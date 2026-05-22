Madhyamam
    Kerala
    22 May 2026 11:07 PM IST
    22 May 2026 11:07 PM IST

    കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​കു​ന്ന​തി​ൽ ഇ​ള​വ്​ തേ​ടി വ്യ​വ​സാ​യ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​ടെ ഹ​ര​ജി

    കൊ​ച്ചി: കോ​ട​തി​യ​ല​ക്ഷ്യ ന​ട​പ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഹാ​ജ​രാ​ക​ണ​മെ​ന്ന ഉ​ത്ത​ര​വി​നെ​തി​രെ വ്യ​വ​സാ​യ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ.​പി.​എം. മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ഹ​നീ​ഷ്​ ഹൈ​കോ​ട​തി സിം​ഗി​ൾ ബെ​ഞ്ചി​ൽ ഹ​ര​ജി ന​ൽ​കി. ക​ശു​വ​ണ്ടി വി​ക​സ​ന കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ അ​ഴി​മ​തി കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​ക​ളെ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​ൻ മൂ​ന്നാം ത​വ​ണ​യും സി.​ബി.​ഐ​ക്ക്​ അ​നു​മ​തി നി​ഷേ​ധി​ച്ച​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ കോ​ട​തി കോ​ട​തി​യ​ല​ക്ഷ്യ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കു​ക​യും അ​നു​മ​തി നി​ഷേ​ധി​ച്ച ഉ​ത്ത​ര​വ്​ റ​ദ്ദാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​തി​ന്​ പു​റ​മെ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​കാ​നും നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ഇ​തി​നെ​തി​രെ ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ചി​നെ സ​മീ​പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ഹാ​ജ​രാ​കു​ന്ന​തി​ൽ ഇ​ള​വ്​ തേ​ടി സിം​ഗി​ൾ ബെ​ഞ്ചി​നെ ത​ന്നെ സ​മീ​പി​ക്കാ​ൻ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ ഹ​ര​ജി. കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​ക​ളാ​യ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ മു​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​നും ഐ.​എ​ൻ.​ടി.​യു.​സി നേ​താ​വു​മാ​യ ആ​ർ. ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​ൻ, മു​ൻ മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ കെ.​എ. ര​തീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​രെ വി​ചാ​ര​ണ ചെ​യ്യാ​ൻ അ​നു​മ​തി തേ​ടി സി.​ബി.​ഐ ന​ൽ​കി​യ അ​പേ​ക്ഷ ര​ണ്ടു​വ​ട്ട​വും സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​ള്ളി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് കോ​ട​തി ഇ​ട​പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. മൂ​ന്നാ​മ​തും ന​ൽ​കി​യ അ​പേ​ക്ഷ ത​ള്ളി​യ​തി​നെതിരെ ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ര​നാ​യ ക​ട​കം​പ​ള്ളി മ​നോ​ജ് കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു.

    News Summary - Petition by the Principal Secretary, who became a businessman, seeking exemption from appearing in court
