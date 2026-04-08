    Posted On
    date_range 8 April 2026 11:52 PM IST
    Updated On
    date_range 8 April 2026 11:52 PM IST

    വ്യാജ അപവാദ നോട്ടീസ്; മൂന്ന് സി.പി.ഐ പ്രവർത്തകർ പി​ടിയിൽ

    പൊ​ട്ടി​ക്ക​ര​ഞ്ഞ് ​കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി സി.​വി. ശാ​ന്ത​കു​മാ​ർ, മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് സം​സാ​രി​ച്ച​തി​ന് കേ​സ്​
    മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ പൊ​ട്ടി​ക്ക​ര​യു​ന്ന അ​ടൂ​ർ യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ശാ​ന്ത​കു​മാ​ർ

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: അ​ടൂ​രി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക്കെ​തി​രെ അ​പ​വാ​ദ നോ​ട്ടീ​സ് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ മൂ​ന്നു​പേ​ർ പി​ടി​യി​ൽ. ഇ​വ​ർ സി.​പി.​ഐ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​ണെ​ന്ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ആ​രോ​പി​ച്ചു. പി​ടി​കൂ​ടി​യ​വ​രെ വി​ട്ട​യ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും നി​ര​പ​രാ​ധി​ക​ളാ​ണെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞ് ചി​റ്റ​യം ഗോ​പ​കു​മാ​ർ, പി.​ബി. ഹ​ർ​ഷ​കു​മാ​ർ, എ.​പി. ജ​യ​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ അ​ടൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് സ്​​റ്റേ​ഷ​ന്​ മു​ന്നി​ൽ കു​ത്തി​യി​രു​പ്പ്​ ന​ട​ത്തി. പ്ര​തി​ഷേ​ധം ശ​ക്ത​മാ​യ​തോ​ടെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത​വ​രെ വി​ട്ട​യ​ച്ചു.

    നോ​ട്ടീ​സ് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സു​കാ​ർ ത​ട​ഞ്ഞു​വെ​ച്ച് പൊ​ലീ​സി​നെ അ​റി​യി​ച്ച​ത്. നോ​ട്ടീ​സു​ക​ൾ സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി സി.​വി. ശാ​ന്ത​കു​മാ​ർ കൊ​ല​ക്കേ​സ് പ്ര​തി​യെ​ന്നാ​ണ് വ്യാ​ജ നോ​ട്ടീ​സി​ലു​ള്ള​ത്. അ​ടൂ​ർ, ഇ​ട​ത്തി​ട്ട, പ​റ​ക്കോ​ട് ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ഇ​ത് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​ത്. ര​ണ്ടു​പേ​ർ അ​ടൂ​രി​ലും ഒ​രാ​ൾ ഇ​ട​ത്തി​ട്ട​യി​ലു​മാ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. ഇ​വ​രി​ൽ​നി​ന്നും വ്യാ​ജ നോ​ട്ടീ​സു​ക​ളും ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു.

    ഇ​തോ​ടെ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വു​മാ​യി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി. ശാ​ന്ത​കു​മാ​ർ ഒ​രു​കേ​സി​ലും പ്ര​തി​യ​ല്ലെ​ന്നും നി​ല​വി​ൽ ഒ​രു​കേ​സും ഇ​ല്ലെ​ന്നും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ടൂ​ർ ആ​ർ.​ഡി.​ഒ ഓ​ഫി​സ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും ചേ​ർ​ന്ന് ഉ​പ​രോ​ധി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​മെ​ന്ന് ആ​ർ.​ഡി.​ഒ ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്​ സ​മ​രം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച​ത്. മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം പൊ​ട്ടി​ക്ക​ര​യു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, നി​ശ​ബ്ദ പ്ര​ചാ​ര​ണ സ​മ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് മാ​തൃ​കാ പെ​രു​മാ​റ്റ​ച്ച​ട്ടം ലം​ഘി​ച്ച് മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് സം​സാ​രി​ച്ച​തി​നും വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ സ്വാ​ധീ​നി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​തി​നും അ​ടൂ​രി​ലെ യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി അ​ഡ്വ. സി.​വി. ശാ​ന്ത​കു​മാ​റി​നെ​തി​രെ കേ​സെ​ടു​ക്കാ​ൻ ജി​ല്ല തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഓ​ഫി​സ​ർ കൂ​ടി​യാ​യ ക​ല​ക്ട​ർ എ​സ്. പ്രേം​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പൊ​ലീ​സി​ന് നി​ർ​ദ്ദേ​ശം ന​ൽ​കി.

    TAGS:CPIdefamation caseadoor constituencyKerala Assembly Election 2026
    News Summary - Fake defamation notice; Three CPI activists arrested
