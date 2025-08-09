Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_right...
    Kerala
    Posted On
    date_range 9 Aug 2025 10:46 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Aug 2025 10:46 PM IST

    നാ​ലാം​ക്ലാ​സു​കാ​രി​ക്ക്​ മ​ർ​ദനം: പി​താ​വും ര​ണ്ടാ​ന​മ്മ​യും റിമാൻഡിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    നാ​ലാം​ക്ലാ​സു​കാ​രി​ക്ക്​ മ​ർ​ദനം: പി​താ​വും ര​ണ്ടാ​ന​മ്മ​യും റിമാൻഡിൽ
    cancel

    ചാ​രും​മൂ​ട്​: നാ​​ലാം​​ക്ലാ​​സു​​കാ​​രി​​യെ ക്രൂ​​ര​​മാ​​യി മ​​ർ​​ദി​​ച്ച കേ​​സി​​ൽ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ പി​​താ​​വി​നെ​യും ര​​ണ്ടാ​​ന​​മ്മ​യെ​​യും റി​മാ​ൻ​ഡ്​ ചെ​യ്തു. ആ​​ദി​​ക്കാ​​ട്ടു​​കു​​ള​​ങ്ങ​​ര ക​​ഞ്ചു​കോ​​ട് പൂ​​വ​​ണ്ണം​​ത​​ട​​ത്തി​​ൽ അ​​ൻ​​സ​​ർ (37), ര​​ണ്ടാം ഭാ​​ര്യ ഷെ​​ഫീ​​ന (24) എ​​ന്നി​​വ​​രെ​യാ​ണ്​ മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര കോ​ട​തി റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്ത​ത്. അ​​ൻ​​സ​​റി​​നെ പ​​ത്ത​​നം​​തി​​ട്ട ക​​ട​​മാ​​ൻ​​കു​​ളം ആ​തി​ര​മ​ല​യി​ൽ​​നി​​ന്നും ഷെ​​ഫീ​​ന​​യെ കൊ​​ല്ലം ച​​ക്കു​​വ​​ള്ളി​​യി​ലെ ബ​ന്ധു​വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്നു​മാ​ണ് വെ​​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പി​​ടി​​കൂ​​ടി​​യ​​ത്.

    ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ സ്കൂ​ളി​ലെ​ത്തി​യ കു​ട്ടി​യു​ടെ മു​ഖ​ത്തു​ൾ​പ്പെ​ടെ മ​ർ​ദി​ച്ച​തി​ന്‍റെ പാ​ടു​ക​ൾ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ട്ട അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ വി​വ​രം അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​ണ് മ​ർ​ദ​ന​ത്തി​ന്‍റെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ വി​വ​രി​ച്ച​ത്. കു​ട്ടി നേ​രി​ട്ട പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ളും മ​ർ​ദ​ന​വും എ​ഴു​തി​യ മൂ​ന്നു​പേ​ജു​ള്ള ക​ത്തും ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യെ പ്ര​സ​വി​ച്ച് ഏ​ഴു​ദി​വ​സം ക​ഴി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ മാ​താ​വ് മ​രി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് പി​താ​വ് വേ​റെ വി​വാ​ഹം ക​ഴി​ച്ച​ത്. ഒ​രു മാ​സം​മു​മ്പും ര​ണ്ടാ​ന​മ്മ മ​ർ​ദി​ച്ച​താ​യി കു​ട്ടി പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. ഇ​തെ​ല്ലാം വി​വ​രി​ക്കു​ന്ന ക​ത്ത്​ പൊ​ലീ​സി​ന് കൈ​മാ​റി​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Crime News
    News Summary - father and step mother of 9 year old girl remanded in assault case
    Similar News
    Next Story
    X