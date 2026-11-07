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    അരിക്കുൾപ്പെടെ പലവ്യഞ്ജനങ്ങൾക്ക്​ വൻ വിലക്കയറ്റം​

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    അരിക്കുൾപ്പെടെ പലവ്യഞ്ജനങ്ങൾക്ക്​ വൻ വിലക്കയറ്റം​
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    കൊ​ച്ചി: കു​ടും​ബ ബ​ജ​റ്റി​ന്‍റെ താ​ളം തെ​റ്റി​ച്ച്​ വി​പ​ണി​യി​ൽ അ​വ​ശ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ​ക്ക്​ വ​ൻ വി​ല​ക്ക​യ​റ്റം. ന​ത്യ​വും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന അ​രി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ​ല​വ്യ​ഞ്ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ചി​ല ഇ​നം പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ​ക്കും മു​ട്ട, മീ​ൻ, കോ​ഴി ഇ​റ​ച്ചി എ​ന്നി​വ​യ്ക്കും ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ല കു​തി​ച്ച്​ ക​യ​റി​യ​തോ​ടെ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ ന​ട്ടം തി​രി​യു​ക​യാ​ണ്. വി​ല​ക്ക​യ​റ്റം പി​ടി​ച്ചു നി​ർ​ത്താ​ൻ സ​പ്ലൈ​ക്കോ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ വ​ഴി സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​ത്തു​ന്ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ വി​പ​ണി​യി​ൽ പ്ര​തി​ഫ​ലി​ക്കു​ന്നു​മി​ല്ല.

    അ​രി​വി​ല കൂ​ടി​യ​ത്​ 30 ശ​ത​മാ​നം

    അ​രി​യു​ടെ വി​ല​യി​ലു​ണ്ടാ​യ കു​തി​പ്പാ​ണ്​ മ​ല​യാ​ളി​ക​ളെ അ​ക്ഷ​രാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ വെ​ട്ടി​ലാ​ക്കി​യ​ത്. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച്​ തെ​ക്ക​ൻ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും അ​ധി​കം ഉ​​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന മ​ട്ട അ​രി​യു​ടെ വി​ല​യി​ൽ 30 ശ​ത​മാ​നം വി​ല വ​ർ​ധ​ന​വാ​ണ്​ ഒ​റ്റ​യ​ടി​ക്കു​ണ്ടാ​യ​ത്. കി​ലോ​യ്ക്ക്​ 50 രൂ​പ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്​ 65 രൂ​പ​വ​രെ​യെ​ത്തി. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന മ​റ്റ്​ പ്ര​ധാ​ന അ​രി ഇ​ന​ങ്ങ​ളാ​യ ജ​യ, സു​രേ​ഖ എ​ന്നി​വ​ക്ക്​ കി​​ലോ​യ്ക്ക്​ എ​ട്ട്​ മു​ത​ൽ 10 രൂ​പ വ​രെ​യാ​ണ്​ വ​ർ​ധി​ച്ച​ത്. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ഏ​റെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന പൊ​ന്നി അ​രി​ക്ക്​ കി​ലോ​യ്ക്ക്​ 17-20 രൂ​പ കൂ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. 80 രൂ​പ​യോ​ള​മാ​ണ്​ പൊ​ന്നി അ​രി​യു​ടെ വി​ല. ജ​യ, സു​രേ​ഖ ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ 55 രൂ​പ​യാ​ണ്​ ചി​ല്ല​റ വി​ൽ​പ്പ​ന വി​ല. 100-110 രൂ​പ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ബ​സു​മ​തി അ​രി​ക്ക്​ നി​ല​വി​ല 130 രൂ​പ​യാ​ണ്​ കി​ലോ വി​ല.

