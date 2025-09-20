Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    20 Sept 2025 10:23 AM IST
    Updated On
    20 Sept 2025 10:29 AM IST

    കെ.ജെ. ഷൈനിന്‍റെ പരാതിയിൽ തെളിവ് ശേഖരണം തുടങ്ങി; സമൂഹമാധ്യമ അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ തേടി മെറ്റക്ക് കത്ത് നൽകി

    കെ.ജെ. ഷൈനിന്‍റെ പരാതിയിൽ തെളിവ് ശേഖരണം തുടങ്ങി; സമൂഹമാധ്യമ അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ തേടി മെറ്റക്ക് കത്ത് നൽകി
    ആ​ലു​വ: സി.​പി.​എം നേ​താ​വ് കെ.​ജെ. ഷൈ​നി​നെ​തി​രാ​യ സൈ​ബ​ർ ആ​ക്ര​മ​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം തെളിവ് ശേഖരണം തുടങ്ങി. അപവാദ പ്രചാരണം നടന്ന സമൂഹമാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകളുടെ വിവരങ്ങൾ തേടി സൈബർ സംഘം മെറ്റക്ക് കത്ത് നൽകി. ഐ.പി അഡ്രസ്, പേഴ്സണൽ ഐ.ഡി, പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച നെറ്റ് വർക്ക് എന്നിവയുടെ വിശദാംശങ്ങളാണ് മെറ്റയോട് ഇമെയ്‍ൽ വഴി ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

    സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്ന അപവാദ പോസ്റ്റുകളും യൂട്യൂബ് വാർത്തകളും പ്രത്യേക സംഘം വിശദമായി പരിശോധിക്കുകയാണ്. മുനമ്പം ഡിവൈ.എസ്.പി എസ്. ജയകൃഷ്ണനാണ് അന്വേഷണ ചുമതല. റൂ​റ​ൽ സൈ​ബ​ർ പൊ​ലീ​സ് എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ​യാ​ണ് കേ​സ് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    കെ.​ജെ. ഷൈ​നി​നെ​തി​രാ​യ സൈ​ബ​ർ ആ​ക്ര​മ​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ​രാ​തി​യി​ൽ എ​റ​ണാ​കു​ളം റൂ​റ​ൽ സൈ​ബ​ർ പൊ​ലീ​സ് ആണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേ​സെ​ടു​ത്തത്. സ്ത്രീ​ത്വ​ത്തെ അ​പ​മാ​നി​ച്ച​തി​നു​ള്ള വ​കു​പ്പു​കളും ഐ.​ടി നി​യ​മ​വും ചേ​ർ​ത്ത് യൂ​ട്യൂ​ബ് ചാ​ന​ൽ, വെ​ബ്പോ​ർ​ട്ട​ലു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ പ്ര​തി​യാ​ക്കി​യാ​ണ് എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​ർ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​ത്.

    ഭാ​ര​തീ​യ ന്യാ​യ​സം​ഹി​ത​യി​ലെ 78, 79, മൂ​ന്ന് (അ​ഞ്ച്), ഐ.​ടി ആ​ക്ട് 67, കേ​ര​ള പൊ​ലീ​സ് ആ​ക്ട് 120 വ​കു​പ്പു​ക​ളാ​ണ് എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​റി​ലു​ള്ള​ത്. ഇ​ട​ത് എം.​എ​ൽ.​എ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ത്തി സൈ​ബ​ർ പ്ര​ചാ​ര​ണം ഉ​ണ്ടാ​യ​തി​നെ​ തു​ട​ർ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്കും ഡി.​ജി.​പി​ക്കും വ​നി​ത ക​മീ​ഷ​നും ഷൈ​ൻ പ​രാ​തി ന​ൽ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    സി.​കെ. ഗോ​പാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, കെ.​എം. ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ്​ പ​രാ​തി. അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഷൈ​നി​ന്റെ മൊ​ഴി​ ഇന്നലെ രേഖപ്പെടുത്തി. രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മാ​യും വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യും ത​ക​ർ​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യം​വെ​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു സൈ​ബ​ർ ആ​ക്ര​മ​ണ​മെ​ന്നും ഷൈ​ൻ ആ​രോ​പിക്കുന്നു.

    അതേസമയം, ത​നി​ക്കെ​തി​രാ​യ കു​പ്ര​ചാ​ര​ണം വ​ല​തു​പ​ക്ഷ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​യി​ൽ​ നി​ന്ന്​ ഉ​ണ്ടാ​യ​താ​ണെ​ന്ന്​ കെ.​ജെ. ഷൈ​ൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യും സം​സ്ഥാ​ന പൊ​ലീ​സ്​ മേ​ധാ​വി​യും അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക്​ ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യി​ൽ ഉ​റ​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന്​ മൊ​ഴി​യെ​ടു​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തെ അ​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ​യും കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ​യും നി​സ്സ​ഹാ​യാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ ​നി​ന്ന്​ ശ്ര​ദ്ധ​തി​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ആ​രോ​പ​ണം. കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്‍റെ സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​യാ​ളു​ടെ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ ​നി​ന്നാ​ണ് ഇ​ത്​ വ​ന്ന​ത്. പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് അ​റി​യാ​തെ ഇ​ത്ത​രം കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും ന​ട​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും ഷൈ​ൻ ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ശ​ത്രു​ക്ക​ളെ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കാ​ൻ എ​ന്ത്​ വി​ല​കു​റ​ഞ്ഞ കാ​ര്യ​വും ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണെ​ന്നും വ്യ​ക്തി​ഹ​ത്യ​യാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും ഇ​ന്ന​ത്തെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യ അ​പ​ച​യ​മാ​ണ്​ ഇ​തെ​ന്നും ഷൈ​നി​ന്റെ ഭ​ർ​ത്താ​വ് ഡൈ​ന്യൂ​സ് തോ​മ​സ് മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട്​ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു.

