By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article കോട്ടയം: പോസ്റ്ററില്‍നിന്ന് പ്രമുഖരെ ഒഴിവാക്കിയത് സംബന്ധിച്ച് യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് ജില്ല പ്രസിഡന്‍റിനോടാണ് ചോദിക്കേണ്ടതെന്ന് തിരുവഞ്ചൂര്‍ രാധാകൃഷ്ണന്‍ എം.എൽ.എ. യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് പരിപാടിയില്‍ ആര്‍ക്കുവേണമെങ്കിലും പങ്കെടുക്കാം. അതൊരു വിവാദമാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില്‍ പാര്‍ട്ടിയുടെ വളര്‍ച്ചയാണ് പ്രധാനം. പ്രതിപക്ഷത്തിന്‍റെ സമഗ്രമായ ശക്തിപ്പെടലാണ് കേരളത്തില്‍ പാര്‍ട്ടിയുടെ പ്രധാനലക്ഷ്യം. അതിന് തടയിടാനുള്ള നമ്പറുകളുടെ ഭാഗമായി ചിലര്‍ തരൂരിന്‍റെ പേരുയര്‍ത്തി ബഹളം വെക്കുകയാണ്. ആ കുഴിയിലൊന്നും തരൂര്‍ വീഴില്ല. അദ്ദേഹത്തെ ചിലര്‍ പ്രചാരണായുധമാക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ത്രാണി തരൂരിനുണ്ടെന്നും തിരുവഞ്ചൂര്‍ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Show Full Article

News Summary -

Exclusion of celebrities from the poster: should be asked to Youth Congress - thiruvanchoor radhakrishnan