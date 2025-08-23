Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightപീഡന പരാതിയിൽ കുടുംബ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 23 Aug 2025 9:45 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Aug 2025 9:45 PM IST

    പീഡന പരാതിയിൽ കുടുംബ കോടതി ജഡ്ജിക്ക് സ്ഥലംമാറ്റം

    text_fields
    bookmark_border
    Court
    cancel

    ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി (കൊ​ല്ലം): ച​വ​റ കു​ടും​ബ കോ​ട​തി ജ​ഡ്ജി​ക്കെ​തി​രെ വ​നി​ത​യു​ടെ പീ​ഡ​ന പ​രാ​തി. ജ​ഡ്ജി​യു​ടെ ചേം​ബ​റി​ൽ വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്തി ലൈം​ഗി​ക ചു​വ​യോ​ടെ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യും മോ​ശ​മാ​യി പെ​രു​മാ​റു​ക​യും ചെ​യ്തു എ​ന്നാ​രോ​പി​ച്ച് ജി​ല്ല പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ജ​ഡ്ജി​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച പ​രാ​തി ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ജ​ഡ്ജി​യെ സ്ഥ​ലം മാ​റ്റി. കൊ​ല്ലം എം.​എ.​സി.​ടി കോ​ട​തി​യി​ലേ​ക്കാ​ണ് മാ​റ്റി​യ​ത്. ഹൈ​കോ​ട​തി ത​ല​ത്തി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​വും ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ഹൈ​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വ് പ്ര​കാ​രം കൊ​ല്ലം എം.​എ.​സി.​ടി കോ​ട​തി​യി​ൽ ജോ​ലി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ച ശേ​ഷം ആ​രോ​പ​ണ വി​ധേ​യ​നാ​യ ജ​ഡ്ജി അ​വ​ധി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ചു.

    ഭ​ർ​ത്താ​വു​മാ​യു​ള്ള ത​ർ​ക്ക പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​നാ​യി യു​വ​തി കൊ​ല്ലം ബാ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ അം​ഗ​മാ​യ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ മു​ഖേ​ന​യാ​ണ് ച​വ​റ കു​ടും​ബ കോ​ട​തി​യി​ൽ കേ​സ് ന​ട​ത്തി​വ​ന്ന​ത്. ചേം​ബ​ർ മീ​ഡി​യേ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി യു​വ​തി​യെ ജ​ഡ്ജി വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്തു​ക​യും ലൈം​ഗി​ക അ​തി​ക്ര​മ​ത്തി​ന് മു​തി​രു​ക​യും ലൈം​ഗി​ക ചു​വ​യോ​ടെ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു എ​ന്നാ​ണ് പ​രാ​തി.

    എ​ന്നാ​ൽ, ജ​ഡ്ജി​ക്കെ​തി​രെ വ്യാ​ജ പ​രാ​തി ച​മ​ച്ച​താ​ണെ​ന്നും വ​സ്തു​ത​യു​മാ​യി യാ​തൊ​രു ബ​ന്ധ​വു​മി​ല്ലാ​ത്ത ആ​രോ​പ​ണ​മാ​ണെ​ന്നും ഒ​രു വി​ഭാ​ഗം അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ർ പ​റ​യു​ന്നു. ജ​ഡ്ജി​യു​ടെ ചേം​ബ​റി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യ സം​ഭ​വ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കാ​ത്ത​തി​ൽ ദു​രൂ​ഹ​ത​യു​ള്ള​താ​യും അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ർ പ​റ​യു​ന്നു. പ​രാ​തി ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് ച​വ​റ പൊ​ലീ​സ് എ​സ്.​എ​ച്ച്. ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ ‘മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:family courtcourt newsMalappuram NewsLatest News
    News Summary - Family court judge transferred after harassment complaint
    Similar News
    Next Story
    X