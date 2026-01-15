Begin typing your search above and press return to search.
    അനധികൃത ബോർഡുകൾ നീക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച; സെക്രട്ടറിമാർ ക്ഷമ പരീക്ഷിക്കരുതെന്ന്​ ഹൈകോടതി

    ആ​പ്പി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ വാ​ട്സാ​പ്പ് ന​മ്പ​ർ ല​ഭ്യ​മാ​ക്ക​ണ​ം
    കൊ​ച്ചി: പൊ​തു​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും പാ​ത​യോ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും നി​ന്ന്​ അ​ന​ധി​കൃ​ത ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ നീ​ക്കം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ൽ ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ വീ​ഴ്ച വ​രു​ത്തു​ന്ന​താ​യി​ ഹൈ​കോ​ട​തി. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള അ​ന​ധി​കൃ​ത ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ നീ​ക്കം ചെ​യ്യു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന്​ അ​മി​ക്ക​സ് ക്യൂ​റി അ​റി​യി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് കോ​ട​തി​യു​ടെ പ​രാ​മ​ർ​ശ​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. അ​ന​ധി​കൃ​ത ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ നീ​ക്കം ചെ​യ്യാ​ത്ത​തി​ന്‍റെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്വം ത​ദ്ദേ​ശ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ​ക്കാ​യി​രി​ക്കും. ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഇ​നി​യും കോ​ട​തി​യു​ടെ ക്ഷ​മ പ​രീ​ക്ഷി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന്​ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്​ ന​ൽ​കി​യ ജ​സ്റ്റി​സ് ദേ​വ​ൻ രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ ഇ​തു​വ​രെ സ്വീ​ക​രി​ച്ച ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ സ​മ​ഗ്ര റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ന​ൽ​കാ​നും നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    അ​ന​ധി​കൃ​ത ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​രാ​തി ഉ​ന്ന​യി​ക്കാ​നാ​യി കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന കെ ​സ്മാ​ർ​ട്ട്​ ആ​പ്പി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ വാ​ട്സാ​പ്പ് ന​മ്പ​ർ ല​ഭ്യ​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.അ​തേ സ​മ​യം, ത​ദ്ദേ​ശ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ പൊ​ലീ​സ് സ​ഹാ​യം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി​യ​താ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ചാ​ര​ണ സ​മ​യ​ത്ത് അ​ന​ധി​കൃ​ത ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ലും പി​ന്നീ​ട്​ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മാ​റി​മ​റി​ഞ്ഞെ​ന്ന്​ അ​മി​ക്ക​സ് ക്യൂ​റി അ​റി​യി​ച്ചു. കെ ​സ്മാ​ർ​ട്ട്​ ആ​പ്പി​ൽ പ​രാ​തി ഉ​ന്ന​യി​ച്ചാ​ലും ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​തെ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രെ സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റു​ന്ന രീ​തി​യു​ണ്ടെ​ന്നും അ​മി​ക്ക​സ് ക്യൂ​റി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. രാ​ഷ്ട്രീ​യ​പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളും മ​ത​ങ്ങ​ളും സി​നി​മ​ക്കാ​രു​മാ​ണ്​ അ​ന​ധി​കൃ​ത ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ മു​ൻ​പ​ന്തി​യി​ലു​ള്ള​തെ​ന്ന്​ കോ​ട​തി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ര​ക്തം ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ പോ​ലും ബോ​ർ​ഡ് വെ​ക്കു​ന്ന സ്ഥി​തി​യാ​ണ്. ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​ത്ത​രം ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന്​ മ​ന​സി​ലാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും കോ​ട​തി പ​റ​ഞ്ഞു.