    ഞെ​ട്ടി​ച്ച്​ പ​ല​വ്യ​ഞ്ജ​ന​ങ്ങ​ൾ

    അ​രി​ക്ക്​ പു​റ​മെ മ​റ്റ്​ നി​ത്യോ​പ​യോ​ഗ പ​ല​വ്യ​ഞ്ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ല​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യ കു​തി​പ്പ്​ ഞെ​ട്ടി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. 60-70 ശ​ത​മാ​നം വി​ല വ​ർ​ധ​ന​യാ​ണ്​ പ​ല ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. വ​റ്റ​ൽ മു​ള​ക് വി​ല 230 രൂ​പ​യി​ൽ നി​ന്ന്​ 360-430 രൂ​പ​യാ​യാ​ണ്​ വ​ർ​ധി​ച്ച​ത്. മ​ഞ്ഞ​ളി​ന്‍റെ വി​ല 180 നി​ര​ക്കി​ൽ നി​ന്ന് 300 രൂ​പ​വ​രെ​യാ​യി. മ​ല്ലി കി​ലോ​യ്ക്ക് 150 നി​ന്ന്​ 240 രൂ​പ​വ​രെ എ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. പ​രി​പ്പ്, പ​യ​ർ വ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കാ​ര്യ​മാ​യി വി​ല വ​ർ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. തു​വ​ര​പ്പ​രി​പ്പി​ന്​ 170 വ​രെ​യാ​ണ്​ കി​ലോ വി​ല. ഉ​ഴു​ന്നി​ന്​ 12-15 രൂ​പ വ​ർ​ധി​ച്ച് ​150 രൂ​പ വ​രെ​യെ​ത്തി. ക​ട​ല​ക്ക്​ 130 രൂ​പ​യും വ​ൻ​പ​യ​റി​ന്​ കി​ലോ​യ്ക്ക് 130 രൂ​പ​വ​രെ​യും വി​ല എ​ത്തി. വെ​ള്ള ക​ട​ല​ക്ക്​ 140-145 രൂ​പ​യാ​ണ്​ ചി​ല്ല​റ വി​ല. മൊ​ത്ത വി​ൽ​പ്പ​ന ക​ട​ക​ളി​ൽ വ​രെ ചെ​റു​പ​യ​ർ കി​ലോ​യ്ക്ക്​ 150 രൂ​പ​യാ​ണ്​ വി​ല. തീ​രെ മ​ധു​ര​മി​ല്ലാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ്​ പ​ഞ്ച​സാ​ര വി​ല. ഏ​റെ​കാ​ലം കി​ലോ​യ്ക്ക്​ 45 രൂ​പ​യാ​യി​രു​ന്ന പ​ഞ്ച​സാ​ര വി​ല പൊ​ടു​ന്ന​നെ 20-23 രൂ​പ​യോ​ളം വ​ർ​ധി​ച്ച്​ 68 രൂ​പ​യാ​യി. മൊ​ത്ത വി​പ​ണി​യി​ൽ ത​ന്നെ ക്വി​ന്‍റ​ലി​ന്​ 5500 രൂ​പ​യാ​ണ്​ വി​ല.

