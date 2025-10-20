Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightതണ്ടപ്പേരിനായി...
    Kerala
    Posted On
    date_range 20 Oct 2025 3:41 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Oct 2025 3:42 PM IST

    തണ്ടപ്പേരിനായി വില്ലേജിൽ കയറിയിറങ്ങിയത് 6 മാസം; മനംനൊന്ത് കർഷകൻ ജീവനൊടുക്കി

    text_fields
    bookmark_border
    തണ്ടപ്പേരിനായി വില്ലേജിൽ കയറിയിറങ്ങിയത് 6 മാസം; മനംനൊന്ത് കർഷകൻ ജീവനൊടുക്കി
    cancel
    Listen to this Article

    പാലക്കാട്: വില്ലേജില്‍ നിന്നും തണ്ടപ്പേര് കിട്ടാത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് അട്ടപ്പാടിയിൽ കർഷകൻ ജീവനൊടുക്കി. അട്ടപ്പാടി കാവുണ്ടിക്കൽ ഇരട്ടകുളം സ്വദേശി കൃഷ്ണസ്വാമി (52)യെയാണ് കൃഷി സ്ഥലത്ത് തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ ആറുമാസമാ വില്ലേജിൽ കയറിയിറങ്ങുകയായിരുന്നുവെന്നും തണ്ടപ്പേര് കിട്ടാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് ജീവനൊടുക്കിയതെന്നുമാണ് കുടുംബത്തിന്റെ ആരോപണം.

    അതേസമയം, സംഭവത്തിൽ കാലതാമസമുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും, സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ നീക്കാനായി നടപടികൾ തുടരുകയാണെന്നുമാണ് റവന്യൂ വകുപ്പിൻറെ വിശദീകരണം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:farmers suicideKerala Villagehouse documents
    News Summary - Farmer commits suicide after spending 6 months in village seeking Tandapper
    Similar News
    Next Story
    X