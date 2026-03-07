Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    7 March 2026 12:21 PM IST
    7 March 2026 12:21 PM IST

    തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തില്‍ ഇ.വി ബസ് സര്‍വീസ്

    തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തില്‍ ഇ.വി ബസ് സര്‍വീസ്
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ല്‍ സ​ര്‍വീ​സ്

    ആ​രം​ഭി​ച്ച ഇ​.വി ബ​സ്

    വ​ലി​യ​തു​റ: തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ല്‍ രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര, ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ടെ​ര്‍മി​ന​ലു​ക​ളെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഷ​ട്ടി​ല്‍ ഇ.​വി ബ​സ് സ​ര്‍വീ​സ് ആ​രം​ഭി​ച്ചു. വി​ദേ​ശ​ത്ത് നി​ന്നെ​ത്തി രാ​ജ്യ​ത്തെ മ​റ്റു വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന​വ​ര്‍ക്കും മ​റ്റു വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ല്‍നി​ന്ന് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം വ​ഴി വി​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന​വ​ര്‍ക്കും സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ടെ​ര്‍മി​ന​ലു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് യാ​ത്ര ചെ​യ്യാം. ബ​സി​ല്‍ ക​യ​റു​മ്പോ​ള്‍ ബോ​ര്‍ഡി​ങ് പാ​സ് കാ​ണി​ക്ക​ണം. 24 മ​ണി​ക്കൂ​റും സ​ര്‍വീ​സ് ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം വ​ഴി​യു​ള​ള ട്രാ​ന്‍സി​റ്റ് യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം അ​ടു​ത്തി​ടെ​യാ​യി വ​ര്‍ധി​ച്ചു.

