​യി ഓ​ഡി​റ്റ് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഓ​ഡി​റ്റിങ്ങി​ന് അ​പ്പു​റം പ്ര​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ല​പാ​ടു​ക​ളെ ഓ​ഡി​റ്റ് ചെ​യ്യാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത് ജ​നാ​ധി​പ​ത്യസ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് ചേ​ർ​ന്ന​ത​ല്ല.

    സാ​ങ്കേ​തി​ക​മാ​യ ചെ​റി​യ പി​ശ​കു​ക​ൾ സം​ഭ​വി​ച്ചാ​ൽ​പ്പോ​ലും വ​ലി​യ തു​ക പി​ഴ ഈ​ടാ​ക്കാ​നു​ള്ള പു​തി​യ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ പ്ര​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളെ ത​ള​ർ​ത്താ​ൻ മാ​ത്ര​മേ ഉ​പ​ക​രി​ക്കൂ. സ​ഭ​ക്ക് കീ​ഴി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ന് പു​റ​ത്ത് ന​ട​ക്കു​ന്ന വി​വി​ധ മി​ഷ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ ഈ ​പു​തി​യ ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കും. സർക്കാറിനെ വിമർശിക്കുന്നവരുടെ അക്കൗണ്ടുകൾ മരവിപ്പിക്കുമെന്ന പരോക്ഷ മുന്നറിയിപ്പാണോ ഇത്തരം നടപടികളിലൂടെ അധികൃതർ നൽകുന്നതെന്ന് സംശയിക്കാം. ​

    രാജ്യത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രതീകമായി ക്രൈസ്തവ സഭകൾ നിരവധി ആതുരാലയങ്ങളും വിദ്യാലയങ്ങളും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സേവനദൗത്യങ്ങളെ സംശയത്തോടെ വീക്ഷിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കരുത്. എല്ലാവരെയും രാഷ്ട്രനിർമാണത്തിൽ പങ്കാളികളാക്കിയാൽ മാത്രമേ ദേശീയോദ്ഗ്രഥനം അർത്ഥപൂർണമാകൂ എന്നും ഇത്തരം നിയന്ത്രണങ്ങൾ പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നും കോട്ടയം ഭദ്രാസനാധിപന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

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    TAGS:central govtorthodox churchfcraKottayam
    News Summary - FCRA Amendments: Orthodox Church Accuses Centre of Restricting Humanitarian Work
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