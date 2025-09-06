Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 6 Sept 2025 7:46 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Sept 2025 7:46 AM IST

    മലപ്പുറത്ത് നബിദിന ഘോഷയാത്രക്കിടെ മദ്റസ ഉസ്താദുമാർക്ക് ഓണപ്പുടവ സമ്മാനിച്ച് കുടുംബം

    എല്ലാ വർഷവും കുടുംബം നബിദിനത്തിന് മധുരം വിതരണം ചെയ്യാറുണ്ട്
    മലപ്പുറത്ത് നബിദിന ഘോഷയാത്രക്കിടെ മദ്റസ ഉസ്താദുമാർക്ക് ഓണപ്പുടവ സമ്മാനിച്ച് കുടുംബം
    മലപ്പുറം: നബിദിന ഘോഷയാത്രക്കിടെ മദ്റസ ഉസ്താദുമാർക്ക് ഓണപ്പുടവ സമ്മാനിച്ച് കുടുംബം. മലപ്പുറം മേൽമുറി അധികാരത്തൊടിയിലാണ് സംഭവം. സുനിൽ കുമാറും കുടുംബവുമാണ് ഉസ്താദുമാർക്ക് ഓണപ്പുടവ സമ്മാനിച്ചത്.

    എല്ലാ വർഷവും സുനിൽ കുമാറും കുടുംബവും നബിദിനത്തിന് മധുരം വിതരണം ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇത്തവണ തിരുവോണവും നബിദിനവും ഒന്നിച്ചായതോടെ ഘോഷയാത്ര എത്തിയപ്പോൾ ഓണപ്പുടവയും നൽകുകയായിരുന്നു.

    ഉസ്താദുമാർക്ക് ഓണപ്പുടവ സമ്മാനിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിട്ടുണ്ട്.

    TAGS:NabidinamMilad Un NabiOnam 2025Malappuaram
    News Summary - Family gifted Onappudava to madrasa teachers at Malappuram
