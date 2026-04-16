കൊടും ചൂട് 19വരെ; 12 ജില്ലകളില് മുന്നറിയിപ്പ്, ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് സാധ്യത
തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിൽ കൊടും ചൂട് തുടരും. പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ 12 ജില്ലകളില് ഉയര്ന്ന താപനില മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് ഈ മാസം 19 വരെ ഉയര്ന്ന താപനില മുന്നറിയിപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാലക്കാട് ജില്ലയില് ഉയര്ന്ന താപനില 40 ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസ് വരെ ഉയരും. എന്നാലിത് അനുഭവത്തിൽ 43 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസായിരിക്കും. കൊല്ലം ജില്ലയില് ഉയര്ന്ന താപനില 39 ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസ് വരെയും ഉയര്ന്നേക്കാമെന്നാണ് നിലവിലുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്.
ഇതിനിടെ, കോട്ടയം ജില്ലയില് ഉയര്ന്ന താപനില 38 ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസ് വരെയും ഉയരാന് സാധ്യതയുണ്ട്. പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂര്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് ജില്ലകളില് ഉയര്ന്ന താപനില 37 ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസ് വരെയായിരിക്കും. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില് 36 ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസ് വരെ ഉയരാന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്.
ഉയര്ന്ന താപനിലയും ഈര്പ്പമുള്ള വായുവും കാരണം മലയോര മേഖലകളിലൊഴികെ, ഈമാസം 19-വരെ ചൂടും അസ്വസ്ഥതയുമുള്ള കാലാവസ്ഥക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. കനത്ത ചൂടില് നിര്ജലീകരണം മാത്രമല്ല. ഉറക്കമില്ലായ്മ, തലവേദന തുടങ്ങിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്കും സാധ്യത ഏറെയാണെന്ന് പറയുന്നു. ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക, പകല് സമയത്ത് സൂര്യപ്രകാശം നേരിട്ട് ശരീരത്തില് ഏല്ക്കുന്നത് പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക എന്നിങ്ങനെ ജാഗ്രത നിര്ദേശങ്ങള് കര്ശനമായി പാലിക്കണമെന്നാണ് അധികൃതര് നിര്ദേശിച്ചു. ചൂട് കണക്കിലെടുത്ത് നേരത്തെ തന്നെ തൊഴിൽ സമയത്തിൽ ക്രമീകരണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
