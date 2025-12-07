Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 7 Dec 2025 9:33 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Dec 2025 9:33 AM IST

    34 പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ വ്യാജ മരുന്നുകൾ വിപണിയിൽ; സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നോട്ടീസ്

    34 പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ വ്യാജ മരുന്നുകൾ വിപണിയിൽ; സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നോട്ടീസ്
    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: പ്ര​മു​ഖ ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ വ്യാ​ജ മ​രു​ന്നു​ക​ൾ വി​പ​ണി​യി​ൽ വ്യാ​പ​ക​മെ​ന്ന മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി പു​തു​ച്ചേ​രി ഡ്ര​ഗ്സ് ക​ൺ​​ട്രോ​ൾ വി​ഭാ​ഗം. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​യ​ച്ച നോ​ട്ടീ​സി​ലാ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്തെ 34 പ്ര​മു​ഖ ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ പേ​രി​ൽ വ്യാ​ജ മ​രു​ന്നു​ക​ൾ സു​ല​ഭ​മാ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​താ​യി വി​വ​രം ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    പു​തു​ച്ചേ​രി​യി​ൽ ന​വം​ബ​ർ അ​വ​സാ​നം ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് വ്യാ​ജ മ​രു​ന്നു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. പ​ല സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​ത്ത​രം മ​രു​ന്നു​ക​ൾ എ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും സൂ​ച​ന ന​ൽ​കു​ന്നു. ബ്രാ​ൻ​ഡ​ഡ് ക​മ്പ​നി മ​രു​ന്നു​ക​ളു​ടെ അ​തേ ബാ​ച്ച് ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ൽ ത​ന്നെ ഇ​റ​ക്കി​യ​തി​നാ​ൽ ഇ​വ ഡ്ര​ഗ്സ് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് പി​ടി​കൂ​ടാ​ൻ പ്ര​യാ​സ​മാ​ണ്. നി​റ​ത്തി​ലോ പാ​ക്കി​ങ്ങി​ലോ ബാ​ച്ച് ന​മ്പ​റി​ലോ വ്യ​ത്യാ​സ​മി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ മ​രു​ന്നു ഷോ​പ്പു​ക​ൾ​ക്കോ രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്കോ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​നും ക​ഴി​യി​ല്ല.

    വി​പ​ണി​യി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ വി​റ്റ​ഴി​യു​ന്ന മ​രു​ന്നു​ക​ളാ​ണ് വ്യാ​ജ​നാ​യി ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. മ​രു​ന്ന് വി​ല​യി​ൽ 50 ശ​ത​മാ​നം മു​ത​ൽ 70 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ​യാ​ണ് വ്യാ​ജ മ​രു​ന്നു​ക​ളു​ടെ ലാ​ഭം. മ​രു​ന്നു ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ പേ​രു​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ൽ രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ ആ​ശ​ങ്ക​യേ​റു​മെ​ന്ന​ത് ഡ്ര​ഗ്സ് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ വി​ഭാ​ഗ​ത്തെ​യും കു​ഴ​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    സി​ക്കി​മി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ആ​റ് ക​മ്പ​നി​ക​ൾ, മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര നാ​ല്, ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ ആ​റ്, ജ​മ്മു- ക​ശ്മീ​രി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള മൂ​ന്ന് ക​മ്പ​നി​ക​ൾ, ഗോ​വ നാ​ല്, ഉ​ത്ത​രാ​ഖ​ണ്ഡ്, ഹി​മാ​ച​ൽ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​മു​ഖ ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ വ്യാ​ജ മ​രു​ന്നു​ക​ളാ​ണ് ഇ​റ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ന​ട​ന്ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ സി​പ്ല ക​മ്പ​നി​യു​ടെ സെ​റോ​േ​ഫ്ലാ റൊ​ട്ട​കാ​പ്സ് 250 എ​ന്ന വ്യാ​ജ മ​രു​ന്ന് വി​വി​ധ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഡ്ര​ഗ്സ് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ വി​ഭാ​ഗം ക​െ​ണ്ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

