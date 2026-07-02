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    Kerala
    Posted On
    date_range 2 July 2026 8:51 AM IST
    Updated On
    date_range 2 July 2026 8:51 AM IST

    ബസ്സിടിച്ച് അച്ഛനും മകനും ദാരുണാന്ത്യം; ബസ്സുകൾ തടഞ്ഞ് നാട്ടുകാർ

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    ബസ്സിടിച്ച് അച്ഛനും മകനും ദാരുണാന്ത്യം; ബസ്സുകൾ തടഞ്ഞ് നാട്ടുകാർ
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    മ​ട്ട​ന്നൂ​ർ: ഉളിയിൽ കൂ​ര​ൻ​മു​ക്കി​ൽ സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സും സ്‌​കൂ​ട്ട​റും കൂ​ട്ടി​യി​ടി​ച്ച് പി​താ​വി​നും മ​ക​നും മരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ ബസ്സുകൾ തടഞ്ഞുവെച്ചു. കോ​ളാ​രി​യി​ലെ ഇ​ല്ല​ത്ത് വ​ള​പ്പി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ പി. ​വി​നോ​ദ് (48), മ​ക​ൻ ഇ.​വി. വൈ​ഷ്ണ​വ് (25) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്.

    ഇന്നലെ രാ​വി​ലെ 10.15 ഓ​ടെ കൂ​ര​ൻ​മു​ക്ക് സ്റ്റോ​പ്പി​ലാ​യി​രു​ന്നു അ​പ​ക​ടം. ഇ​രി​ട്ടി ഭാ​ഗ​ത്തു നി​ന്നു ക​ണ്ണൂ​രി​ലേ​ക്ക് പോ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സ് എതിരെ വന്ന വി​നോ​ദും മ​ക​നും സ​ഞ്ച​രി​ച്ച സ്‌​കൂ​ട്ട​റി​ലേ​ക്ക് പാ​ഞ്ഞു​ക​യ​റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. കൂ​ര​ൻ​മു​ക്കി​ൽ വെ​ച്ച് മു​ന്നി​ൽ പോ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന മ​റ്റൊ​രു ഇ​രു​ച​ക്ര വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ ഇ​ടി​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ബ​സ് പെ​ട്ടെ​ന്ന് വെ​ട്ടി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​ണ് എ​തി​ർ​ദി​ശ​യി​ൽ നി​ന്നു വ​രി​ക​യാ​യി​രു​ന്ന വി​നോ​ദി​ന്റെ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ ഇ​ടി​ച്ച​തെ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്നു.

    ഇ​തി​നൊ​പ്പം മ​റ്റൊ​രു ഇ​രു​ച​ക്ര വാ​ഹ​ന​ത്തി​ലും ബ​സ് ഇ​ടി​ച്ചു. ഇ​തി​ൽ പ​രി​ക്കേ​റ്റ ഫി​റോ​സി​നെ ഇ​രി​ട്ടി​യി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ബ​സി​ന്റെ ച​ക്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​ക്കി​ട​ന്ന വി​നോ​ദി​നെ​യും വൈ​ഷ്ണ​വി​നെ​യും നാ​ട്ടു​കാ​രും മ​ട്ട​ന്നൂ​ർ, ഇ​രി​ട്ടി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നെ​ത്തി​യ അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷാ സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ളും പൊ​ലീ​സും ചേ​ർ​ന്നു ഏ​റെ നേ​ര​ത്തെ പ​രി​ശ്ര​മ​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ലാ​ണ് പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്ത​ത്. ബ​സ് ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി ക്രെ​യി​ൻ എ​ത്തി​ക്കേ​ണ്ടി വ​ന്നു. ഉ​ട​ൻ ത​ന്നെ ഇ​രു​വ​രെ​യും മ​ട്ട​ന്നൂ​രി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ജീ​വ​ൻ ര​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല.

    അ​പ​ക​ട​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്നു പ്ര​കോ​പി​ത​രാ​യ നാ​ട്ടു​കാ​ർ സ്ഥ​ല​ത്ത് മ​റ്റു ബ​സു​ക​ൾ ത​ട​യു​ക​യും പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. മ​ട്ട​ന്നൂ​ർ, ഇ​രി​ട്ടി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പൊ​ലീ​സും സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​യാ​ണ് സ്ഥി​തി​ഗ​തി​ക​ൾ ശാ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. മ​ട്ട​ന്നൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് ഇ​ൻ​ക്വ​സ്റ്റ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷം പോ​സ്റ്റ്മോ​ർ​ട്ടം ന​ട​ത്തി വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റ​ര​യോ​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ച്ചു പൊ​തു​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് വെ​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്നു പൊ​റോ​റ വാ​ത​ക ശ്മ​ശാ​ന​ത്തി​ൽ സം​സ്ക​രി​ച്ചു. ബി​ന്ദു​വാ​ണ് മ​രി​ച്ച വി​നോ​ദി​ന്റെ ഭാ​ര്യ. മ​ക​ൾ: സാ​നി​ഹ.

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    TAGS:Bus Accidentroad safetyProtestsTragic death
    News Summary - Father and son die tragically in bus accident; locals block buses in protest
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