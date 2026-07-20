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    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightപരീക്ഷ ക്രമക്കേട്:...
    Kerala
    Posted On
    date_range 20 July 2026 4:07 PM IST
    Updated On
    date_range 20 July 2026 4:11 PM IST

    പരീക്ഷ ക്രമക്കേട്: എസ്.ഐ.ടി സംഘം വീണ്ടും പി.എസ്.സി ആസ്ഥാനത്ത്

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    പരീക്ഷ ക്രമക്കേട്: എസ്.ഐ.ടി സംഘം വീണ്ടും പി.എസ്.സി ആസ്ഥാനത്ത്
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    തിരുവനന്തപുരം: പി.എസ്.സി പരീക്ഷ ക്രമക്കേടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം വീണ്ടും പി.എസ്.സി ആസ്ഥാനത്ത് എത്തി. പരീക്ഷയുടെ മൂല്യനിർണയം സംബന്ധിച്ച് ഓൺസ്ക്രീൻ മാർക്കിങ് സംവിധാനത്തിന്റെ ഡെമോ എസ്.ഐ.ടി പരിശോധിക്കും. പരിശോധനക്ക് എത്തുമെന്ന് കഴിഞ്ഞദിവസം കത്ത് മുഖേന പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം പി.എസ്.സിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഡിവൈ.എസ്.പി അജയ് നാഥും സംഘവുമാണ് പി.എസ്.സി ആസ്ഥാനത്ത് എത്തിയത്.

    പരീക്ഷയുടെ രഹസ്യ സ്വഭാവം കണക്കിലെടുത്ത് വിട്ടുനൽകാൻ ആകില്ലെന്ന് അറിയിച്ച രേഖകളും പരിശോധിക്കും. അതേസമയം, ആസൂത്രണ ബോർഡിലേക്കുള്ള പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ പി.എസ്.സിയുടെ നിർണായക യോഗം ആരംഭിച്ചു. വിജിലൻസും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നടത്തുന്ന അന്വേഷണം യോഗത്തിൽ ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട്. വിവാദ പരീക്ഷയുടെ വിവരങ്ങൾ ഏഴ് ദിവസത്തിനകം ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് നൽകണമെന്ന വിവരാവകാശ കമീഷന്റെ ഉത്തരവിനെതിരെ പി.എസ്.സി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കും.

    അതേസമയം, ആസൂത്രണ ബോർഡ് ചീഫ് തസ്തികകളിലെ പരീക്ഷ മൂല്യനിർണയ ക്രമക്കേടിൽ പരാതി ഉന്നയിച്ചവരെ പി.എസ്.സി ആസ്ഥാനത്ത് വിളിച്ചുവരുത്തി മൊഴിയെടുത്തു. മൂല്യനിർണയത്തിൽ ക്രമക്കേട് നടന്നതായാണ് ഉദ്യോഗാർഥികൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് അടിസ്ഥാനമായ രേഖകളും ഹാജരാക്കി. മൊഴിയെടുക്കൽ ഇന്നും തുടരും. എസ്.പി സിനി എഫ്. ഡെന്നീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അന്വേഷണം. ആഭ്യന്തര വിജിലൻസ് എസ്.പി അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന പി.എസ്.സി ബോർഡ് തീരുമാനം അട്ടിമറിച്ച് പരീക്ഷ കൺട്രോളർക്ക് കൈമാറാൻ ചെയർമാൻ നടത്തിയ ശ്രമം വിവാദമായിരുന്നു.

    ആസൂത്രണ ബോർഡ് ചീഫ് ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, ചീഫ് പ്ലാൻ കോഓഡിനേഷൻ ഡിവിഷൻ, ചീഫ് പെഴ്സ്പെക്ടിവ് പ്ലാനിങ് ഡിവിഷൻ തസ്തികകളിലേക്ക് നടത്തിയ പരീക്ഷയുടെ ഒന്നാം പേപ്പറിൽ ഇക്കണോമിക്സ് വിഷയത്തിന്റെ മൂല്യനിർണയത്തിലാണ് ക്രമക്കേട് നടന്നത്. 228 ഉത്തരക്കടലാസുകളിലെ 10 മുതൽ 18 വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളും 177 എണ്ണത്തിലെ ഒമ്പതാം നമ്പർ ചോദ്യവും ഓൺസ്ക്രീൻ മാർക്കിങ് നടത്തിയില്ല. ആദ്യ രണ്ട് തസ്തികകളിലേക്ക് മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് പോലും പുറത്തുവിടാതെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തയാറാക്കി നിയമനവും നൽകി. വിഷയം വിവാദമായതോടെ സാങ്കേതിക പിഴവ് സംഭവിച്ചതായി പി.എസ്.സി സമ്മതിച്ചിരുന്നു.

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    TAGS:pscexaminationinvestigationSITheadquartersirregularities
    News Summary - Exam irregularities: SIT team again at PSC headquarters
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