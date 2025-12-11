Begin typing your search above and press return to search.
    വന്ധ്യതചികിത്സയുടെ പേരിൽ സ്ത്രീചൂഷണം: പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘത്തെ നിയോഗിച്ചെന്ന്​ സർക്കാർ

    ഹൈകോടതി

    കൊ​ച്ചി: വ​ന്ധ്യ​ത ചി​കി​ത്സ​യു​ടെ പേ​രി​ൽ അ​ന്ത​ർ​സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ സ്ത്രീ​ക​ളെ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്​ പ്ര​ത്യേ​ക സം​ഘ​ത്തെ നി​യോ​ഗി​ച്ച​താ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ. ഡി​സം​ബ​ർ അ​ഞ്ചി​ലെ​ കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്​​ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ്​ ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി സി.​ഐ ദി​ലീ​ഷ്​ ടി. ​ഈ​ശോ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ത്തെ നി​യോ​ഗി​ച്ച​ത്.

    ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി സ്​​​റ്റേ​ഷ​നി​ലെ എ​സ്.​ഐ സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ ആ​ന്‍റ​ണി, ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച്​ എ​സ്.​ഐ​മാ​രാ​യ ടി.​കെ. മ​നോ​ജ്, പി.​ഐ. റ​ഫീ​ഖ്​ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്​ സി​റ്റി പൊ​ലീ​സ്​ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ പു​ട്ട വി​മ​ലാ​ദി​ത്യ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ച സം​ഘ​ത്തി​ലെ മ​റ്റ്​ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ. കൊ​ച്ചി സി​റ്റി ജി​ല്ല ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച്​ അ​സി. ക​മീ​ഷ​ണ​ർ മേ​ൽ​നോ​ട്ടം വ​ഹി​ക്കും.

    അ​ന്ത​ർ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​നി​ന്നെ​ത്തി​യ അ​ണ്ഡ​ദാ​താ​ക്ക​ളാ​യ യു​വ​തി​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി അ​ഗ​തി​മ​ന്ദി​ര​ത്തി​ലാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ഇ​വ​രെ വി​ട്ട​യ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നു​മാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി​യി​ലെ എ.​ആ​ർ.​ടി ബാ​ങ്ക് മാ​നേ​ജി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ എം.​എ. അ​ബ്ദു​ൽ​മു​ത്ത​ലി​ഫ് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഹ​ര​ജി​യി​ലാ​ണ്​ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം. അ​സി​സ്റ്റ​ഡ് റീ​പ്രൊ​ഡ​ക്ടീ​വ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി വ​ന്ധ്യ​ത ചി​കി​ത്സ​യി​ലെ വ​ഴി​ത്തി​രി​വാ​ണെ​ങ്കി​ലും വി​ക​സ്വ​ര രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​നാ​ശ​ക​ര​മാ​യ പ്ര​വ​ണ​ത​ക​ൾ കേ​ര​ള​ത്തി​ലു​മെ​ത്തി​യ​താ​യി ക​രു​തേ​ണ്ടി​വ​രു​മെ​ന്ന് കോ​ട​തി വി​ല​യി​രു​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ പ​ര​സ്യം ന​ൽ​കി ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ര​ന്റെ സ്ഥാ​പ​നം കു​ട്ടി​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത ദ​മ്പ​തി​ക​ളെ വ​ല​യി​ൽ വീ​ഴ്ത്തി സാ​മ്പ​ത്തി​ക നേ​ട്ട​മു​ണ്ടാ​ക്കി​യെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​മു​ണ്ട്. സ​മ​ഗ്ര​വും ഫ​ല​പ്ര​ദ​വും സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​വു​മാ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്താ​നും ഇ​ട​ക്കി​ടെ പു​രോ​ഗ​തി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​നും അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ന്​ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യ​താ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ൻ സ​മ​യം തേ​ടി​യ ജ​സ്റ്റി​സ് ദേ​വ​ൻ രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ, ജ​സ്റ്റി​സ് എം.​ബി. സ്നേ​ഹ​ല​ത എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ച്, ഹ​ര​ജി വീ​ണ്ടും വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​ൻ മാ​റ്റി.

