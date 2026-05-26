    Posted On
    date_range 26 May 2026 10:42 PM IST
    Updated On
    date_range 26 May 2026 10:42 PM IST

    പാർട്ടി വിടുന്നെന്ന വ്യാജ പ്രചാരണം: വൈകാരിക കുറിപ്പുമായി ടി.എൻ. പ്രതാപൻ

    തൃ​ശൂ​ർ: നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് തോ​ൽ​വി​ക്ക് പി​ന്നാ​ലെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് വി​ടു​ന്നു എ​ന്ന ​രീ​തി​യി​ൽ സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ച​രി​ക്കു​ന്ന വ്യാ​ജ​വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ വൈ​കാ​രി​ക കു​റി​പ്പു​മാ​യി മു​തി​ർ​ന്ന കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് ടി.​എ​ൻ. പ്ര​താ​പാ​ൻ.

    മ​രി​ച്ചു​കി​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എ​ന്ന ദേ​ശീ​യ പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ ത്രി​വ​ർ​ണ പ​താ​ക പു​ത​ച്ചു കി​ട​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​ഗ്ര​ഹ​മു​ള്ള കോ​ടി​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് സാ​ധാ​ര​ണ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രി​ൽ ഒ​രാ​ളാ​ണ് താ​നെ​ന്നും ആ​യി​രം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ൽ തോ​റ്റാ​ലും നി​ല​പാ​ടി​ൽ ഉ​റ​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ഫേ​സ് ബു​ക്ക് കു​റി​പ്പി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​തേ​സ​മ​യം, പ്ര​താ​പ​ന്റെ പ​രാ​തി​യി​ൽ പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്ത് അ​ന്വേ​ഷ​ണം തു​ട​ങ്ങി. തൃ​ശൂ​ർ സൈ​ബ​ർ പൊ​ലീ​സാ​ണ് കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​ത്. മ​ണ​ലൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ലെ പ്ര​ഫ. സി. ​ര​വീ​ന്ദ്ര​നാ​ഥി​നോ​ട് ടി.​എ​ൻ. പ്ര​താ​പ​ൻ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം പാ​ർ​ട്ടി വി​ടു​മെ​ന്ന നി​ല​ക്കു​ള്ള വ്യാ​ജ​വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ പ്ര​ച​രി​ച്ചു​തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് ഫേ​സ്ബു​ക്കി​ൽ കു​റി​പ്പു​മി​ട്ട​ത്.

    ‘ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ 126 വോ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്ക് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു എ​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ട് നി​രാ​ശ​നാ​വാ​നോ വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പി​റ​കോ​ട്ടു​പോ​കാ​നോ എ​ന്നെ കി​ട്ടി​ല്ല. ക​ന​ലി​ലാ​ണ് വേ​ര് പി​ടി​ച്ച​ത്. അ​തു​കൊ​ണ്ട് വെ​യി​ലൊ​രു പ്ര​ശ്ന​മാ​യി​ട്ടി​ല്ല. കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ മൂ​വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ടി നെ​ഞ്ചോ​ട് ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ച്ച് മ​റു​കൈ​യി​ൽ പാ​വ​ന​മാ​യ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​മേ​ന്തി ഞാ​ൻ ഇ​വി​ടെ ത​ന്നെ​യു​ണ്ടാ​വും; അ​വ​സാ​ന​ശ്വാ​സം വ​രെ... എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് കു​റി​പ്പ് തു​ട​രു​ന്ന​ത്.

    TAGS:TN PratapanUDFCongress
    News Summary - Fake rumors of leaving party: TN Prathapan shares an emotional post
