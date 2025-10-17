Begin typing your search above and press return to search.
    17 Oct 2025 8:58 AM IST
    പ​രി​ഹ​രി​ച്ച പ്ര​ശ്നം വീ​ണ്ടും കു​ത്തി​പ്പൊ​ക്കി​; അധ്യാപികക്കെതിരെ കടുത്ത ആരോപണവുമായി വീട്ടുകാർ

    അ​ർ​ജു​ന്റെ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ അ​ധ്യാ​പി​ക​യു​ടെ മാ​ന​സി​ക​പീ​ഡ​നം കാ​ര​ണ​മാ​ണെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ച് പാ​ല​ക്കാ​ട് ക​ണ്ണാ​ടി ഹ​യ​ർ ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധം

    മാ​ത്തൂ​ർ: പ​ല്ല​ൻ​ചാ​ത്ത​ന്നൂ​രി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി വീ​ട്ടി​ലെ കി​ട​പ്പു​മു​റി​യി​ൽ തൂ​ങ്ങി​മ​രി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ പ​ര​ക്കെ പ്ര​തി​ഷേ​ധം. അ​ധ്യാ​പി​ക പീ​ഡി​പ്പി​ച്ച​താ​ണെ​ന്ന് കാ​ണി​ച്ച് ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ കു​ഴ​ൽ​മ​ന്ദം പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചോ​ടെ സ്കൂ​ൾ വി​ട്ടു​വ​ന്ന അ​ർ​ജു​ൻ, കൈ​യി​ലു​ള്ള താ​ക്കോ​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് വീ​ടു തു​റ​ന്നാ​ണ് ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ചെ​യ്ത​ത്. അ​ച്ഛ​ൻ ജ​യ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ദു​ബൈ​യി​ലാ​ണ്. അ​മ്മ മ​ഞ്ജു പാ​ല​ക്കാ​ട്ടെ സ്വ​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ ജോ​ലി​ക്കു പോ​യ​താ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ള​യ സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ നാ​ലു വ​യ​സ്സു​ള്ള ആ​വി​ഷ്ണ​വ് മാ​തൃ​വീ​ട്ടി​ലാ​യി​രു​ന്നു.

    സ്കൂ​ളി​ൽ സ​ഹ​പാ​ഠി​ക​ളു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ഗ്രാ​മി​ൽ ചി​ല പോ​സ്റ്റു​ക​ളി​ട്ട​തി​നെ ചൊ​ല്ലി​യു​ള്ള പ്ര​ശ്നം ക്ലാ​സ് ടീ​ച്ച​ർ അ​ർ​ജു​ന്റെ ബ​ന്ധു​വി​നെ വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്തി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​മ്പേ പ​റ​ഞ്ഞു​തീ​ർ​ത്ത​താ​ണെ​ന്നും വീ​ണ്ടും ടീ​ച്ച​ർ പ്ര​ശ്നം കു​ത്തി​പ്പൊ​ക്കി​യ​ത് ദു​രു​ദ്ദേ​ശ്യ​പ​ര​മാ​ണെ​ന്നും അ​ർ​ജു​ന്റെ പി​തൃ​സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ ക​ലാ​ധ​ര​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. മു​മ്പും ചെ​റി​യ പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ ക്ലാ​സ് ടീ​ച്ച​ർ അ​ർ​ജു​നെ മ​ർ​ദി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ന്ന് പി​ഴ​വു പ​റ്റി​യ​താ​ണെ​ന്നും പ്ര​ശ്ന​മാ​ക്കേ​ണ്ടെ​ന്നും ടീ​ച്ച​ർ പ​റ​ഞ്ഞ​തി​നാ​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കാ​തി​രു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ന്നു​മു​ത​ൽ ക്ലാ​സ് ടീ​ച്ച​ർ അ​ർ​ജു​നോ​ട് വി​രോ​ധം കാ​ട്ടാ​റു​ണ്ടെ​ന്നും അ​തി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​ണ് ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലെ​ന്നും ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ കു​ഴ​ൽ​മ​ന്ദം പൊ​ലീ​സി​ൽ ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    ക്ലാ​സ് ടീ​ച്ച​ർ അ​ർ​ജു​നെ മു​മ്പ് മ​ർ​ദി​ച്ച​തി​ന്റെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ കൈ​യി​ലു​ണ്ടെ​ന്ന് ജി​ല്ല വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഓ​ഫി​സ​റെ അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. കു​ട്ടി തൂ​ങ്ങി​മ​രി​ച്ച മു​റി പൊ​ലീ​സ് അ​ട​ച്ചി​ട്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും മു​റി തു​റ​ന്നു പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചാ​ലേ കു​ട്ടി വ​ല്ല​തും എ​ഴു​തി​വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടോ എ​ന്ന​റി​യു​ക​യു​ള്ളൂ​വെ​ന്നും ക​ലാ​ധ​ര​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    വിശദ അന്വേഷണത്തിന് മന്ത്രിയുടെ നിർദേശം

    പാ​ല​ക്കാ​ട്: ക​ണ്ണാ​ടി എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സി​ലെ ഒ​മ്പ​താം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ചെ​യ്ത സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ വി​ശ​ദ​മാ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ക്കും ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഓ​ഫ് എ​ജു​ക്കേ​ഷ​നും പ്രാ​ഥ​മി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​താ​യി പാ​ല​ക്കാ​ട് ഡി.​ഡി.​ഇ ആ​സി​ഫ് ആ​ലി​യാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ആ​രോ​പ​ണ​വി​ധേ​യ​യാ​യ അ​ധ്യാ​പി​ക ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലാ​യ​തി​നാ​ൽ വി​വ​രം ശേ​ഖ​രി​ക്കാ​നാ​യി​ട്ടി​ല്ല. പ്ര​ധാ​നാ​ധ്യാ​പി​ക​യി​ൽ​നി​ന്നും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും തെ​ളി​വെ​ടു​ത്തു. ക്ലാ​സ് അ​ധ്യാ​പി​ക​ക്ക് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യും പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ മൊ​ഴി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും വി​ശ​ദ​മാ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്നും ആ​സി​ഫ് ആ​ലി​യാ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

