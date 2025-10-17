Begin typing your search above and press return to search.
    കെ.പി.സി.സി പുനഃസംഘടനയിൽ പൊട്ടിത്തെറി; ‘കഴിവ് ഒരു മാനദണ്ഡമാണോ!’ എന്ന് ഷമ മുഹമ്മദ്

     ഡോ. ഷമ മുഹമ്മദ്

    കോഴിക്കോട്: ഏ​റെ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്കും അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​ത്തി​നും ഒ​ടു​വി​ൽ പുറത്തുവന്ന കെ.​പി.​സി.​സിയുടെ ജംബോ ഭാ​ര​വാ​ഹി പ​ട്ടി​കക്കെതിരെ കോൺഗ്രസിൽ പൊട്ടിത്തെറി. ഭാരവാഹി പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിക്കാതെ പോയ എ.ഐ.സി.സി വക്താവ് ഡോ. ഷമ മുഹമ്മദ് ആണ് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിനെതിരെ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളത്. 'കഴിവ് ഒരു മാനദണ്ഡമാണോ!' എന്ന് ഷമ മുഹമ്മദ് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചു.

    ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ആ​സ​ന്ന​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ മു​റു​മു​റു​പ്പു​ക​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി സം​ഘ​ട​നാ​ സം​വി​ധാ​നം സു​ഗ​മ​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള കേ​ന്ദ്ര നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ നീ​ക്ക​മാ​ണ് കെ.പി.സി.സിയുടെ ജംബോ പ​ട്ടി​ക വെ​ളി​വാ​ക്കു​ന്ന​ത്. യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഭാ​ര​വാ​ഹിപ​ട്ടി​ക​യി​ലെ അ​സ്വ​സ്ഥ​ത​ക​ൾ കെ.​പി.​സി.​സി പ​ട്ടി​ക​യോ​ടെ ഒ​രു​പ​രി​ധി​വ​രെ കെ​ട്ട​ട​ങ്ങു​മെ​ന്നാ​യിരുന്നു നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ട​ൽ. ഇതിനിടെയാണ് ഷമ മുഹമ്മദിന്‍റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്.


    ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥി പട്ടികയിൽ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ച് ഷമ മുഹമ്മദ് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. സംവരണ സീറ്റായതു കൊണ്ടാണ് ഇല്ലെങ്കില്‍ ആലത്തൂരില്‍ രമ്യ ഹരിദാസിനെയും തഴയുമായിരുന്നുവെന്നാണ് ഷമ അന്ന് പ്രതികരിച്ചത്. കേരളത്തിലെ 51 ശതമാനം സ്ത്രീകളാണ്. 96 ശതമാനം സാക്ഷരതയുള്ള സംസ്ഥാനമാണ്. സ്ത്രീകൾ മുന്നോട്ടു വരണമെന്ന് സോണിയ ഗാന്ധിയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പലപ്പോഴായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

    10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യയിൽ 50 ശതമാനം മുഖ്യമന്ത്രിമാർ സ്ത്രീകളായിരിക്കണമെന്നാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞത്. സ്ത്രീകൾ സദസിൽ മാത്രമിരിക്കാതെ വേദിയിലേക്ക് വരണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. കേരളത്തിലെ നേതാക്കൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി പറയുന്നത് കേട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം. സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രാതിനിധ്യം കൊടുക്കണമെന്ന് ഷമ പറഞ്ഞു.

    കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രണ്ടു വനിതാ സ്ഥാനാർഥികളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ വനിതാ ബിൽ പാസായതിനു ശേഷമുള്ള ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു വനിതാ സ്ഥാനാർഥി മാത്രമാണുള്ളത്. അതാണ് ഏറ്റവും സങ്കടം. ഇതു പരാതിയല്ല, അപേക്ഷയാണ്. സ്ഥാനാർഥിപട്ടികയിൽ വനിതാ പ്രാതിനിധ്യം വേണം. സ്ത്രീകളുടെ വോട്ട് ഇപ്പോൾ മറ്റു പാർട്ടികൾക്കാണ് പോകുന്നത്. അതു തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ വനിതാ സ്ഥാനാർഥികൾ തന്നെ വേണം. തോൽക്കുന്ന സീറ്റല്ല കൊടുക്കേണ്ടതെന്നും ഷമാ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞിരുന്നു.

