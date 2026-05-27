എക്സാലോജിക്കും സി.എം.ആർ.എലും; കേസിന്റെ നാൾവഴികൾ...
തിരുവനന്തപുരം: കേരള രാഷ്ട്രീയത്തെ പിടിച്ചുലച്ച കൊച്ചിൻ മിനറൽസ് ആൻഡ് റൂട്ടൈൽ ലിമിറ്റഡ് (സി.എം.ആർ.ൽ) എക്സാലോജിക് സാമ്പത്തിക ഇടപാട് കേസിൽ അന്വേഷണം കടുപ്പിച്ച് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി). മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും നിലവിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ പിണറായി വിജയൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൾ വീണാ വിജയൻ, മരുമകനും മുൻ മന്ത്രിയുമായ പി.എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് എന്നിവരുടെ വസതികളിൽ ഉൾപ്പെടെ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ഇ.ഡി ഒരേസമയം റെയ്ഡ് നടത്തി. കേസിലെ ഇ.ഡി അന്വേഷണം റദ്ദാക്കണമെന്ന സി.എം.ആർ.എൽ കമ്പനിയുടെ ഹരജി കേരള ഹൈകോടതി തള്ളിയതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് കേന്ദ്ര ഏജൻസിയുടെ ഈ നിർണായക നീക്കം.
തിരുവനന്തപുരത്ത് ബേക്കറി ജങ്ഷന് സമീപമുള്ള പിണറായി വിജയന്റെ വാടക വീട്, കണ്ണൂരിലെ പിണറായിയിലുള്ള കുടുംബവീട്, കോഴിക്കോട് കോട്ടൂളിയിലെ മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെ വസതി എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഇ.ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഒരേസമയം പരിശോധന നടത്തിയത്. റെയ്ഡ് സമയത്ത് പിണറായി വിജയനും കേസിലെ പ്രധാന പ്രതിയായ മകൾ വീണാ വിജയനും തിരുവനന്തപുരത്തെ വസതിയിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇവർക്ക് പുറമെ സി.എം.ആർ.എൽ കമ്പനിയുടെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വീടുകളിലും ഇ.ഡി പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട്.
എന്താണ് എക്സാലോജിക് - സി.എം.ആർ.എൽ വിവാദം?
മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന പിണറായി വിജയന്റെ മകൾ ടി. വീണയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഐ.ടി കമ്പനിയായ എക്സാലോജിക് സൊല്യൂഷൻസിന് (Exalogic Solutions) സ്വകാര്യ കരിമണൽ കമ്പനിയായ സി.എം.ആർ.എൽ (സി.എം.ആർ.എൽ) വഴിവിട്ട രീതിയിൽ പണം നൽകി എന്നതാണ് കേസിന്റെ ആധാരം. 2017 നും 2020 നും ഇടയിൽ വീണാ വിജയനും അവരുടെ കമ്പനിക്കും സി.എം.ആർ.എൽ 1.72 കോടി രൂപ നൽകിയതായി ആദായനികുതി വകുപ്പിന്റെ തർക്കപരിഹാര ബോർഡ് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. എക്സാലോജിക് കമ്പനി സി.എം.ആർ.എല്ലിന് യാതൊരുവിധ സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ കൺസൾട്ടൻസി സേവനങ്ങളും നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും, എന്നാൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ വഴി കൃത്യമായി പണം കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെന്നും അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ കണ്ടെത്തി.
കോർപ്പറേറ്റ് കാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള സീരിയസ് ഫ്രോഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫീസ് (എസ്.എഫ്.ഐ.ഒ) നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ വീണാ വിജയന് ഈ സാമ്പത്തിക ഇടപാടിൽ സുപ്രധാന പങ്കുണ്ടെന്നും, ഇത് വ്യക്തമായ ഒത്തുകളിയും പണം തട്ടിയെടുക്കലുമാണെന്നും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. എസ്.എഫ്.ഐ.ഒ റിപ്പോർട്ടിൽ വീണ 11-ാം പ്രതിയാണ്.
സി.എം.ആർ.എൽ കമ്പനിയിൽ ആദായനികുതി വകുപ്പ് 2019ൽ നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ, കമ്പനി തങ്ങളുടെ ചെലവുകൾ പെരുപ്പിച്ചു കാട്ടി കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നികുതി വെട്ടിപ്പ് നടത്തിയതായി കണ്ടെത്തി. ഈ റെയ്ഡിൽ പിടിച്ചെടുത്ത രേഖകളിൽ നിന്നാണ് വീണ വിജയന്റെ കമ്പനിക്ക് വലിയ തുക കൈമാറിയ വിവരം പുറത്തുവരുന്നത്.
സി.എം.ആർ.എൽ കമ്പനി നൽകിയ തുക ബിസിനസ്സ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നൽകിയതാണെന്ന് അംഗീകരിക്കാൻ ആദായനികുതി വകുപ്പിന്റെ ഇടക്കാല സെറ്റിൽമെന്റ് ബോർഡ് (Interim Board for Settlement) വിസമ്മതിച്ചു. 'ചെയ്യാത്ത സേവനത്തിനാണ് പണം നൽകിയത്' എന്ന് ബോർഡ് നിരീക്ഷിച്ചതോടെയാണ് ഈ വിഷയം വൻ രാഷ്ട്രീയ വിവാദമായി മാറിയത്.
വലിയ കോർപ്പറേറ്റ് തട്ടിപ്പുകൾ അന്വേഷിക്കുന്ന കേന്ദ്ര കോർപ്പറേറ്റ് കാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള സീരിയസ് ഫ്രോഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫീസ് (എസ്.എഫ്.ഐ.ഒ) ഈ കേസ് ഏറ്റെടുത്തു. എക്സാലോജിക്, സി.എം.ആർ.എൽ ഓഫിസുകളിൽ ഇവർ പരിശോധന നടത്തുകയും ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് 2025 ഏപ്രിലിൽ എസ്.എഫ്.ഐ.ഒ കോടതിയിൽ ഔദ്യോഗികമായി പരാതി/കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു.
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരം (പി.എം.എൽ.എ) എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി) ഈ ഇടപാടിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. സി.എം.ആർ.എൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഇ.ഡി സമൻസ് അയച്ചു. പണം എങ്ങോട്ടാണ് പോയതെന്നും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നും കണ്ടെത്താനായിരുന്നു ഇ.ഡിയുടെ ശ്രമം.
ഇ.ഡിയുടെ അന്വേഷണത്തെയും സമൻസിനെയും ചോദ്യം ചെയ്ത് സി.എം.ആർ.എൽ കമ്പനിയും എം.ഡി ശശിധരൻ കർത്തയും ഹൈകോടതിയെ സമീപിച്ചു. എഫ്.ഐ.ആർ ഇല്ലാതെ ഇ.ഡിക്ക് അന്വേഷിക്കാൻ അധികാരമില്ലെന്നായിരുന്നു അവരുടെ വാദം. എന്നാൽ 2026 മേയ് 26ന് ഹൈകോടതി ഈ ഹരജികൾ പൂർണ്ണമായും തള്ളി. ഇ.ഡിക്ക് അന്വേഷണവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാമെന്നും, കമ്പനി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇ.ഡിക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരാകണമെന്നും കോടതി കർശനമായി ഉത്തരവിട്ടു. തുടർന്നാണ് ഇന്ന് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ വസതികളിലും മുൻ മന്ത്രി പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെ കോഴിക്കോട്ടെ വസതി ഉൾപ്പെടെ 12 സ്ഥലങ്ങൾ ഇ.ഡി വ്യാപകമായ പരിശോധന നടത്തുന്നത്.
