Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    ‘പ്രിയദർശിനിയിൽ സൗജന്യ യാത്ര വരുമാനം നോക്കിയല്ല’; സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാജ പ്രചാരണമെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ്‌, ഡിജിപിക്ക് പരാതി നൽകി

    text_fields
    bookmark_border
    https://www.madhyamam.com/tags/cp-john
    cancel

    തിരുവനന്തപുരം: കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിയുടെ പ്രിയദർശിനി സ്ത്രീ സൗജന്യ യാത്ര പദ്ധതിക്കെതിരെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാജ പ്രചാരണം നടക്കുന്നതിൽ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി ഗതാ​ഗത മന്ത്രി സി.പി ജോണിന്റെ ഓഫിസ്. മന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി എം.പി. സാജുവാണ് സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവി റവാദ എ ചന്ദ്രശേഖറിന് ഇതു സംബന്ധിച്ച് പരാതി നൽകിയത്.

    കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി പ്രിയദർശിനി ബസുകളിലെ സ്ത്രീകളുടെ സൗജന്യ യാത്ര ഇനിമുതൽ വരുമാനം നോക്കി മാത്രമായിരിക്കും എന്ന തരത്തിലാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാജ പ്രചാരണം നടക്കുന്നത്.

    പ്രിയദർശിനി പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് സർക്കാർ ജീവനക്കാരെ പൂർണമായി ഒഴിവാക്കും എന്ന പോസ്റ്ററാണ് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ​ദിവസങ്ങളിലായി ഫേസ്ബുക്ക്, ഇൻസ്റ്റ​ഗ്രാം, വാട്സ് ആപ് തുടങ്ങിയവയിലൂടെ വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇതിനായി പ്രിയദർശിനി കാർഡ് ഇറക്കുമെന്നും പോസ്റ്ററിലുണ്ട്. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തവരുടെ അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങളും പരാതിക്കൊപ്പം പൊലീസിന് കൈമാറി.

    ചില അക്കൗണ്ടുകളിൽ ഇത്തരം പോസ്റ്ററുകൾ പ്രചരിപ്പിച്ച് അഭിപ്രായ സർവേ തേടുകയും യു.ഡി.എഫ് സർക്കാറിനും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ​ഗതാ​ഗത മന്ത്രിക്കുമെതിരെ അശ്ലീല കമന്റുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നു. ഇവർക്കെതിരെ ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത 353, 356, 336 എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും പരാതിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

    അതേസമയം, വ്യാജപ്രചരണങ്ങൾ തള്ളിക്കളയണമെന്നും വനിതകൾക്കും ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തികൾക്കും കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ഓർഡിനറി ബസുകളിൽ സൗജന്യയാത്ര തുടരുമെന്ന് ​ഗതാ​ഗത മന്ത്രി സി.പി. ജോൺ വ്യക്തമാക്കി.

    പ്രിയദർശിനി ബസുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടുന്നത് ആലോചനയിലാ​ണെന്ന് നേരത്തെ നിയമസഭയിൽ സി.പി. ജോൺ പറഞ്ഞിരുന്നു. സൗകര്യം നോക്കി മറ്റ് ബസുകളിൽ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും സൂചിപ്പിച്ചു.

    Show Full Article
    25% Off
    E-Paper First Page
    Today
    Today's Edition is out

    Want the complete newspaper?

    Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
    Click here for the full edition →
    Use code SAVE25
    Next Story
    X