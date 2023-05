വീട്ടുകാർ ടൂറിൽ; കള്ളൻ വീട്ടിൽ നിന്നു 13 പവനും 5,000 രൂപയും കവർന്നു

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ മേ​ലാ​റ്റൂ​ർ: വി​നോ​ദ യാ​ത്ര​യ്ക്കാ​യി പൂ​ട്ടി​പ്പോ​യ വീ​ട്ടി​ൽ മോ​ഷ​ണം. മേ​ലാ​റ്റൂ​ർ ച​ന്ത​പ്പ​ടി പൂ​ത​റ​മ​ണ്ണ ശി​വ​ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​നു സ​മീ​പ​ത്തെ കോ​ൽ​ത്തൊ​ടി അ​ബ്ദു​ൽ നാ​സ​റി​ന്‍റെ വീ​ട്ടി​ലാ​ണ് മോ​ഷ​ണം ന​ട​ന്ന​ത്. 13 പ​വ​ന്റെ സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും 5,000 രൂ​പ​യും സ്കൂ​ട്ട​റു​മാ​ണ് മോ​ഷ​ണം പോ​യ​ത്. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ വി​നോ​ദ​യാ​ത്ര​ക്കാ​യി വീ​ട് പൂ​ട്ടി പോ​യ​താ​യി​രു​ന്നു. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​ത്രി തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് മോ​ഷ​ണ വി​വ​രം അ​റി​ഞ്ഞ​ത്. വീ​ടി​ന്‍റെ പി​ൻ​വ​ശ​ത്തെ വാ​തി​ൽ കു​ത്തി​തു​റ​ന്നാ​ണ് മോ​ഷ്ടാ​വ് അ​ക​ത്ത് ക​യ​റി​യ​ത്. സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം വാ​രി​വ​ലി​ച്ചി​ട്ട നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. വി​ല​പ്പി​ടി​പ്പു​ള്ള മ​റ്റ​ന​വ​ധി സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ വീ​ടി​ന​ക​ത്ത് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും അ​വ​യൊ​ന്നും ന​ഷ്ട​പെ​ട്ടി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. മ​ല​പ്പു​റ​ത്തു നി​ന്നു​ള്ള ഡോ​ഗ് സ്ക്വ​ഡും വി​ര​ല​ട​യാ​ള വി​ദ​ഗ്ധ​രും എ​ത്തി തെ​ളി​വു​ക​ൾ ശേ​ഖ​രി​ച്ചു. Show Full Article

Family on tour; The thief stole 13 Pawan and Rs 5,000 from the house