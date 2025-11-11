Begin typing your search above and press return to search.
    ആ‍ർ.എസ്.എസ് പഥസഞ്ചലനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് സസ്പെൻഷൻ

    K.V. Shanmugam
    കെ.​വി. ഷ​ൺ​മു​ഖൻ

    പാ​ല​ക്കാ​ട്: ആ‍ർ.​എ​സ്.​എ​സ് പ​ഥ​സ​ഞ്ച​ല​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത എ​ക്സൈ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നെ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ സ​സ്പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു. മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് എ​ക്സൈ​സ് റേ​ഞ്ച് ഓ​ഫി​സി​ലെ അ​സി​സ്റ്റ​ൻ​റ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ കെ.​വി. ഷ​ൺ​മു​ഖ​നെ​തി​രെ​യാ​ണ് പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി ന​ൽ​കി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ത്ത​ത്.

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ര​ണ്ടി​ന് ക​ല്ല​ടി​ക്കോ​ട്ട് ന​ട​ന്ന പ​ഥ​സ​ഞ്ച​ല​ന​ത്തി​ൽ ആ‍ർ.​എ​സ്.​എ​സ് യൂ​നി​ഫോം ധ​രി​ച്ച് പ​ങ്കെ​ടു​ത്തെ​ന്നാ​ണ് ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ. സ​ർ​ക്കാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ട ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ച്ചെ​ന്നും അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    പൊ​ലീ​സി​നു പു​റ​മെ എ​ക്സൈ​സും അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. വ​കു​പ്പു​ത​ല അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നും ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്.

    News Summary - Excise officer suspended for participating in RSS Padasanjalanam
