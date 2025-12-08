Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 8 Dec 2025 8:31 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Dec 2025 8:31 PM IST

    പിതാവിന്‍റെ ക്രൂര പീഡനം; ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ച് ഒമ്പതാം ക്ലാസുകാരിയായ മകൾ

    മുഖ്യമന്ത്രി, വനിത സെല്‍, പൊലീസ്​ എന്നിവർക്ക്​ പരാതി നല്‍കിയെങ്കിലും വേണ്ട നടപടിയുണ്ടായില്ലെന്ന് ആക്ഷേപം
    പിതാവിന്‍റെ ക്രൂര പീഡനം; ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ച് ഒമ്പതാം ക്ലാസുകാരിയായ മകൾ
    നെയ്യാറ്റിന്‍കര (തിരുവനന്തപുരം): നെയ്യാറ്റിൻകരയില്‍ ഒമ്പാതാം ക്ലാസുകാരിക്ക്​ സ്ഥിരം മദ്യപാനിയായ പിതാവിന്‍റെ ക്രൂര പീഡനം. ദിവസങ്ങളായി തുടരുന്ന പീഡനം അസഹ്യമായപ്പോള്‍ മകള്‍ ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചു. കുട്ടി നിലവിൽ മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയില്‍ ചികത്സയിലാണ്​.

    വര്‍ഷങ്ങളായി തുടരുന്ന പീഡനത്തെകുറിച്ച് അമ്മയും മകളും നേരത്തെ പൊലീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയിരുന്നു. തുടർന്ന്​ പൊലീസ് ഇയാളെ വിളിപ്പിച്ചെങ്കിലും താക്കീത് ചെയ്ത് വിട്ടയക്കുകയായിരുന്നു. ദിവസങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞതോടെ വീണ്ടും ഇരുവരെയും ക്രൂരമായി മര്‍ദ്ദിക്കുന്നത് പതിവായി. പിന്നാലെയാണ്​ പെൺകുട്ടി തറ കഴുകാനുപയോഗിക്കുന്ന ലായനി കഴിച്ച്​ ആത്​മഹത്യക്ക്​ ശ്രമിച്ചത്​.

    മദ്യപിച്ചെത്തുന്ന പിതാവ്​ മുറിയിൽ പൂട്ടിയിട്ട് അതിക്രൂരമായി മര്‍ദ്ദിക്കുന്നതും ശേഷം രാത്രി വീട്ടില്‍ നിന്നുംഇറക്കിവിടുന്നതും പതിവാണെന്ന് കുട്ടി ഫോണ്‍ ​മുഖേനെ ബന്ധുക്കളെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.

    മുഖ്യമന്ത്രി, വനിത സെല്‍, നെയ്യാറിന്‍കര പൊലീസ്​ എന്നിവർക്ക്​ പരാതി നല്‍കിയെങ്കിലും വേണ്ട നടപടിയുണ്ടായില്ലെന്നും ആരോപണമുണ്ട്. പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ വിളിച്ച് പിതാവിനെ താക്കീത് ചെയ്ത് വിട്ടയക്കുന്നതോടെ വീണ്ടും ക്രൂരമര്‍ദ്ദനം പതിവാണെന്ന്​ കുട്ടിയുടെ മാതാവും പറയുന്നു. മാതാവിന്റെ പേരിലുള്ള സ്ഥലം വിറ്റ് പണം നല്‍കാത്തതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് ക്രൂരമര്‍ദ്ദനമെന്നും പരാതിയുണ്ട്.

    TAGS:DrunkardBrutal Torture
    News Summary - Father's brutal torture; 9th grade daughter attempts suicide
