Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 23 Aug 2025 10:30 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Aug 2025 10:56 PM IST

    ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ അനാസ്ഥയിൽ കാലും ജോലിയും നഷ്ടമായ ഹാഷിമിൽനിന്ന് തെളിവെടുത്തു

    text_fields
    bookmark_border
    ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ അനാസ്ഥയിൽ കാലും ജോലിയും നഷ്ടമായ ഹാഷിമിൽനിന്ന് തെളിവെടുത്തു
    cancel

    ക​ൽ​പ​റ്റ: വ​യ​നാ​ട് ഗ​വ. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ അ​നാ​സ്ഥ​യി​ൽ കാ​ലി​ന്റെ ച​ല​ന​ശേ​ഷി​യും സ​ർ​ക്കാ​ർ ജോ​ലി​യും ന​ഷ്ട​മാ​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പ് നി​യോ​ഗി​ച്ച പ്ര​ത്യേ​ക മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സം​ഘം മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി​യി​ൽ തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പി​നെ​ത്തി. ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ അ​നാ​സ്ഥ​ക്കി​ര​യാ​യ വ​യ​നാ​ട് പേ​രി​യ ഊ​രാ​ച്ചേ​രി ഹാ​ഷിം സം​ഘ​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​യി തെ​ളി​വു​ക​ൾ ന​ൽ​കി. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​യും ബീ​ച്ച് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​യും നാ​ല് ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ അ​ട​ങ്ങു​ന്ന സം​ഘ​മാ​ണ് തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പി​നെ​ത്തി​യ​ത്. ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ ന​ട​ത്തി​യ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ, ആ ​സ​മ​യ​ത്ത് ഡ്യൂ​ട്ടി​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ന​ഴ്സു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​രി​ൽ​നി​ന്നും സം​ഘം വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ചോ​ദി​ച്ച​റി​ഞ്ഞു. അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സം ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​ക്ക് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ന​ൽ​കും.

    2023 ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ൽ വെ​രി​ക്കോ​സ് വെ​യ്നി​നു​ള്ള ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക്ക് ശേ​ഷ​മാ​ണ് ഹാ​ഷി​മി​ന്റെ കാ​ലി​ന് ച​ല​ന​ശേ​ഷി ന​ഷ്ട​മാ​യ​ത്. ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക്കി​ടെ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ കാ​ലി​ലെ ര​ക്ത​യോ​ട്ട​ത്തി​നു​ള്ള ഞ​ര​മ്പ് മു​റി​ച്ചു​മാ​റ്റി​യ​താ​ണ് യു​വാ​വി​നെ തീ​രാ ദു​രി​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ച്ച​ത്. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ‘മാ​ധ്യ​മം’ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം വാ​ർ​ത്ത ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. സ​ർ​ജ​റി​ക്കു ശേ​ഷം വേ​ദ​ന അ​സ​ഹ​നീ​യ​മാ​യി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​ണ് പി​ഴ​വ് തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ​ത്.

    അ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും 27 മ​ണി​ക്കൂ​ർ പി​ന്നി​ട്ട​തി​നാ​ൽ കോ​ശം ന​ശി​ക്കു​ക​യും ത​ല​ച്ചോ​റി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഞ​ര​മ്പു​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് വി​വി​ധ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലാ​യി ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ ചെ​ല​വാ​ക്കി 12 ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ ന​ട​ത്തി​യാ​ണ് ജീ​വ​ൻ തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ച്ച​ത്. പി.​എ​സ്‌.​സി​യു​ടെ ഡ്രൈ​വ​ർ കം ​ഓ​ഫി​സ് അ​റ്റ​ൻ​ഡ​ർ പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ 17ാം റാ​ങ്ക് നേ​ടി സം​വ​ര​ണ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ത്തി​ൽ അ​ഞ്ചാ​മ​ത്തെ ആ​ളാ​യി ജോ​ലി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കാ​ൻ ഇ​രി​ക്കെ​യാ​യി​രു​ന്നു കാ​ലി​ന്റെ ച​ല​ന​ശേ​ഷി ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഫി​റ്റ്ന​സ് ഇ​ല്ലാ​താ​യ​തോ​ടെ, ഉ​റ​പ്പാ​യി​രു​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ജോ​ലി​യും ന​ഷ്ട​മാ​യി. പ്രാ​യ​മേ​റി​യ ഉ​പ്പ​യും ഉ​മ്മ​യും ഭാ​ര്യ​യും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യ ര​ണ്ടു മ​ക്ക​ളും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ ഏ​ക ആ​ശ്ര​യ​മാ​യി​രു​ന്നു ഹാ​ഷിം. ചി​കി​ത്സ, വീ​ടി​ന്റെ ലോ​ൺ, മ​ക്ക​ളു​ടെ പ​ഠ​നം, ആ​റു​മാ​സം കൂ​ടു​മ്പോ​ൾ കൃ​ത്രി​മ കാ​ൽ മാ​റ്റി​വെ​ക്കാ​നു​ള്ള ചെ​ല​വ് എ​ന്നി​വ​ക്കെ​ല്ലാം എ​ങ്ങ​നെ പ​ണം ക​ണ്ടെ​ത്തു​മെ​ന്ന ആ​ധി​യി​ലാ​ണ് ഹാ​ഷിം. ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പി​ന്റെ അ​നാ​സ്ഥ​യു​ടെ ബ​ലി​യാ​ടാ​യ ത​നി​ക്ക് ഒ​രു സ​ർ​ക്കാ​ർ ജോ​ലി​യെ​ങ്കി​ലും ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ൽ നി​വേ​ദ​ന​ങ്ങ​ളും പ​രാ​തി​ക​ളു​മാ​യി, ച​ല​ന​ശേ​ഷി ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട കാ​ലു​മാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ ഓ​ഫി​സു​ക​ൾ ക​യ​റി ഇ​റ​ങ്ങു​ക​യാ​ണ് ഹാ​ഷി​മി​പ്പോ​ൾ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Local NewsWayanad Newsmedical negligenceLatest News
    News Summary - Evidence was taken from Hashim, who lost his leg and job in the Health Department's Negligence
    Similar News
    Next Story
    X