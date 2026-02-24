Begin typing your search above and press return to search.
    ലഹരി കേസുകളിൽ കു​റ്റ​പ​ത്രം സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ എക്സൈസിന്​ ഗുരുതര വീഴ്ച

    ലഹരി കേസുകളിൽ കു​റ്റ​പ​ത്രം സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ എക്സൈസിന്​ ഗുരുതര വീഴ്ച
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: അ​ബ്കാ​രി-​മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് കേ​സു​ക​ളി​ൽ കു​റ്റ​പ​ത്രം സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ എ​ക്​​സൈ​സി​ന് വീ​ഴ്ച​യെ​ന്ന്​ സി.​എ.​ജി. 2023 മാ​ർ​ച്ച് 31ലെ ​ക​ണ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് 4,863 അ​ബ്കാ​രി-​മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് കേ​സു​ക​ളി​ൽ കു​റ്റ​പ​ത്രം സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ ബാ​ക്കി​യു​ണ്ട്. ഇ​തി​ൽ 3,494 എ​ണ്ണം അ​ബ്കാ​രി കേ​സു​ക​ളും 1,369 എ​ണ്ണം എ​ൻ.​ഡി.​പി.​എ​സ് കേ​സു​ക​ളു​മാ​ണ്.

    അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷ​ത്തി​ല​ധി​ക​മാ​യി കു​റ്റ​പ​ത്രം സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ത്ത 53 കേ​സു​ക​ളും (51 അ​ബ്കാ​രി, ര​ണ്ട് എ​ൻ.​ഡി.​പി.​എ​സ്) റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലു​ണ്ട്. വാ​ണി​ജ്യ അ​ള​വി​ലു​ള്ള ല​ഹ​രി​മ​രു​ന്ന് കേ​സു​ക​ളി​ൽ കു​റ്റ​പ​ത്രം സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ 180 ദി​വ​സം വ​രെ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന വ​കു​പ്പ്​ പ്ര​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ എ​ക്സൈ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച കേ​സു​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നി​ൽ പോ​ലും ഇ​ത് ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ല. കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യ രാ​സ​പ​രി​ശോ​ധ​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ലെ കാ​ല​താ​മ​സം അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്നു.

    നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം 15 ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ന​ൽ​കേ​ണ്ട സ്ഥാ​ന​ത്ത്, ഏ​ഴ് മാ​സം വ​രെ വൈ​കി​യാ​ണ് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ൻ.​ഡി.​പി.​എ​സ് കേ​സു​ക​ളി​ൽ ല​ഹ​രി​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ കൈ​വ​ശം വ​ച്ച​തൊ​ഴി​കെ​യു​ള്ള ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന, പ്രേ​ര​ണ തു​ട​ങ്ങി​യ കു​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ വ​കു​പ്പ് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച 1,596 കേ​സു​ക​ളി​ൽ ഇ​ത്ത​രം വ​കു​പ്പു​ക​ൾ ചേ​ർ​ത്തി​ട്ടി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ല​ഹ​രി​മ​രു​ന്ന് ശൃം​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​ധാ​നി​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ല.

    TAGS:Drug CaseexciseChargesheetKerala News
    News Summary - Excise faces serious lapse in filing chargesheets in drug cases
