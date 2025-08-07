Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 7 Aug 2025 7:24 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Aug 2025 7:24 AM IST

    കരിപ്പൂർ ദുരന്തം; രക്ഷാകരം നീട്ടിയവർക്കുള്ള സ്നേഹസമ്മാനം പൂർത്തിയായി

    ഉദ്ഘാടനം സെപ്റ്റംബറിൽ
    കരിപ്പൂർ ദുരന്തം; രക്ഷാകരം നീട്ടിയവർക്കുള്ള സ്നേഹസമ്മാനം പൂർത്തിയായി
    നെ​ടി​യി​രു​പ്പ് കു​ടും​ബാ​രോ​ഗ്യ​കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്റെ മാ​തൃ​ക

    മ​ല​പ്പു​റം: നാ​ടി​നെ ന​ടു​ക്കി​യ ക​രി​പ്പൂ​ർ വി​മാ​നാ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ സ്വ​ന്തം ജീ​വ​ൻ മ​റ​ന്ന് ദു​ര​ന്ത​ഭൂ​മി​യി​ൽ ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ത്തി​യ നാ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്ക് ദു​ര​ന്ത​ബാ​ധി​ത​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ സ്നേ​ഹ​സ​മ്മാ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി. എം.​ഡി.​എ​ഫ് ക​രി​പ്പൂ​ർ വി​മാ​നാ​പ​ക​ട ചാ​രി​റ്റി ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​നു കീ​ഴി​ൽ നി​ർ​മി​ച്ച ചി​റ​യി​ൽ ചു​ങ്ക​ത്തെ നെ​ടി​യി​രു​പ്പ് കു​ടും​ബാ​രോ​ഗ്യ​കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ പു​തി​യ കെ​ട്ടി​ടം സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ആ​ദ്യ​വാ​ര​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ഇ​ട​ക്കു​നി വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​നേ​താ​വ് വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ, പി.​കെ. കു​ഞ്ഞാ​ലി​ക്കു​ട്ടി എം.​എ​ൽ.​എ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ മ​രി​ച്ച​വ​രു​ടെ ബ​ന്ധു​ക്ക​ളും പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​രും ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ന്റെ ഒ​രു വി​ഹി​തം ന​ൽ​കി​യാ​ണ് ത​ങ്ങ​ളെ പു​തു​ജീ​വി​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് വ​ഴി​ന​ട​ത്തി​യ​വ​ർ​ക്കാ​യി ആ​ശു​പ​ത്രി കെ​ട്ടി​ടം നി​ർ​മി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്റെ മി​നു​ക്കു​പ​ണി​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഇ​നി ബാ​ക്കി​യു​ള്ള​ത്. രാ​ജ്യ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ എ​സ്.​സി ഉ​ന്ന​തി​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ എ​ൻ.​എ​ച്ച് ഉ​ന്ന​തി​യി​ലെ നി​ർ​ധ​ന​രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് ഈ ​ആ​ശു​പ​ത്രി കെ​ട്ടി​ടം ആ​ശ്വാ​സ​മാ​കു​മെ​ന്ന് അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ഇ​ട​ക്കു​നി പ​റ​ഞ്ഞു.

    30 ല​ക്ഷം രൂ​പ ചെ​ല​വി​ട്ട് ആ​ശു​പ​ത്രി​യോ​ടു ചേ​ർ​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്ത് നി​ർ​മി​ച്ച കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ ഒ.​പി റൂം, ​ഫാ​ർ​മ​സി, ലാ​ബ്, രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് കാ​ത്തി​രി​പ്പു​കേ​ന്ദ്രം, മ​രു​ന്ന് സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള സ്റ്റോ​ർ സൗ​ക​ര്യം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യു​ണ്ട്. ഭാ​വി​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ നി​ല​ക​ൾ നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ പാ​ക​ത്തി​നാ​ണ് കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്റെ നി​ർ​മി​തി. വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ. ​അ​ബ്ദു​റ​ഹീം, ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി.​പി. സ​ന്തോ​ഷ് കു​മാ​ർ, കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ഒ.​കെ. മ​ൻ​സൂ​ർ ബേ​പ്പൂ​ർ, ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഷെ​മീ​ർ വ​ട​ക്ക​ൽ, എ​ൻ.​സി. ജ​ബ്ബാ​ർ ന​രി​ക്കു​നി, പി.​എ. ആ​സാ​ദ്, ഉ​മ്മ​ർ കോ​യ തു​റ​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

