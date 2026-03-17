    date_range 17 March 2026 10:40 PM IST
    date_range 17 March 2026 10:40 PM IST

    വ്യാജ ശബ്ദസന്ദേശം: പരാതി നൽകിയതായി മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കി​വ​രു​ന്ന പ​രി​ശീ​ല​നം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് വ്യാ​പ​ക​മാ​യി പ്ര​ച​രി​ക്കു​ന്ന വ്യാ​ജ ശ​ബ്ദ​സ​ന്ദേ​ശ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് സൈ​ബ​ർ പൊ​ലീ​സി​ന് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​താ​യി മു​ഖ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഓ​ഫി​സ​ർ ഡോ. ​ര​ത്ത​ൻ യു. ​കേ​ൽ​ക്ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ ചെ​ല​വ് ചു​രു​ക്ക​ലി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് നേ​രി​ട്ടു​ള്ള പ​രി​ശീ​ല​ന​മി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ്​ ശ​ബ്ദ​സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് വി​വി​ധ പ​രി​ശീ​ല​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. വി​വി​ധ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ, ഓ​ഫ്​​ലൈ​ൻ പ​രി​ശീ​ല​നം പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ചു​മ​ത​ല​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും അ​തു​ത​ന്നെ​യാ​ണ് ക​മീ​ഷ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെന്നും മു​ഖ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഓ​ഫി​സ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:UDFCPMassembly electionBJP
    News Summary - Fake voice message: Chief Electoral Officer says complaint has been filed
    Similar News
