എഥനോൾ: പരിശോധന ഫലം 10 ദിവസത്തിനകം ലഭിക്കും, ഉയർന്ന തോതിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നടപടിയെടുക്കും, മുൻവിധി വേണ്ട -മന്ത്രി അനൂപ് ജേക്കബ്

എഥനോൾ: പരിശോധന ഫലം 10 ദിവസത്തിനകം ലഭിക്കും, ഉയർന്ന തോതിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നടപടിയെടുക്കും, മുൻവിധി വേണ്ട -മന്ത്രി അനൂപ് ജേക്കബ്text_fields
തിരുവനന്തപുരം: പെട്രോളിൽ എഥനോൾ ചേർക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് രാജ്യമൊട്ടാകെ ഉള്ള ആശങ്കയാണെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇടപെടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും മന്ത്രി അനുപ് ജേക്കബ്. എഥനോൾ 20 ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാനത്തെ പെട്രോൾ പമ്പുകളിൽനിന്ന് സാമ്പിൾ ശേഖരിച്ച് പരിശോധിക്കുന്നത് തുടരുകയാണ്. 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഫലം ലഭിക്കുമെന്നും മുൻവിധിയോടെ വിഷയത്തെ സമീപിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
‘എഥനോൾ ആശങ്ക സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉടലെടുക്കുന്ന ഒന്നാണല്ലോ. എന്തായാലും അതിനെ സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഇടപെടും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നത്. കാരണം ഇത് കേരളത്തിൽ മാത്രമുള്ള ഒരു വിഷയമല്ല, രാജ്യമൊട്ടാകെയുള്ളതാണ്.
മലയോര പ്രദേശങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഇന്ന് വയനാട് ജില്ലയിൽ നിന്നും സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി തീരദേശ മേഖലയിൽ നിന്നും കൂടി ശേഖരിക്കും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ണൂർ, തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ചു. ഇത് പരിശോധിക്കാൻ കെമിക്കൽ ലാബുകളിലേക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഫലം ലഭിക്കും.
എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിച്ചാണ് സാമ്പിൾസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. റിസൾട്ട് വന്നതിനുശേഷം ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വ്യതിചലനങ്ങളോ അനുവദനീയമായതിനേക്കാൾ ഉയർന്ന തോതിൽ എഥനോളിന്റെ അംശമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തുടർ നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങും. മുൻവിധിയോടെ ആ വിഷയത്തെ സമീപിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല’ -മന്ത്രി പറഞ്ഞു.