    ക​ര​യി​ച്ച്​ ഉ​ള്ളി വി​ല

    സ​മീ​പ​കാ​ല​ത്ത് ചി​ല ഇ​നം പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ളു​ടെ വി​ല​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യ വ​ർ​ധ​ന​വും ഞെ​ട്ടി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. ചെ​റി​യ ഉ​ള്ളി, സ​വോ​ള, ബീ​ൻ​സ്, നാ​ര​ങ്ങ, മു​രി​ങ്ങ​ക്ക തു​ട​ങ്ങി​യ പ​ച്ച​ക​റി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ്​ സ​മീ​പ​കാ​ല​ത്ത്​ കാ​ര്യ​മാ​യി വി​ല വ​ർ​ധി​ച്ച​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം നേ​ന്ത്ര​പ​ഴ​ത്തി​ന്​ മാ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി കി​ലോ​യ്ക്ക്​ 80 രൂ​പ​യാ​ണ്​ വി​ല. ഞാ​ലി​പ്പൂ​വ​ൻ പ​ഴ​ത്തി​നും 80 രൂ​പ​യോ​ള​മാ​ണ്​ വി​ല. ചെ​റി​യ ഉ​ള്ളി​യും സ​വോ​ള​യും വീ​ട്ട​മ്മ​മാ​രെ അ​ക്ഷ​രാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ ക​ര​യി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. കി​ലോ​യ്ക്ക്​ 30-35 രൂ​പ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന സ​വോ​ള​യു​ടെ വി​ല 70-80 രൂ​പ​യി​ലേ​ക്കാ​ണ്​ കു​തി​ച്ച​ത്. ചെ​റി​യ ഉ​ള്ളി​യു​ടെ വി​ല 50-60 രൂ​പ​യി​ൽ നി​ന്ന്​ 140-150 രൂ​പ​യി​ലു​മെ​ത്തി. ബീ​ൻ​സ്​ 80, ചെ​റു​നാ​ര​ങ്ങ 140, മു​രി​ങ്ങ​ക്ക 100 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്​ ഏ​റെ ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​രു​ള്ള ചി​ല ഇ​നം ച​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ളു​ടെ വി​ല നി​ല​വാ​രം. 35-43 രൂ​പ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഉ​രു​ള​ക്കി​ഴ​ങ്ങ്​ വി​ല 60 രൂ​പ​യി​ലെ​ത്തി. കി​ലോ​യ്ക്ക് 30 മു​ത​ൽ 40 രൂ​പ വ​രെ​യാ​ണ് ചു​രു​ങ്ങി​യ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ ബീ​ൻ​സി​ന്​ വ​ർ​ധി​ച്ച​ത്. വെ​ളു​ത്തു​ള്ളി വി​ല 200 രൂ​പ​ക്കു മു​ക​ളി​ലാ​ണ്. അ​തേ​സ​മ​യം വെ​ള്ള​രി, കു​മ്പ​ള​ങ്ങ, മ​ത്ത​ങ്ങ തു​ട​ങ്ങി​യ നാ​ട​ൻ പ​ച്ച​ക്ക​റി ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ കാ​ര്യ​മാ​യ വി​ല വ​ർ​ധ​ന​യി​ല്ല. വെ​ള്ള​രി, കു​മ്പ​ള​ങ്ങ കി​ലോ 35ഉം ​മ​ത്ത​ങ്ങ 25ഉം ​രൂ​പ​യാ​ണ്​ വി​ല. നേ​ര​ത്തെ ഇ​വ​യ്ക്ക്​ 25 രൂ​പ​യാ​യി​രു​ന്നു വി​ല.

    കോ​ഴി​ക്കും മു​ട്ട​ക്കും കൂ​ടി

    മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ ഇ​ഷ്ട നോ​ൺ​വെ​ജ്​ ഇ​ന​മാ​യ കോ​ഴി ഇ​റ​ച്ചി​യു​ടെ വി​ല​യും പ​ടി​പ​ടി​യാ​യി വ​ർ​ധി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. 130 രൂ​പ​യ്​​ക്ക​ടു​ത്താ​യി​രു​ന്ന ബ്രോ​യി​ല​ർ കോ​ഴി വി​ല നി​ല​വി​ൽ 160-165 രൂ​പ​യാ​ണ്. ഇ​ത്​ ഇ​നി​യും കൂ​ടു​മെ​ന്നാ​ണ്​​​ പൊ​തു​വെ വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​ത്. മു​ട്ട​യു​ടെ വി​ല 7.50 രൂ​പ​യാ​യും വ​ർ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ബീ​ഫി​ന്​ 480-500 രൂ​പ​യാ​ണ്​ വി​ല.

    കാ​ലാ​വ​സ്ഥ ച​തി​ച്ചു; അ​രി വി​ല കു​തി​ച്ചു

    കൊ​ച്ചി: കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ അ​രി വി​ല വ​ർ​ധ​ന​ക്ക്​ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പ​ല​തു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാ​നം മൂ​ല​മു​ള്ള കൃ​ഷി നാ​ശ​മാ​ണ്​ പ്ര​ധാ​ന വി​ല്ല​നാ​യ​ത്. ആ​ന്ധ്ര​പ്ര​ദേ​ശ്, ക​ർ​ണാ​ട​ക, ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട്, മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര എ​ന്നീ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും അ​രി​യെ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വ്യ​തി​യാ​നം മൂ​ലം ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ന​ത്ത മ​ഴ​യും വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്ക​വും മൂ​ലം കൃ​ഷി ന​ശി​ച്ചു. മ​റ്റു ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ക​ടു​ത്ത വ​ര​ൾ​ച്ച​യും നെ​ൽ​കൃ​ഷി​ക്ക്​ ത​ട​സ്സ​മാ​യി. ഇ​തോ​ടെ ഉ​ൽ​പ്പാ​ദ​നം വ​ൻ​തോ​തി​ൽ ഇ​ടി​യു​ക​യും വി​പ​ണി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള അ​രി​യു​ടെ വ​ര​വ് കാ​ര്യ​മാ​യി കു​റ​യു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​ത്​ വി​ല​ക്ക​യ​റ്റ​ത്തി​ന് നേ​രി​ട്ട് ത​ന്നെ വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കി. കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​രി​ൽ നി​ന്ന് കേ​ര​ള​ത്തി​ന് ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്ന അ​രി വി​ഹി​ത​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യ വ​ലി​യ കു​റ​വും പൊ​തു​വി​പ​ണി​യെ ബാ​ധി​ച്ചു. ഇ​തി​നു പു​റ​മെ ഇ​ന്ധ​ന​വി​ല വ​ർ​ധ​ന മൂ​ലം ഗ​താ​ഗ​ത​ച്ചെ​ല​വ്​ വ​ർ​ധി​ച്ച​തും വി​ല​വ​ർ​ധ​ന​ക്ക്​ കാ​ര​ണ​മാ​യി.

