സംസ്ഥാനത്തെ 250 സ്കൂളുകളെ ലഹരിസംഘങ്ങൾ നോട്ടമിട്ടിരിക്കുന്നെന്ന് എക്സൈസ് ഇന്റലിജൻസ്

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ 250 സ്കൂളുകളെ ലഹരിസംഘങ്ങൾ നോട്ടമിട്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നബാധിത സ്കൂളുകളാണെന്ന് എക്സൈസ് ഇന്റലിജൻസിന്‍റെ റിപ്പോർട്ട്. ലഹരി ഉപയോഗത്തിന്റെയും ലഹരി സംഘങ്ങളുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രശ്നസാധ്യതാ സ്കൂളുകളെ ക്രമപ്പെടുത്തിയത്. ഇതേതുടർന്ന്, ഈ സ്കൂളുകളിൽ ഇടക്കിടെ മിന്നൽ പരിശോധന നടത്താൻ എക്സൈസ് കമ്മിഷണർ നിർദേശം നൽകി.

മിന്നൽ പരിശോധന സ്കൂൾ അധികൃതരെ അറിയിക്കും. എന്നാൽ, ദിവസം, സമയം എന്നിവ അറിയിക്കില്ല. ഈ സ്കൂളുകളുടെ പരിസരങ്ങളിൽ ബൈക്ക് പട്രോളിങ് നടത്തും.

ബസ് കാത്തിരിപ്പുകേന്ദ്രം, ഇന്റർനെറ്റ് കഫേ, ജ്യൂസ് പാർലറുകൾ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലും പട്രോളിങ് ഉണ്ടാകും.

പ്രശ്നസാധ്യത സ്കൂളുകളുടെ എണ്ണം തിരുവനന്തപുരം: 25 കൊല്ലം: 39 പത്തനംതിട്ട: 22 ആലപ്പുഴ: 22 കോട്ടയം: 14 ഇടുക്കി: 18 എറണാകുളം: 13 തൃശൂർ: 28 പാലക്കാട്: 14 മലപ്പുറം: 15 കോഴിക്കോട്: 12 വയനാട്: 11 കണ്ണൂർ: 10 കാസർകോട്: 7 Show Full Article

Excise intelligence says that 250 schools in the state are being monitored by drug gangs