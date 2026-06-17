എക്സാലോജിക് കേസ്; വീണ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഇ.ഡി ഓഫിസിൽ എത്തി

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Posted Ondate_range 17 Jun 2026 10:41 AM IST
Updated Ondate_range 17 Jun 2026 10:48 AM IST
എക്സാലോജിക് കേസ്; വീണ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഇ.ഡി ഓഫിസിൽ എത്തിtext_fields
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News Summary - Exalogic case; Veena arrives at ED office for questioning
എറണാകുളം: എക്സാലോജിക് കേസ് ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി ഇ.ഡി ഓഫീസിലെത്തി വീണാ വിജയൻ. ഈമാസം 12ന് കൊച്ചി ഓഫിസിൽ ചോദ്യംചെയ്യലിന് ഹാജരാകാൻ ഇ.ഡി വീണയ്ക്കു നോട്ടിസ് അയച്ചിരുന്നു. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഇന്ന് ഹാജരാകാൻ നിർദേശിച്ചത്. ശക്തമായ സുരക്ഷയാണ് ഇ.ഡി ഓഫിസിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
സി.എം.ആർ.എൽ –എക്സാലോജിക് കേസിൽ കരിമണൽ കമ്പനിയുടെ ജോയിന്റ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ശരൺ എസ്.കർത്ത, മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ എസ്.എൻ.ശശിധരൻ കർത്തയുടെ ഭാര്യയും സി.എം.ആർ.എൽ, എംപവർ ഇന്ത്യ ക്യാപ്പിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് എന്നിവയുടെ ഡയറക്ടറുമായ ജയ എസ്.കർത്ത എന്നിവരെ ഇ.ഡി ഇന്നലെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു.
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