    date_range 15 Jan 2026 11:52 PM IST
    date_range 15 Jan 2026 11:52 PM IST

    ക്ഷാമബത്ത നിയമപരമായ അവകാശമല്ല; സർക്കാർ ഹൈകോടതിയിൽ

    സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബാ​ധ്യ​ത പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​വും തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കു​ക
    Kerala High Court
    ഹൈകോടതി

    കൊ​ച്ചി: ക്ഷാ​മ​ബ​ത്ത (ഡി.​എ) സ​ർ​ക്കാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടേ​യും അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടേ​യും നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ അ​വ​കാ​ശ​മ​ല്ലെ​ന്നും ഡി.​എ എ​പ്പോ​ൾ എ​ങ്ങി​നെ ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന​ത്​ ന​യ​പ​ര​മാ​യ തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണെ​ന്നും സ​ർ​ക്കാ​ർ ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ. സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബാ​ധ്യ​ത കൂ​ടി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​വും ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കാ​നാ​വു​ക. കോ​ട​തി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ട​പെ​ടാ​ൻ പ​രി​മി​തി​ക​ളു​ണ്ടെ​ന്നും ധ​ന​കാ​ര്യ അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​എ. ന​വാ​സ് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച സ​ത്യ​വാ​ങ്മൂ​ല​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    ഡി.​എ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ പു​തി​യ രീ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യെ​ന്നും അ​ത​ത് ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ പ​രാ​മ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന തീ​യ​തി മു​ത​ലാ​ണ് ഇ​തി​ന് പ്രാ​ബ​ല്യ​മു​ണ്ടാ​വു​ക​യെ​ന്നും സ​ത്യ​വാ​ങ്​​മൂ​ല​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. ഇ​ത​നു​സ​രി​ച്ച് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് കു​ടി​ശി​ക​ക്കു​ള്ള അ​ർ​ഹ​ത​യി​ല്ല. പ​ണ​പ്പെ​രു​പ്പം നേ​രി​ടു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​നു​വ​ദി​ച്ചു പോ​രു​ന്ന ക്ഷാ​മ​ബ​ത്ത​യു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ സ​മ​യ​ക്ര​മം നി​ശ്ച​യി​ക്കാ​നാ​കി​ല്ല. സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ട​മെ​ടു​പ്പ് പ​രി​ധി കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ച്ച സാ​ഹ​ച​ര്യ​വും സ​ത്യ​വാ​ങ്മൂ​ല​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ത് കേ​ര​ള​മ​ട​ക്കം സു​പ്രീം കോ​ട​തി​യി​ൽ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. അ​നു​കൂ​ല വി​ധി​യു​ണ്ടാ​യാ​ൽ ഇ​ത്ത​രം ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​നാ​കും. സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വി​ശാ​ല താ​ൽ​പ​ര്യം പ​രി​ഗ​ണി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്നും സ​ത്യ​വാ​ങ്​​മൂ​ല​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    ഡി.​എ കു​ടി​ശി​ക​യി​ൽ 25 ശ​ത​മാ​ന​മെ​ങ്കി​ലും അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി എം​പ്ലോ​യീ​സ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ​ൻ. മ​ഹേ​ഷ് അ​ട​ക്കം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഹ​ര​ജി​ക​ളാ​ണ്​ കോ​ട​തി​യു​ടെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലു​ള്ള​ത്. ക്ഷാ​മ​ബ​ത്ത​യും കു​ടി​ശി​ക​യും ന​ൽ​കേ​ണ്ട​ത് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ബാ​ധ്യ​ത​യാ​ണെ​ന്ന് നേ​ര​ത്തെ ഇ​ട​ക്കാ​ല ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ കോ​ട​തി പ​രി​ഷ്ക​രി​ച്ച ക്ഷാ​മ​ബ​ത്ത കു​ടി​ശി​ക അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​യ സ്കീം ​ത​യാ​റാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് സ​ർ​ക്കാ​റി​നോ​ട് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട്​ ക്ഷാ​മ​ബ​ത്ത​യു​ടെ ചി​ല ഗ​ഡു​ക്ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ഇ​തി​ൽ കു​ടി​ശി​ക ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യി​രു​ന്നു.

    2023 ജൂ​ലൈ മു​ത​ൽ ആ​റ്​ ഗ​ഡു​ക്ക​ളി​ലാ​യി 15 ശ​ത​മാ​നം ക്ഷാ​മ​ബ​ത്ത കു​ടി​ശി​ക​യു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് ഹ​ർ​ജി​ക്കാ​രു​ടെ വാ​ദം. വാ​ദ​ത്തി​ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ സ​മ​യം തേ​ടി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ജ​സ്റ്റി​സ് എ​ൻ. ന​ഗ​രേ​ഷ് ഹ​ര​ജി​ക​ൾ 22ന്​ ​പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​ൻ മാ​റ്റി.

