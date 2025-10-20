തണ്ടപ്പേരിനായി വില്ലേജിൽ കയറിയിറങ്ങിയത് 6 മാസം; മനംനൊന്ത് കർഷകൻ ജീവനൊടുക്കി

Begin typing your search above and press return to search.
20 Oct 2025 3:41 PM IST
20 Oct 2025 3:42 PM IST
തണ്ടപ്പേരിനായി വില്ലേജിൽ കയറിയിറങ്ങിയത് 6 മാസം; മനംനൊന്ത് കർഷകൻ ജീവനൊടുക്കി
News Summary - Farmer commits suicide after spending 6 months in village seeking Tandapper
പാലക്കാട്: വില്ലേജില് നിന്നും തണ്ടപ്പേര് കിട്ടാത്തതിനെ തുടര്ന്ന് അട്ടപ്പാടിയിൽ കർഷകൻ ജീവനൊടുക്കി. അട്ടപ്പാടി കാവുണ്ടിക്കൽ ഇരട്ടകുളം സ്വദേശി കൃഷ്ണസ്വാമി (52)യെയാണ് കൃഷി സ്ഥലത്ത് തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ ആറുമാസമാ വില്ലേജിൽ കയറിയിറങ്ങുകയായിരുന്നുവെന്നും തണ്ടപ്പേര് കിട്ടാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് ജീവനൊടുക്കിയതെന്നുമാണ് കുടുംബത്തിന്റെ ആരോപണം.
അതേസമയം, സംഭവത്തിൽ കാലതാമസമുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും, സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ നീക്കാനായി നടപടികൾ തുടരുകയാണെന്നുമാണ് റവന്യൂ വകുപ്പിൻറെ വിശദീകരണം.
