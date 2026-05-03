    Posted On
    date_range 3 May 2026 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 3 May 2026 6:00 AM IST

    വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ല്‍ 43 ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ; കാത്തിരിപ്പിന് പകൽദൂരം

    വോ​ട്ടെ​ണ്ണലിന് ​എല്ലാം സജ്​ജം​; സൂചനകള്‍ 8.30 മുതല്‍
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: 24 നാ​ൾ നീ​ണ്ട കാ​ത്തി​രി​പ്പി​നൊ​ടു​വി​ൽ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ല്‍. രാ​വി​ലെ 8.30 മു​ത​ല്‍ ആ​ദ്യ ഫ​ല​സൂ​ച​ന​ക​ള്‍ വ​ന്നു തു​ട​ങ്ങും. 10 മ​ണി​യോ​ടെ സം​സ്ഥാ​ന ഭ​ര​ണം ആ​ർ​ക്കെ​ന്ന​തി​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശ ചി​ത്രം വ്യ​ക്ത​മാ​കും. 11 മ​ണി​യോ​ടെ പൂ​ർ​ണ ചി​ത്രം വ്യ​ക്ത​മാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്‍ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ 43 ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ല്‍ ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ച​ത്. ഓ​രോ നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​നും വെ​വ്വേ​റെ​ എ​ണ്ണ​ൽ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. രാ​വി​ലെ ആ​റി​ന് വോ​ട്ടു​യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ സൂ​ക്ഷി​ച്ച സ്‌​ട്രോ​ങ് റൂം ​തു​റ​ക്കും. സ്ഥാ​നാ​ര്‍ഥി​ക​ളു​ടെ​യോ ഏ​ജ​ന്‍റു​മാ​രു​ടെ​യോ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ല്‍ നി​രീ​ക്ഷ​ക​രു​ടെ സാ​ക്ഷ്യ​പ​ത്ര​ത്തോ​ടെ, വി​ഡി​യോ റെ​ക്കോ​ഡി​ങ്ങോ​ടെ​യാ​ണ് സ്‌​ട്രോ​ങ് റൂ​മു​ക​ള്‍ തു​റ​ക്കു​ക. ഇ.​വി.​എ​മ്മു​ക​ളും വി​വി​പാ​റ്റു​ക​ളും ത​രം​ത​രി​ക്കും. തു​ട​ര്‍ന്ന് ത്രി​ത​ല സു​ര​ക്ഷ​യോ​ടെ വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ല്‍ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്​ യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ടു​പോ​കും. മു​ഴു​വ​ന്‍ സ​മ​യ സി.​സി.​ടി.​വി നി​രീ​ക്ഷ​ണ​വു​മു​ണ്ടാ​കും.

    ആ​ദ്യം ത​പാ​ല്‍ വോ​ട്ട്, 8.30 മു​ത​ൽ യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ വോ​ട്ട്

    വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ല്‍ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ രാ​വി​ലെ എ​ട്ടി​ന്​ ത​പാ​ല്‍ വോ​ട്ടു​ക​ൾ എ​ണ്ണി​ത്തു​ട​ങ്ങും. 500 ത​പാ​ല്‍ വോ​ട്ടു​ക​ള്‍ക്ക് ഒ​രു ടേ​ബി​ള്‍ എ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ് കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. 8.30ന് ​ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്‌ വോ​ട്ടു​യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ (ഇ.​വി.​എം) വോ​ട്ടു​ക​ൾ എ​ണ്ണി​ത്തു​ട​ങ്ങും. 8.30നു ​ശേ​ഷ​വും ത​പാ​ല്‍ വോ​ട്ടു​ക​ള്‍ എ​ണ്ണേ​ണ്ടി​വ​ന്നാ​ല്‍ ഒ​രു ഭാ​ഗ​ത്ത് അ​തും തു​ട​രും.

    ഒ​രു മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ന്​ 14 വ​രെ ടേ​ബി​ളു​ക​ള്‍

