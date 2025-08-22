Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightവ​ട​ക്കാ​ഞ്ചേ​രി​യി​ലെ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 22 Aug 2025 10:57 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Aug 2025 10:57 PM IST

    വ​ട​ക്കാ​ഞ്ചേ​രി​യി​ലെ ലൈ​ഫ് മി​ഷ​ൻ ഫ്ലാ​റ്റു​ക​ൾ​ക്ക്​ ബ​ല​ക്ഷ​യ​മി​ല്ലെ​ന്ന്​ വി​ദ​ഗ്​​ധ സ​മി​തി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്

    text_fields
    bookmark_border
    വ​ട​ക്കാ​ഞ്ചേ​രി​യി​ലെ ലൈ​ഫ് മി​ഷ​ൻ ഫ്ലാ​റ്റു​ക​ൾ​ക്ക്​ ബ​ല​ക്ഷ​യ​മി​ല്ലെ​ന്ന്​ വി​ദ​ഗ്​​ധ സ​മി​തി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്
    cancel

    കൊ​ച്ചി: തൃ​ശൂ​ർ വ​ട​ക്കാ​ഞ്ചേ​രി​യി​ലെ ലൈ​ഫ് മി​ഷ​ൻ ഫ്ലാ​റ്റു​ക​ൾ​ക്ക്​ ബ​ല​ക്ഷ​യ​മി​ല്ലെ​ന്ന്​ വി​ദ​ഗ്​​ധ സ​മി​തി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷ​മാ​യി ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട്​ കി​ട​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​നു​ള്ള​ത്. മ​ണ്ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ല​ഭ്യ​മ​ല്ലെ​ന്നും കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്റെ ഭി​ത്തി​യു​ടെ പ​ണി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക​ണ​മെ​ന്ന​തു​മ​ട​ക്കം നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ള​ട​ങ്ങു​ന്ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു.

    ഈ ​റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ തു​ട​ർ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും സ​ർ​ക്കാ​ർ കോ​ട​തി​യി​ൽ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി. തു​ട​ർ​ന്ന്​ ചീ​ഫ്​ ജ​സ്റ്റി​സ്​ നി​തി​ൻ ജാം​ദാ​ർ, ജ​സ്റ്റി​സ്​ ബ​സ​ന്ത്​ ബാ​ലാ​ജി എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ഡി​വി​ഷ​ൻ​ബെ​ഞ്ച്​ വി​ഷ​യം പി​ന്നീ​ട് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​നാ​യി മാ​റ്റി. വ​ട​ക്കാ​ഞ്ചേ​രി​യി​ലെ ലൈ​ഫ് മി​ഷ​ൻ ഫ്ലാ​റ്റ് സ​ർ​ക്കാ​ർ നേ​രി​ട്ട് നി​ർ​മി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് അ​നി​ൽ അ​ക്ക​ര​യു​ടെ ഹ​ര​ജി​യാ​ണ്​​ കോ​ട​തി​യു​ടെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലു​ള്ള​ത്. വ​ട​ക്കാ​ഞ്ചേ​രി​യി​ൽ നാ​ല് ഫ്ലാ​റ്റു​ക​ളും ഒ​രു ആ​ശു​പ​ത്രി കെ​ട്ടി​ട​വു​മാ​ണ് നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. കോ​ൺ​​ക്രീ​റ്റി​ന്​ മി​ക​ച്ച ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​മു​ണ്ട്. കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്‍റെ അ​ടി​ത്ത​റ​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ്​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Anil Akkaralife missionwadakkancheryflatsexpert committee reportKerala NewsLatest News
    News Summary - Expert committee report says there is no damage to Life Mission flats in wadakkanchery
    Similar News
    Next Story
    X