    അ​യ​ൽ​സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് അ​രി എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ലോ​റി​ക​ളു​ടെ വാ​ട​ക ഇ​ന​ത്തി​ൽ പ​തി​നാ​യി​രം മു​ത​ൽ ഇ​രു​പ​തി​നാ​യി​രം രൂ​പ വ​രെ അ​ധി​ക​മാ​യി ലോ​റി​ക്കാ​ർ ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​താ​യി പ​റ​യു​ന്നു. ഇ​തി​നു​പു​റ​മേ ചി​ല വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന പൂ​ഴ്ത്തി​വെ​പ്പും വി​ല​ക്ക​യ​റ്റ​ത്തി​ന്​ വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കു​ന്ന​താ​യി പ​രാ​തി​യു​ണ്ട്.

    വ​ര​വ്​ കു​റ​ഞ്ഞ​ത്​​ പ​ച്ച​ക്ക​റി വി​ല ക​ത്തി​ച്ചു

    കൊ​ച്ചി: അ​യ​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യി​ലെ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ മൂ​ല​മു​ണ്ടാ​യ തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​ണ്​ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ചി​ല ഇ​നം പ​ച്ച​ക്ക​റി വി​ല​യി​ലെ കു​തി​പ്പി​ന്​ വ​ളി​യൊ​രു​ക്കി​യ​ത്. കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ എ​ത്തു​ന്ന ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട്, ക​ർ​ണാ​ട​ക തു​ട​ങ്ങി​യ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലു​ണ്ടാ​യ ക​ന​ത്ത മ​ഴ​യും വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്ക​വും കൃ​ഷി​യെ ബാ​ധി​ച്ചു. ഇ​തോ​ടെ പ​ച്ച​ക്ക​റി വ​ര​വ്​ കാ​ര്യ​മാ​യി കു​റ​ഞ്ഞെ​ന്നാ​ണ്​ വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യി​ൽ ഉ​ത്​​പാ​ദ​നം ഇ​ടി​ഞ്ഞ​താ​ണ്​ സ​വോ​ള​യു​ടെ​യും ഉ​ള്ള​യു​ടെ​യും വി​ല ക്ര​മാ​തീ​ത​യാ​യി വ​ർ​ധി​ക്കാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​യ​ത്. ബം​ഗ​ളൂ​രു, ഹു​ബ്ലി എ​ന്നി​വ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന്​ വ​രു​ന്ന​വ പെ​ട്ടെ​ന്ന്​ അ​ഴു​കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ പൂ​ണെ, നാ​സി​ക്ക്​ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള സ​വോ​ള​യും ഉ​ള്ളി​യു​മാ​ണ്​ എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്തെ ​വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​വി​ടെ ഉ​ത്​​പാ​ദ​ന​ത്തി​ൽ 40 ശ​ത​മാ​ന​ത്തോ​ളം ഇ​ടി​വ്​ ഉ​ണ്ടാ​യ​താ​ണ്​ ക​ന​ത്ത തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യ​ത്. ഇ​നി​യും വി​ല കൂ​ടി​യേ​ക്കു​മോ എ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​യും വി​പ​ണി​യി​ൽ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

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    News Summary - Essential Commodity Prices Soar, Hitting Kerala Households
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