    ഒ​രു നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ന്​ ഒ​രു ഹാ​ളി​ല്‍ ഏ​ഴു മു​ത​ല്‍ പ​ര​മാ​വ​ധി 14 വ​രെ ടേ​ബി​ളു​ക​ള്‍ ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കും. ഒ​രു ടേ​ബി​ളി​ല്‍ ഒ​രേ​സ​മ​യം ഒ​രു ഇ.​വി.​എം വീ​ത​മാ​ണ് എ​ണ്ണു​ക. ഒ​രു പോ​ളി​ങ് ബൂ​ത്താ​ണ് ഒ​രു ഇ.​വി.​എം. ഒ​രു ഇ.​വി.​എം എ​ണ്ണി​ത്തീ​ര്‍ക്കാ​ന്‍ അ​ഞ്ചു മു​ത​ല്‍ എ​ട്ടു മി​നി​റ്റ് വ​രെ വേ​ണ്ടി​വ​രും. ത​ര്‍ക്ക​മു​ണ്ടാ​യാ​ല്‍ സ​മ​യം നീ​ളും. ഒ​രേ​സ​മ​യം 14 ഇ.​വി.​എ​മ്മു​ക​ള്‍ വ​രെ എ​ണ്ണാ​നാ​കും. ഇ​തി​നെ​യാ​ണ്​ ഒ​രു റൗ​ണ്ട്​ എ​ന്ന്​ പ​റ​യു​ക. ഓ​രോ റൗ​ണ്ടി​ലെ​യും ഫ​ലം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ നി​രീ​ക്ഷ​ക​ൻ സാ​ക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ശേ​ഷം വ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കും.

    അ​ഞ്ച് വി​വി​പാ​റ്റു​ക​ള്‍ വീ​തം എ​ണ്ണും

    കൃ​ത്യ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ന്‍ ഓ​രോ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലും അ​ഞ്ചു ബൂ​ത്തു​ക​ളി​ലെ വീ​തം വി​വി​പാ​റ്റും നി​ര്‍ബ​ന്ധ​മാ​യും എ​ണ്ണും. ഓ​രോ സ്ഥാ​നാ​ര്‍ഥി​ക്കും ഇ.​വി.​എ​മ്മി​ന് ആ​നു​പാ​തി​ക​മാ​യി കൗ​ണ്ടി​ങ് ഏ​ജ​ന്റു​മാ​രെ നി​യ​മി​ക്കും. ഒ​രു വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ല്‍ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ല്‍ പ​ര​മാ​വ​ധി 25 കൗ​ണ്ടി​ങ് ഏ​ജ​ന്റു​മാ​രെ വ​രെ പാ​ര്‍ട്ടി​ക​ള്‍ക്കു നി​യോ​ഗി​ക്കാം. ഇ.​വി.​എ​മ്മി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ എ​ണ്ണ​വും രേ​ഖ​ക​ളി​ലെ എ​ണ്ണ​വും ത​മ്മി​ൽ വ്യ​ത്യാ​സ​മു​ണ്ടാ​യാ​ൽ വി​വി​പാ​റ്റു​ക​ള്‍ എ​ണ്ണാ​ന്‍ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഏ​ജ​ന്‍റു​മാ​ർ​ക്ക്​ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടാം.

    വോ​ട്ടെ​ണ്ണാ​ന്‍ 15,465 ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍

    വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ല്‍ ജോ​ലി​ക​ള്‍ക്കാ​യി 15,465 ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ​യാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ക​മീ​ഷ​ൻ നി​യോ​ഗി​ച്ച​ത്. 140 ആ​ര്‍.​ഒ​മാ​ര്‍, 1,340 അ​ഡീ​ഷ​ന​ല്‍ ആ​ര്‍.​ഒ​മാ​ര്‍, 4,208 മൈ​ക്രോ ഒ​ബ്സ​ര്‍വ​ര്‍മാ​ര്‍, 4,208 കൗ​ണ്ടി​ങ് സൂ​പ്പ​ര്‍വൈ​സ​ര്‍മാ​ര്‍, 5,563 കൗ​ണ്ടി​ങ് അ​സി​സ്റ്റ​ന്റു​മാ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ ഭാ​ഗ​മാ​കും.

    വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ല്‍ ഹാ​ളി​ല്‍ ക​ര്‍ശ​ന നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഏ​ര്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. സ്ഥാ​നാ​ര്‍ഥി​ക​ളും ഏ​ജ​ന്റു​മാ​രും ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക തി​രി​ച്ച​റി​യ​ല്‍ കാ​ര്‍ഡ് പ്ര​ദ​ര്‍ശി​പ്പി​ക്ക​ണം. വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ല്‍ തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന് ഒ​രു​മ​ണി​ക്കൂ​ര്‍ മു​മ്പെ​ങ്കി​ലും ഹാ​ജ​രാ​ക​ണ​മെ​ന്നും നി​ര്‍ദേ​ശ​മു​ണ്ട്.

    TAGS:voteUDFLDFcounting dayKerala Assembly Election 2026
    News Summary - Everything is ready for the counting of votes
