Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightനേരിൽകണ്ട് സ്വന്തം...
    Kerala
    Posted On
    date_range 22 Oct 2025 11:38 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Oct 2025 11:38 PM IST

    നേരിൽകണ്ട് സ്വന്തം പി​ൻ​കോ​ഡ് ന​മ്പ​റു​ള്ള രണ്ടുപേർ; ശബരിമല സന്നിധാനത്ത് പിറന്നത് ഒരപൂർവ ചരിത്രംകൂടി

    text_fields
    bookmark_border
    നേരിൽകണ്ട് സ്വന്തം പി​ൻ​കോ​ഡ് ന​മ്പ​റു​ള്ള രണ്ടുപേർ; ശബരിമല സന്നിധാനത്ത് പിറന്നത് ഒരപൂർവ ചരിത്രംകൂടി
    cancel

    കോ​ന്നി: ​രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​ഥ​മ വ​നി​ത ശ​ബ​രി​മ​ല ദ​ർ​ശ​നം ക​ഴി​ഞ്ഞ് മ​ല​യി​റ​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ ശ​ബ​രി​മ​ല സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്ത് പി​റ​ന്ന​ത്​ ഒ​ര​പൂ​ർ​വ ച​രി​ത്രം​കൂ​ടി.

    സ്വ​ന്ത​മാ​യി പി​ൻ​കോ​ഡ് ന​മ്പ​റു​ള്ള ര​ണ്ടു​പേ​രാ​ണ്​ ശ്രീ​ധ​ർ​മ​ശാ​സ്താ​വും രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​യും. ഇ​രു​വ​രും ബു​ധ​നാ​ഴ്ച നേ​ർ​ക്കു​നേ​ർ ക​ണ്ടു. ശ​ബ​രി​മ​ല ധ​ർ​മ​ശാ​സ്താ​വി​ന്‍റെ പി​ൻ​കോ​ഡ് ന​മ്പ​ർ 689713 ആ​ണെ​ങ്കി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​യു​ടെ പേ​രി​ലു​ള്ള പി​ൻ​കോ​ഡ് 110004 ആ​ണ്.

    കുളിർമ പകരുന്ന അന്തരീക്ഷം -രാഷ്ട്രപതി

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: കാ​ന​ന ന​ടു​വി​ലെ ​ക്ഷേ​ത്ര​വും അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​വും മ​ന​സ്സി​ന്​ കു​ളി​ർ​മ പ​ക​രു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന്​ രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി ദ്രൗ​പ​ദി മു​ർ​മു. ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​നൊ​പ്പ​മു​ള്ള ഉ​പ​ദേ​വ​ത​ക​ൾ കൗ​തു​കം പ​ക​രു​ന്ന​താ​യും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. യാ​ത്ര​ക്കി​ടെ മ​ന്ത്രി വി.​എ​ൻ. വാ​സ​വ​നോ​ടാ​ണ്​ ശ​ബ​രി​മ​ല ക്ഷേ​ത്രാ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ലെ പു​തു​മ സ​​ന്തോ​ഷ​ക​ര​മാ​ണെ​ന്ന്​ ദ്രൗ​പ​ദി മു​ർ​മു വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    ശ​ബ​രി​മ​ല വി​ക​സ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​ക്ക്​ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ്​ നി​വേ​ദ​നം ത​യാ​റാ​ക്കി​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്തു​നി​ന്ന്​ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ മ​ട​ങ്ങി​യ​തി​നാ​ൽ സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ല്ല. നി​വേ​ദ​നം അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സം സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​മെ​ന്നും ഇ​തി​നാ​യി സ​മ​യം ന​ൽ​കാ​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി​യെ അ​റി​യി​ച്ചു. ശ​ബ​രി​മ​ല വി​ക​സ​ന​ത്തി​നാ​യി വ​ന​ഭൂ​മി വി​ട്ടു​കി​ട്ടു​ന്ന​തി​ലെ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ൾ അ​ട​ക്കം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു നി​​വേ​ദ​നം.

    രാഷ്ട്രപതിക്ക് ദേവസ്വം ബോർഡിന്‍റെ ഉപഹാരം

    ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി​യ രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി ദ്രൗ​പ​ദി മു​ർ​മു​വി​ന് ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡി​ന്‍റെ ഉ​പ​ഹാ​രം സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്തു​നി​ന്ന്​ മ​ട​ങ്ങു​ന്ന​തി​നി​ടെ, കു​മ്പി​ൾ ത​ടി​യി​ൽ കൊ​ത്തി​യെ​ടു​ത്ത അ​യ്യ​പ്പ​രൂ​പം ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡി​ന്‍റെ ഉ​പ​ഹാ​ര​മാ​യി മ​ന്ത്രി വാ​സ​വ​നും ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ പി.​എ​സ്. പ്ര​ശാ​ന്തും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ്​ സ​മ്മാ​നി​ച്ച​ത്. ദേ​വ​സ്വം മ​ന്ത്രി വി.​എ​ൻ. വാ​സ​വ​ൻ, ദേ​വ​സ്വം സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​ജി. രാ​ജ​മാ​ണി​ക്യം എ​ന്നി​വ​രും ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തു​മ്പോ​ൾ രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​ക്കൊ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. 12.20ഓ​ടെ ഗൂ​ർ​ഖ ജീ​പ്പി​ൽ രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി പ​മ്പ​യി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി. ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും വി​ശ്ര​മ​ത്തി​നും​ശേ​ഷം 2.15ഓ​ടെ റോ​ഡ്​​മാ​ർ​ഗം പ​മ്പ​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ പു​റ​പ്പെ​ട്ട ദ്രൗ​പ​ദി മു​ർ​മു, പ്ര​മാ​ട​ത്തെ​ത്തി ഹെ​ലി​കോ​പ്ട​റി​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​​ര​ത്തേ​ക്ക്​ മ​ട​ങ്ങി.

