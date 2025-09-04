Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightസ്‌ഫോടക വസ്തുക്കള്‍...
    Kerala
    Posted On
    date_range 4 Sept 2025 10:41 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Sept 2025 10:41 PM IST

    സ്‌ഫോടക വസ്തുക്കള്‍ പിടികൂടൽ; മൂന്ന് പ്രതികളും റിമാന്‍ഡില്‍

    text_fields
    bookmark_border
    സ്‌ഫോടക വസ്തുക്കള്‍ പിടികൂടൽ; മൂന്ന് പ്രതികളും റിമാന്‍ഡില്‍
    cancel
    camera_alt

    ഫാ​സി​ല്‍, നൗ​ഷാ​ദ്

    പാ​ല​ക്കാ​ട്: ക​ല്ലേ​ക്കാ​ട് സ്‌​ഫോ​ട​ക വ​സ്തു​ക്ക​ള്‍ പി​ടി​കൂ​ടി​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ല്‍ മൂ​ന്ന് പ്ര​തി​ക​ളും റി​മാ​ന്‍ഡി​ല്‍. ക​ല്ലേ​ക്കാ​ട് പൊ​ടി​പ്പാ​റ സു​രേ​ഷ് കു​മാ​ർ (40), പൂ​ള​ക്കാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി ഫാ​സി​ല്‍ (25), ക​ല്ലേ​ക്കാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി നൗ​ഷാ​ദ് (35) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് റി​മാ​ന്റി​ലാ​യ​ത്.

    പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്ക് മൂ​ത്താ​ന്‍ത്ത​റ സ്‌​കൂ​ളി​ലെ സ്‌​ഫോ​ട​ന​ത്തി​ല്‍ പ​ങ്കു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. സു​രേ​ഷി​ന്റെ വീ​ട്ടി​ല്‍ നി​ന്നാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം സ്‌​ഫോ​ട​ക വ​സ്തു​ക്ക​ള്‍ പി​ടി​ച്ച​ത്. ജീ​വ​ന് അ​പാ​യ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന സ്‌​ഫോ​ട​ക വ​സ്തു​ക്ക​ളാ​ണെ​ന്നാ​ണ് എ​ഫ്‌.​ഐ.​ആ​ർ. സ്‌​ഫോ​ട​ക വ​സ്തു​ക്ക​ള്‍ നി​ര്‍മി​ക്കാ​നു​ള്ള സ​മാ​ഗ്രി​ക​ളും ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    സു​രേ​ഷ് , നൗ​ഷാ​ദ് എ​ന്നീ പ്ര​തി​ക​ള്‍ മൂ​ത്താ​ന്‍ത്ത​റ സ്‌​കൂ​ളി​ലെ സ്‌​ഫോ​ട​നം ന​ട​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ത​ലേ​ന്ന് അ​വി​ടെ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​താ​യി പൊ​ലീ​സി​ന് വി​വ​രം ല​ഭി​ച്ചു. പൊ​ലീ​സ് കോ​ട​തി​യി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത് ത​നി​ക്ക് കേ​സി​ല്‍ പ​ങ്കി​ല്ലെ​ന്ന് നൗ​ഷാ​ദ് വി​ളി​ച്ച് പ​റ​ഞ്ഞു. പ​ട്ടാ​മ്പി കോ​ട​തി​യാ​ണ് സു​രേ​ഷ്, ഫാ​സി​ല്‍, നൗ​ഷാ​ദ് എ​ന്നി​വ​രെ 14 ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്ക് റി​മാ​ന്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:RemandExplosives Seized
    News Summary - Explosives seized; Three suspects remanded
    Similar News
    Next Story
    X