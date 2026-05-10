    Posted On
    date_range 10 May 2026 11:06 PM IST
    Updated On
    date_range 10 May 2026 11:06 PM IST

    ഗോൾഡ് കവറിങ് സ്‌ഥാപന ഉടമയുടെ വീട്ടിൽ സ്ഫോടനം: വീട്ടുടമക്ക് ഗുരുതര പരിക്ക്

    ക​ട്ട​പ്പ​ന: ഉ​പ്പു​ത​റ​യി​ൽ ഗോ​ൾ​ഡ് ക​വ​റി​ങ് സ്‌​ഥാ​പ​ന ഉ​ട​മ​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ലു​ണ്ടാ​യ സ്ഫോ​ട​ന​ത്തി​ൽ വീ​ട്ടു​ട​മ​ക്ക് ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്ക്. ഉ​പ്പു​ത​റ ഫാ​ത്തി​മ ഗോ​ൾ​ഡ് ക​വ​റി​ങ് ഉ​ട​മ പ​ക്കാ​വീ​ട്ടി​ൽ എം. ​അ​ൻ​സാ​രി​യു​ടെ വീ​ടി​നു​ള്ളി​ലാ​ണ് സ്ഫോ​ട​ന​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. അ​ൻ​സാ​രി​യെ ഈ​രാ​റ്റു​പേ​ട്ട​യി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ച ശേ​ഷം വി​ദ​ഗ്ദ്ധ ചി​കി​ൽ​സ​ക്കാ​യി പാ​ലാ മാ​ർ സ്ലീ​ഹ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി.

    ഞാ​യ​റാ​ഴ്‌​ച രാ​വി​ലെ എ​ട്ടോ​ടെ​യു​ണ്ടാ​യ സ്ഫോ​ട​ന​ത്തി​ൽ വീ​ടി​െ​ന്റ ചു​വ​രു​ക​ൾ ത​ക​രു​ക​യും മു​ക​ളി​ലെ ആ​സ്ബ​സ്റ്റോ​സ് ഷീ​റ്റു​ക​ൾ പൊ​ട്ടി​ത്തെ​റി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. വീ​ട്ടി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഇ​ല​ട്രോ​ണി​ക്‌​സ് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ സ്ഫോ​ട​ന​ത്തി​ൽ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ത​ക​ർ​ന്നു. ഗ്യാ​സ് ക​ത്തി​ച്ച​പ്പോ​ൾ തീ ​പ​ട​ർ​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് ക​രു​തി​യെ​ങ്കി​ലും ഗ്യാ​സ് സി​ല​ണ്ട​ർ വീ​ടി​നു​ള്ളി​ൽ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ണെ​ന്ന് ക​ണ്ട​തോ​ടെ ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ശ​ങ്ക​യു​മു​ണ്ടാ​യി. വീ​ട്ടി​ൽ അ​ൻ​സാ​രി മാ​ത്ര​മാ​ണു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. ഗ്യാ​സ് ക​ത്തി​ച്ച​പ്പോ​ൾ തീ​യാ​ളി​യെ​ന്നാ​ണ് അ​ൻ​സാ​രി പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ശാ​സ്ത്രീ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യാ​ൽ മാ​ത്ര​മെ സ്ഫോ​ട​ന കാ​ര​ണം വ്യ​ക്ത​മാ​കൂ​വെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. ഉ​പ്പു​ത​റ പൊ​ലീ​സ് സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി.

    TAGS:explosionInjuryestablishmentKerala News
    News Summary - Explosion at the home of the owner of a gold covering establishment: The homeowner was seriously injured
