Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    19 Aug 2025 10:13 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 10:13 PM IST

    കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിൽ സുരക്ഷ കൂട്ടാൻ ശിപാർശ ചെയ്യുമെന്ന് വിദഗ്ധ സമിതി

    കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിൽ സുരക്ഷ കൂട്ടാൻ ശിപാർശ ചെയ്യുമെന്ന് വിദഗ്ധ സമിതി
    ക​ണ്ണൂ​ർ: ഗോ​​വി​​ന്ദ​​ച്ചാ​​മി​​യു​​ടെ ജ​​യി​​ൽ​​ച്ചാ​​ട്ട​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് ക​ണ്ണൂ​ർ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ലി​ന്റെ സു​ര​ക്ഷ കൂ​ട്ടാ​ൻ ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ നി​​യോ​​ഗി​​ച്ച വി​ദ​ഗ്ധ സ​മി​തി. ജ​യി​ലി​ൽ ആ​ധു​നി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ത​ട​വു​കാ​ർ​ക്ക് അ​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യി സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് ത​ട​യ​ണ​മെ​ന്നും സ​മി​തി വി​ല​യി​രു​ത്തി.

    ഗോ​​വി​​ന്ദ​​ച്ചാ​​മി​​യു​​ടെ ജ​​യി​​ൽ​​ച്ചാ​​ട്ട​ത്തെ കു​റി​ച്ച് അ​​ന്വേ​​ഷി​​ക്കാ​​ൻ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച​യാ​ണ് റി​​ട്ട. ജ​​സ്റ്റി​​സ് സി.​​എ​​ൻ. രാ​​മ​​ച​​ന്ദ്ര​​ൻ നാ​​യ​​രും റി​​ട്ട. ഡി.​​ജി.​​പി ജേ​​ക്ക​​ബ് പു​​ന്നൂ​​സും ഉ​​ൾ​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന സ​​മി​​തി​​യം​​ഗ​​ങ്ങ​​ൾ ക​​ണ്ണൂ​​ർ ​സെ​​ൻ​​ട്ര​​ൽ ജ​​യി​​ലി​​ലെ​​ത്തി​യ​ത്. ത​ട​വു​കാ​രെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​ൻ പു​തി​യ ജ​യി​ൽ വേ​ണ്ടി​വ​രു​മെ​ന്നും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും ജ​​സ്റ്റി​​സ് സി.​​എ​​ൻ. രാ​​മ​​ച​​ന്ദ്ര​​ൻ നാ​​യ​​ർ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ട് പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു.