    13 വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രും 45 ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന കെ.പി.സി.സിയുടെ ജം​ബോ പ​ട്ടി​ക​യാ​ണ് പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്. കെ.​പി.​സി.​സി രാ​ഷ്ട്രീ​യ​കാ​ര്യ സ​മി​തി​യി​ലേ​ക്ക് ആ​റ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ​കൂ​ടി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ട്ര​ഷ​റ​റെ​യും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ബി.​ജെ.​പി​യി​ൽ​ നി​ന്ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലെ​ത്തി​യ സ​ന്ദീ​പ് വാ​ര്യ​രെ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​ക്കി. സം​ഘ​ട​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ്ഥാ​ന​ത്തു​ നി​ന്നാ​ണ് എം. ​ലി​ജു വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യ​ത്. ഫോ​ൺ സം​ഭാ​ഷ​ണ വി​വാ​ദ​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ഡി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ക​സേ​ര ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​യാ​ളാ​ണ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പ​ട്ടി​ക​യി​ലു​ള്ള പാ​ലോ​ടി ര​വി.

    ടി. ​ശ​ര​ത്ച​ന്ദ്ര​പ്ര​സാ​ദ്, ഹൈ​ബി ഈ​ഡ​ൻ, പാ​ലോ​ട് ര​വി, വി.​ടി. ബ​ൽ​റാം, വി.​പി. സ​ജീ​ന്ദ്ര​ൻ, മാ​ത്യു കു​ഴ​ൽ​നാ​ട​ൻ, ഡി. ​സു​ഗ​ത​ൻ, ര​മ്യ ഹ​രി​ദാ​സ്, എം. ​ലി​ജു, എ.​എ. ഷു​ക്കൂ​ർ, എം. ​വി​ൻ​സെ​ന്റ്, റോ​യി കെ. ​പൗ​ലോ​സ്, ജ​യ്സ​ൺ ജോ​സ​ഫ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​ർ. വി.​എ. നാ​രാ​യ​ണ​നാ​ണ് ട്ര​ഷ​റ​ർ. രാ​ജ്മോ​ഹ​ൻ ഉ​ണ്ണി​ത്താ​ൻ, വി.​കെ. ശ്രീ​ക​ണ്ഠ​ൻ, ഡീ​ൻ കു​ര്യാ​ക്കോ​സ്, പ​ന്ത​ളം സു​ധാ​ക​ര​ൻ, സി.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ്, എ.​കെ. മ​ണി എ​ന്നി​വ​രെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​കാ​ര്യ സ​മി​തി​യി​ൽ പു​തു​താ​യി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    നേ​ര​ത്തേ അ​ഞ്ച് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. പു​തി​യ പ​ട്ടി​ക​പ്ര​കാ​രം ഇ​ത് 13 ആ​കും. നേ​ര​ത്തേ​യു​ള്ള ധാ​ര​ണ അ​നു​സ​രി​ച്ച് ഒ​രു ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​ക്ക് ര​ണ്ട് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ എ​ന്ന​താ​ണ് കീ​ഴ്വ​ഴ​ക്കം. അ​ങ്ങ​നെ​യെ​ങ്കി​ൽ 58 ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രു​ള്ള സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം 116 ആ​കും. രാ​ഷ്ട്രീ​യ​കാ​ര്യ സ​മി​തി​യി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ലും വ​ർ​ധ​ന​യാ​ണ്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, എ​ല്ലാ ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ൾ​ക്കും മ​തി​യാ​യ പ​രി​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കി​യെ​ന്നാ​ണ് പ്രാ​ഥ​മി​ക വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. എന്നാൽ, അ​ഭി​പ്രാ​യ​ വ്യ​ത്യാ​സ​ങ്ങ​ളെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഡി.​സി.​സി പു​നഃ​സം​ഘ​ട​ന ത​ൽ​ക്കാ​ല​ത്തേ​ക്ക് മാ​റ്റി​വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