    രാഷ്ട്രപതി നാളെ ശിവഗിരിയിൽ

    വ​ർ​ക്ക​ല: ശി​വ​ഗി​രി സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നും ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ ഗു​രു മ​ഹാ​സ​മാ​ധി ശ​താ​ബ്ദി ആ​ച​ര​ണം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യാ​നു​മാ​യി രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി ദ്രൗ​പ​തി മു​ർ​മു വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച​ വ​ർ​ക്ക​ല​യി​ൽ. ഉ​ച്ച​ക്ക് 12.30ന് ​പാ​പ​നാ​ശം ഹെ​ലി​പാ​ഡി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി റോ​ഡ് മാ​ർ​ഗം ശി​വ​ഗി​രി​യി​ലെ​ത്തും. 12.40ന് ​സ​മാ​ധി മ​ണ്ഡ​പം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച ശേ​ഷം 12.50ന് ​തീ​ർ​ഥാ​ട​ന സ​മ്മേ​ള​ന വേ​ദി​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി മ​ഹാ​സ​മാ​ധി ശ​താ​ബ്ദി ആ​ച​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​നം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും.

    ഗ​വ​ർ​ണ​ർ രാ​ജേ​ന്ദ്ര വി​ശ്വ​നാ​ഥ് അ​ർ​ലേ​ക്ക​ർ, മ​ന്ത്രി​മാ​രാ​യ വി.​എ​ൻ. വാ​സ​വ​ൻ, വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി, അ​ടൂ​ർ പ്ര​കാ​ശ് എം.​പി, വി. ​ജോ​യി എം.​എ​ൽ.​എ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ശി​വ​ഗി​രി മ​ഠ​ത്തി​ൽ ഉ​ച്ച​ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ഞ്ഞ് 2.40ന് ​രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തേ​ക്ക് പോ​കും.

    വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 10.30ന് ​രാ​ജ്​​ഭ​വ​ൻ വ​ള​പ്പി​ൽ മു​ൻ രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി കെ.​ആ​ർ. നാ​രാ​യ​ണ​ന്റെ പ്ര​തി​മ രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി അ​നാ​ച്ഛാ​ദ​നം ചെ​യ്യും. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്​​ 11.55ന് ​വ​ർ​ക്ക​ല​യി​​ലേ​ക്ക്​ പു​റ​പ്പെ​ടു​ക. വൈ​കീ​ട്ട്​ 4.15ന് ​പാ​ല സെ​ന്റ് തോ​മ​സ് കോ​ള​ജ് പ്ലാ​റ്റി​നം ജൂ​ബി​ലി സ​മാ​പ​നം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. 5.10ന്​ ​ഹെ​ലി​കോ​പ്റ്റ​റി​ൽ കോ​ട്ട​യ​ത്തേ​ക്ക്​ പോ​കും. 6.20ന് ​കു​മ​ര​കം താ​ജ് റി​സോ​ർ​ട്ടി​ലെ​ത്തു​ന്ന രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി അ​വി​ടെ താ​മ​സി​ക്കും.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച 11.35ന് ​കൊ​ച്ചി നാ​വി​ക വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ക്കും. റോ​ഡ് മാ​ർ​ഗം 12ന് ​എ​റ​ണാ​കു​ളം സെ​ന്റ് തെ​രേ​സാ​സ് കോ​ള​ജി​ലെ​ത്തി ശ​താ​ബ്ദി ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. 1.10ന് ​ബോ​ൾ​ഗാ​ട്ടി പാ​ല​സി​ൽ ഉ​ച്ച​ഭ​ക്ഷ​ണ​വും വി​ശ്ര​മ​വും. വൈ​കീ​ട്ട് 3.45ന് ​നാ​വി​ക​സേ​ന വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഹെ​ലി​കോ​പ്റ്റ​റി​ൽ കൊ​ച്ചി വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ​ത്തി 4.15ന് ​പ്ര​ത്യേ​ക വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങും.


    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Droupadi MurmuPIN CodeSabarimalaKerala
    News Summary - Face to face​ Two people with their own PIN code
    Similar News
    Next Story
    X