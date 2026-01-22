Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightമരുമകളെ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 22 Jan 2026 7:20 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Jan 2026 7:20 PM IST

    മരുമകളെ വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപിച്ച് ഭർതൃപിതാവ് വിഷം കഴിച്ച് മരിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    മരുമകളെ വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപിച്ച് ഭർതൃപിതാവ് വിഷം കഴിച്ച് മരിച്ചു
    cancel
    Listen to this Article

    മാത്തൂർ (പാലക്കാട്): മരുമകളെ വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപിച്ച് വയോധികനായ ഭർതൃപിതാവ് വീട്ടിനുള്ളിൽ വിഷം കഴിച്ച് മരിച്ചു. മാത്തൂർ പല്ലഞ്ചാത്തനൂർ നടക്കാവ് ശോഭന നിവാസിൽ രാധാകൃഷ്ണൻ (76) ആണ് മരിച്ചത്. മരുമകൾ അമിതയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

    വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ തർക്കത്തിലായതിനെ തുടർന്ന് കത്തികൊണ്ട് മരുമകൾ അമിതയുടെ കൈയിൽ മുറിവേൽപിച്ചു. ഇവരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ സമയത്ത് രാധാകൃഷ്ണൻ വീട്ടിനുള്ളിൽ കയറി വിഷം കഴിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്.

    ഐ.ടി മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന മകൻ അശോക് കോയമ്പത്തൂരിൽ പോയതായിരുന്നു. രാധാകൃഷ്ണന്റെ ഭാര്യ ശോഭന വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും വിഷം കഴിച്ച സംഭവം പിന്നീടാണ് അറിഞ്ഞത്. കുഴൽമന്ദം പൊലീസ് മേൽനടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് മൃതദേഹം ജില്ല ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Crime NewsFather in law
    News Summary - Father-in-law dies after consuming poison after hacking daughter-in-law
    Similar News
    Next Story
    X