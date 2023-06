ജൂണിലും മഴ ഒളിച്ചു കളിക്കുന്നു; മഴയിൽ 60 ശതമാനം കുറവ്

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ മൂ​ല​മ​റ്റം: വേ​ന​ൽ മ​ഴ​യി​ൽ നേ​രി​ട്ട ഗ​ണ്യ​മാ​യ കു​റ​വി​ന് പു​റ​മെ തെ​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ മ​ൺ​സൂ​ണി​ലും കാ​ര്യ​മാ​യ മ​ഴ​യി​ല്ല. കാ​ല​വ​ർ​ഷം ര​ണ്ടാ​ഴ്ച പി​ന്നി​ടു​മ്പോ​ൾ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് മ​ഴ​യി​ൽ 60 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ കു​റ​വാ​ണു​ള്ള​ത്. വേ​ന​ൽ മ​ഴ​യി​ൽ 28 ശ​ത​മാ​നം കു​റ​വു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ജൂ​ൺ ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ ശ​നി​യാ​ഴ്ച​വ​രെ​യു​ള്ള കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ 60 ശ​ത​മാ​നം മ​ഴ​യു​ടെ കു​റ​വു​ള്ള​താ​യി കേ​ന്ദ്ര കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

345.6 മി​ല്ലീ​മീ​റ്റ​ർ മ​ഴ പെ​യ്യു​മെ​ന്ന് ക​രു​തി​യെ​ങ്കി​ലും 139.5 മി​ല്ലീ​മീ​റ്റ​ർ മാ​ത്ര​മാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ല​ഭി​ച്ച​ത്. ഏ​റ്റ​വും മ​ഴ കു​റ​ഞ്ഞ​ത് കാ​സ​ർ​കോ​ടാ​ണ്, 76 ശ​ത​മാ​നം കു​റ​വ്. 502.9 മി​ല്ലീ​മീ​റ്റ​ർ മ​ഴ ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച ഇ​ടു​ക്കി​യി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ ല​ഭി​ച്ച​ത് 121.8 മി​ല്ലീ​മീ​റ്റ​റാ​ണ്. സം​സ്ഥാ​ന ഒ​രി​ട​ത്തും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച​ത്ര മ​ഴ ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ഭേ​ദ​പ്പെ​ട്ട മ​ഴ ല​ഭി​ച്ച ജി​ല്ല പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട​യാ​ണ്. ഇ​വി​ടെ​യും 23 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ കു​റ​വു​ണ്ട്. വ​യ​നാ​ട് -74 മി​ല്ലീ​മീ​റ്റ​ർ, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് -70, ക​ണ്ണൂ​ർ -65, കോ​ട്ട​യം -65, പാ​ല​ക്കാ​ട് -65, ഇ​ടു​ക്കി -68 എ​റ​ണാ​കു​ളം -51, ആ​ല​പ്പു​ഴ -45, കൊ​ല്ലം -32, മ​ല​പ്പു​റം -56, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം -50, തൃ​ശൂ​ർ -63 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് മ​റ്റു ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ കു​റ​വു​ണ്ടാ​യ​ത്. കാ​ല​വ​ർ​ഷം ആ​രം​ഭി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും അ​ണ​ക്കെ​ട്ടു​ക​ളി​ലെ ജ​ല​നി​ര​പ്പും താ​ഴോ​ട്ട് ത​ന്നെ. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ വൈ​ദ്യു​തി വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ ഡാ​മു​ക​ളി​ൽ അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത് 16 ശ​ത​മാ​നം ജ​ലം മാ​ത്രം. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് 14 ശ​ത​മാ​നം കു​റ​വ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം ഇ​തേ​സ​മ​യം 1232.14 ദ​ശ​ല​ക്ഷം യൂ​നി​റ്റ് വൈ​ദ്യു​തി ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ജ​ല​മാ​ണ് അ​വ​ശേ​ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, നി​ല​വി​ൽ 657.335 ദ​ശ​ല​ക്ഷം യൂ​നി​റ്റി​നു​ള്ള ജ​ല​മാ​ണ് അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ടു​ക്കി ഡാ​മി​ൽ 14 ശ​ത​മാ​നം ജ​ല​മാ​ണ് ശ​നി​യാ​ഴ്ച അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​മ്പ -10, ഷോ​ള​യാ​ർ -52, ഇ​ട​മ​ല​യാ​ർ -19, പൊ​ൻ​മു​ടി -14, പൊ​രി​ങ്ങ​ൽ​കു​ത്ത് -26, കു​ണ്ട​ള -88, മാ​ട്ടു​പ്പെ​ട്ടി -33, കു​റ്റ്യാ​ടി -21, നേ​ര്യ​മം​ഗ​ലം -47, ലോ​വ​ർ​പെ​രി​യാ​ർ -67 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് മ​റ്റു ഡാ​മു​ക​ളി​ലെ ജ​ല​നി​ര​പ്പ്. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി മ​ഴ ല​ഭി​ച്ചാ​ൽ മാ​ത്ര​മേ അ​ണ​ക്കെ​ട്ടി​ലെ ജ​ല​നി​ര​പ്പ് ഉ​യ​രു​ക​യു​ള്ളൂ. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ അ​ണ​ക്കെ​ട്ടാ​യ ഇ​ടു​ക്കി​യി​ൽ അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന ജ​ലം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് 310 ദ​ശ​ല​ക്ഷം യൂ​നി​റ്റ് വൈ​ദ്യു​തി ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യും. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ശ​നി​യാ​ഴ്ച 83.83 ദ​ശ​ല​ക്ഷം യൂ​നി​റ്റ് വൈ​ദ്യു​തി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​പ്പോ​ൾ 25.28 ദ​ശ​ല​ക്ഷം യൂ​നി​റ്റ് വൈ​ദ്യു​തി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മാ​യി ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ച്ചു. 58.55 ദ​ശ​ല​ക്ഷം യൂ​നി​റ്റ് വൈ​ദ്യു​തി പു​റം സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ വാ​ങ്ങി. പ്ര​തി​ദി​നം ശ​രാ​ശ​രി 23.08 ദ​ശ​ല​ക്ഷം യൂ​നി​റ്റ് വൈ​ദ്യു​തി സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ഡാ​മു​ക​ളി​ലെ ജ​ലം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. Show Full Article

Even in June the rain plays hide and seek; 60 percent reduction in rainfall