    Kerala
    Posted On
    date_range 29 March 2026 7:14 AM IST
    Updated On
    date_range 29 March 2026 7:14 AM IST

    ബി.ജെ.പിക്ക് സെൽഫ് ഗോളായി എഫ്.സി.ആർ.എ ഭേദഗതി ബിൽ

    കേ​ര​ളം, ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട്, പു​തു​ച്ചേ​രി, അ​സം, പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ൾ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള എം.​പി​മാ​ർ സ​ഭ​യി​ൽ ഇ​ല്ലാ​തി​രു​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത് ബി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത് സം​ശ​യ​ക​ര​മാ​ണെ​ന്നും വി​മ​ർ​ശ​നം
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: സ​ർ​ക്കാ​റി​ത​ര സ​ന്ന​ദ്ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ​ക്കും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വി​ദേ​ശ സം​ഭാ​വ​ന സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​നു​മ​തി റ​ദ്ദാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യോ ത​ട​യ​പ്പെ​ടു​ക​യോ ചെ​യ്താ​ൽ അ​വ​യു​ടെ സ്വ​ത്ത് ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടാ​ൻ വ്യ​വ​സ്ഥ ചെ​യ്യു​ന്ന എ​ഫ്.​സി.​ആ​ർ.​എ ഭേ​ദ​ഗ​തി ബി​ൽ ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് സെ​ൽ​ഫ് ഗോ​ളാ​കു​ന്നു. ബി​ൽ അ​ത്യ​ന്തം അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ നീ​ക്ക​മെ​ന്ന് വി​മ​ർ​ശി​ച്ച് പ്ര​തി​പ​ക്ഷം രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്ന​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ ക്രി​സ്ത്യ​ൻ സ​ഭ​ക​ളും പ​ര​സ്യ​മാ​യി രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്, കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം ശേ​ഷി​ക്കെ, ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ക്രൈ​സ്ത​വ വോ​ട്ടു​ക​ൾ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കാ​ൻ കൊ​ണ്ടു​പി​ടി​ച്ച ശ്ര​മം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ലാ​ണി​ത്. തി​ര​ക്കി​ട്ട് ബി​ൽ പാ​സാ​ക്കാ​ൻ ന​ട​ത്തു​ന്ന നീ​ക്കം ഹി​ന്ദു​ത്വ അ​ജ​ണ്ട​യാ​ണെ​ന്ന് ക​ത്തോ​ലി​ക്കാ സ​ഭ വി​മ​ർ​ശി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ബി​ല്ലി​ലെ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി, കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് രം​ഗ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് പ്ര​ധാ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യി ഇ​ത് മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. എ.​ഐ.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​സി. ​വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ എ​ഫ്.​സി.​ആ​ർ.​എ ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക്കെ​തി​രെ രൂ​ക്ഷ​വി​മ​ർ​ശ​ന​മാ​ണു​ള്ള​ത്. ഇ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ ഡ​ൽ​ഹി ആ​ർ​ച്ച് ബി​ഷ​പ് അ​നി​ൽ​കൂ​ട്ടോ ക​ത്തോ​ലി​ക്കാ സ​ഭാ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​നം വി​ളി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്ത്ര​ത്തോ​ട് യോ​ജി​ക്കാ​ത്ത​വ​രെ നി​ശ്ശ​ബ്ദ​രാ​ക്കി, അ​വ​രു​ടെ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​സ്തി​ക​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള ആ​യു​ധ​മാ​ണ് നി​ർ​ദി​ഷ്ട ഭേ​ദ​ഗ​തി​യെ​ന്ന് വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. എ​ഫ്.​സി.​ആ​ർ.​എ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ സൂ​ക്ഷ്‍മ​മാ​യി നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള സം​വി​ധാ​നം നി​ല​വി​ലു​ള്ള​പ്പോ​ൾ പു​തി​യ ഭേ​ദ​ഗ​തി​യു​മാ​യി വ​രു​ന്ന​ത് ആ​ശ​ങ്ക ഉ​ള​വാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് ച​ങ്ങ​നാ​ശേ​രി ആ​ർ​ച്ച് ബി​ഷ​പ് തോ​മ​സ് ത​റ​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​മു​ഖ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളു​മൊ​ക്കെ വി​ദേ​ശ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ നി​ർ​മി​ച്ച​താ​ണെ​ന്ന കാ​ര്യം ര​ഹ​സ്യ​മ​ല്ല. പൊ​ടു​ന്ന​നെ ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ൾ റ​ദ്ദാ​ക്കി അ​വ അ​ധീ​ന​ത​യി​ലാ​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് അ​ധി​കാ​രം കൈ​വ​രു​ന്ന സ്ഥി​തി​യാ​ണ് സം​ജാ​ത​മാ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    കേ​ര​ളം, ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട്, പു​തു​ച്ചേ​രി, അ​സം, പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ൾ എ​ന്നീ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള എം.​പി​മാ​ർ സ​ഭ​യി​ൽ ഇ​ല്ലാ​തി​രു​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത് ബി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത് സം​ശ​യ​ക​ര​മാ​ണെ​ന്നും, നീ​ക്ക​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ൽ ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സി​ന്‍റെ സ്വാ​ധീ​ന​മാ​ണെ​ന്നും കോ​ട്ട​യം എം.​പി ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് ജോ​ർ​ജ് ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    TAGS:AmenmentKerala Assembly Election 2026BJP
    News Summary - FCRA Amendment Bill is an own goal for BJP
