Madhyamam
    Kerala
    Kerala
    Posted On
    date_range 3 Nov 2025 11:14 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Nov 2025 11:14 PM IST

    'മൗനം ഭീരുത്വമല്ല, ഞാൻ ആത്മകഥ എഴുതിയാൽ സത്യം വ്യക്തമാകും' -രവി ഡീസി

    ഇ.​പി. ജ​യ​രാ​ജ​ന്‍റെ ആ​ത്മ​ക​ഥ വി​വാ​ദ​ത്തി​ലാ​ണ്​ പ്ര​തി​ക​ര​ണം
    ‘മൗനം ഭീരുത്വമല്ല, ഞാൻ ആത്മകഥ എഴുതിയാൽ സത്യം വ്യക്തമാകും’ -രവി ഡീസി
    Listen to this Article


    കോ​ട്ട​യം: മൗ​നം ഭീ​രു​ത്വ​മ​ല്ലെ​ന്നും താ​നൊ​രു ആ​ത്മ​ക​ഥ എ​ഴു​തു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​കു​ന്ന സ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മേ​യു​ള്ളു​വെ​ന്നും ര​വി ഡീ​സി. ഇ.​പി. ജ​യ​രാ​ജ​ന്‍റെ ആ​ത്മ​ക​ഥ വി​വാ​ദ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച​ ചാ​ന​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട​റു​ടെ ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന്​ മ​റു​പ​ടി​യാ​യാ​ണ്​ ര​വി ഒ​റ്റ​വാ​ച​ക​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച​ത്.

    ഇ.​പി. ജ​യ​രാ​ജ​ന്‍റെ ആ​ത്മ​ക​ഥ ‘ക​ട്ട​ൻ ചാ​യ​യും പ​രി​പ്പു​വ​ട​യും: ഒ​രു ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റി​ന്‍റെ ജീ​വി​തം’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഡി.​സി ബു​ക്സ്​ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കാ​നി​രു​ന്ന​താ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​തോ​ടെ വി​വാ​ദ​മാ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്​ ത​ന്‍റെ ആ​ത്മ​ക​ഥ​യ​ല്ലെ​ന്ന്​ പ​റ​ഞ്ഞ്​ ഇ.​പി രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്ന​തോ​ടെ വി​വാ​ദം ക​ടു​ത്തു.

    പി​ന്നീ​ട്​ മാ​തൃ​ഭൂ​മി ബു​ക്സ്​ ‘ഇ​താ​ണെ​ന്‍റെ ജീ​വി​തം’ എ​ന്ന ​പേ​രി​ൽ പു​സ്ത​കം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ക്കാ​ല​മ​ത്ര​യും നി​ശ്ശ​ബ്​​ദ​ത പാ​ലി​ച്ച ര​വി ഡീ​സി​യെ ചൊ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്​ ആ​ത്മ​ക​ഥ പ്ര​കാ​ശ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ ഇ.​പി. ജ​യ​രാ​ജ​ൻ ന​ട​ത്തി​യ ചി​ല പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. ര​വി മാ​പ്പ്​ പ​റ​ഞ്ഞു എ​ന്ന​ത​ര​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ജ​യ​രാ​ജ​ന്‍റെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം.

    വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ ക​ത്തി​യ കാ​ല​ത്തും നി​ശ്ശ​ബ്​​ദ​നാ​യി​രു​ന്ന ര​വി ഡീ​സി ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ്​ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. നി​ശ്ശ​ബ്​​ദ​ത ഭീ​രു​ത്വ​മാ​യി ക​രു​ത​രു​തെ​ന്നും താ​നൊ​രു ആ​ത്മ​ക​ഥ എ​ഴു​തി​യാ​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​കു​ന്ന സ​ത്യ​ങ്ങ​ളേ​യു​ള്ളൂ എ​ന്നു​മു​ള്ള ര​വി​യു​ടെ പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ എ​ന്താ​ണ്​ യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ സം​ഭ​വി​​ച്ച​തെ​ന്ന സൂ​ച​ന​യു​ണ്ട്.

