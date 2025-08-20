Begin typing your search above and press return to search.
    ഗോവിന്ദച്ചാമിയുടെ വരവ്​; വിയ്യൂർ അതിസുരക്ഷ ജയിലിലെ കേടായ ഹൈമാസ്റ്റ്​ ലൈറ്റുകളടക്കം നന്നാക്കി

    ഗോ​വി​ന്ദ​ച്ചാ​മി കാ​ര്യ​മാ​യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന്​ ജ​യി​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ
    ഗോവിന്ദച്ചാമിയുടെ വരവ്​; വിയ്യൂർ അതിസുരക്ഷ ജയിലിലെ കേടായ ഹൈമാസ്റ്റ്​ ലൈറ്റുകളടക്കം നന്നാക്കി
    തൃ​ശൂ​ർ: വി​യ്യൂ​രി​ലെ അ​തി​സു​ര​ക്ഷ ജ​യി​ലി​ൽ ത​ക​രാ​റി​ലാ​യി​രു​ന്ന ഇ​ല​ക്​​ട്രി​ക്​ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ക്കം യു​ദ്ധ​കാ​ലാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ മാ​റ്റി. മൂ​ന്നാ​ഴ്ച മു​മ്പ്​ ക​ണ്ണൂ​ർ സെ​​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ലി​ൽ​നി​ന്ന്​ ത​ട​വു​ചാ​ടി​യ കൊ​ല​​ക്കേ​സ്​ പ്ര​തി​യും കു​പ്ര​സി​ദ്ധ കു​റ്റ​വാ​ളി​യു​മാ​യ ഗോ​വി​ന്ദ​ച്ചാ​മി​യെ വി​യ്യൂ​ർ അ​തി​സു​ര​ക്ഷ ജ​യി​ലി​ലേ​ക്ക്​ മാ​റ്റി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ അ​ഞ്ച്​ ഹൈ​​മാ​സ്റ്റ്​ ലൈ​റ്റു​ക​ൾ അ​ട​ക്കം മാ​റ്റി​യ​ത്. വൈ​ദ്യു​തി ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ ത​ക​രാ​റും പ​രി​ഹ​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​മ്പ്​ ടെ​ൻ​ഡ​ർ ക്ഷ​ണി​ക്കു​ക​യും അ​തി​വേ​ഗം പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ഗോ​വി​ന്ദ​ച്ചാ​മി ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ ജ​യി​ൽ ചാ​ടി​യ​​പ്പോ​ൾ വൈ​ദ്യു​തി​വേ​ലി​യും സി.​സി.​ടി.​വി കാ​മ​റ​ക​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​തി​രു​ന്ന​ത്​ ഏ​റെ വി​മ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്​ കാ​ര​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു. ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ​നി​ന്ന്​ വി​യ്യൂ​രി​ലേ​ക്ക്​ എ​ത്തി​​ച്ച​പ്പോ​ൾ സു​ര​ക്ഷാ​പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. വി​വാ​ദ​മാ​യ കേ​സു​ക​ളി​ലെ പ്ര​തി​ക​ളും കൊ​ടും​കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ളും ക​ഴി​യു​ന്ന അ​തി സു​ര​ക്ഷ ജ​യി​ലി​ൽ പ​ര​മാ​വ​ധി സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ്​ കേ​ടാ​യ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ള​ട​ക്കം മാ​റ്റി​യ​ത്.

    മൂ​ന്നാ​ഴ്​​ച​യാ​യി വി​യ്യൂ​രി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന ഗോ​വി​ന്ദ​ച്ചാ​മി കാ​ര്യ​മാ​യ പ്ര​ശ്​​ന​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന്​ ജ​യി​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഏ​കാ​ന്ത ത​ട​വി​ലാ​ണു​ള്ള​ത്. മു​ടി പ​റ്റെ വെ​ട്ടു​ക​യും താ​ടി​യും മീ​ശ​യും വ​ടി​ക്കു​ക​യു​മെ​ല്ലാം ചെ​യ്തു. നി​രാ​ഹാ​രം കി​ട​ക്ക​ൽ​​പോ​ലെ​യു​ള്ള പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളും ഇ​പ്പോ​ഴി​ല്ല. അ​തേ​സ​മ​യം, കൊ​ടും കു​റ്റ​വാ​ളി​യു​ടേ​താ​യ സ്വ​ഭാ​വ​ങ്ങ​ൾ ഇ​യാ​ൾ​ക്കു​ണ്ടെ​ന്നും ജ​യി​ൽ അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ക​ണ്ണൂ​ർ ജ​യി​ലി​ൽ​വെ​ച്ച്​ അ​ല​ർ​ജി പ​റ​ഞ്ഞ്​ താ​ടി​യും മീ​ശ​യും വ​ടി​ക്കാ​തി​രു​ന്ന ഗോ​വി​ന്ദ​ച്ചാ​മി വി​യ്യൂ​രി​ൽ ഇ​ത്ത​രം പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ല. ​ഒ​ന്നാം ന​മ്പ​ർ സെ​ല്ലി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന ഗോ​വി​ന്ദ​ച്ചാ​മി 24 മ​ണി​ക്കൂ​റും നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ്. സെ​ല്ലി​ന്​ എ​തി​ർ​വ​ശ​ത്തെ ഔ​ട്ട്​​പോ​സ്റ്റി​ൽ ര​ണ്ട്​ സു​ര​ക്ഷാ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും ഒ​പ്പം സി.​സി.​ടി.​വി വ​ഴി​യും നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. 536 ത​ട​വു​കാ​രെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന അ​തി​സു​ര​ക്ഷ ജ​യി​ലി​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ 125ഓ​ളം ത​ട​വു​കാ​രാ​ണു​ള്ള​ത്.

    TAGS:GovindachamySecurity Tightenedviyyur PrisonKerala
    News Summary - faulty electrical equipment replaced at viyyur prison following shifted jail Govindachamy
