    Kerala
    Posted On
    date_range 15 May 2026 7:07 AM IST
    Updated On
    date_range 15 May 2026 7:48 AM IST

    എറണാകുളത്തിന്‍റെ ആദ്യ മുഖ്യമന്ത്രി

    ഈ ​പ​ദ​വി​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന 13ാമ​ത്തെ കേ​ര​ളീ​യ​നും ആ​റാ​മ​ത്തെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വു​മാ​ണ്
    നി​യു​ക്ത മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ ഭാ​ര്യ ല​ക്ഷ്മി പ്രി​യ,

    മ​ക​ൾ ഉ​ണ്ണി​മാ​യ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കൊ​പ്പം

    കൊ​ച്ചി: മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​ദ​ത്തി​ലെ​ത്തു​ന്ന ആ​ദ്യ​ത്തെ എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല​ക്കാ​ര​നാ​ണ് വി.​ഡി.​സ​തീ​ശ​ൻ. ഈ ​പ​ദ​വി​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന 13ാമ​ത്തെ കേ​ര​ളീ​യ​നും ആ​റാ​മ​ത്തെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വു​മാ​ണ്.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ ഒ​മ്പ​താ​മ​ത് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രു​ന്ന പി.​കെ. വാ​സു​ദേ​വ​ൻ നാ​യ​ർ എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല​യി​ലെ പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ പു​ല്ലു​വ​ഴി​യി​ലാ​ണ് താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ദ്ദേ​ഹം ജ​നി​ച്ച​ത് കോ​ട്ട​യം ജി​ല്ല​യി​ലെ കി​ട​ങ്ങൂ​രി​ലും നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലേ​ക്ക് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത് ആ​ല​പ്പു​ഴ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​മാ​ണ്. 1978ൽ ​എ.​കെ. ആ​ന്‍റ​ണി സ​ർ​ക്കാ​ർ രാ​ജി​വെ​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് 1978 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 29ന് ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​യ പി.​കെ.​വി, 1979 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ഏ​ഴു​വ​രെ പ​ദ​വി​യി​ൽ തു​ട​ർ​ന്നു.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ ആ​ദ്യ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഇ.​എം.​എ​സ്. ന​മ്പൂ​തി​രി​പ്പാ​ട് മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​ക്കാ​ര​നാ​ണ്. പ​ട്ടം താ​ണു​പി​ള്ള (തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം), ആ​ർ. ശ​ങ്ക​ർ (കൊ​ല്ലം), സി. ​അ​ച്യു​ത​മേ​നോ​ൻ, കെ. ​ക​രു​ണാ​ക​ര​ൻ (തൃ​ശൂ​ർ), ഇ.​കെ. നാ​യ​നാ​ർ, പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ (ക​ണ്ണൂ​ർ), സി.​എ​ച്ച്. മു​ഹ​മ്മ​ദ് കോ​യ (കോ​ഴി​ക്കോ​ട്), എ.​കെ. ആ​ന്‍റ​ണി, വി.​എ​സ്. അ​ച്യു​താ​ന​ന്ദ​ൻ (ആ​ല​പ്പു​ഴ), ഉ​മ്മ​ൻ ചാ​ണ്ടി (കോ​ട്ട​യം) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​ദം അ​ല​ങ്ക​രി​ച്ച മ​റ്റു​നേ​താ​ക്ക​ൾ.

    സ്ത്രീപക്ഷ നിലപാട് പഠിപ്പിച്ചത് മകൾ

    മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രോ​ടും പു​തു​ത​ല​മു​റ​യോ​ടും അ​വ​രു​ടേ​താ​യ ഭാ​ഷ​യി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കാ​ന​റി​യു​ന്ന നേ​താ​വാ​ണ് വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ. പു​തി​യ ത​ല​മു​റ​യി​ലു​ള്ള ജെ​ൻ​സി പി​ള്ളേ​രോ​ട് അ​വ​ർ സ്ഥി​ര​മാ​യി പ​റ​യു​ന്ന വാ​ക്കു​ക​ളും പ്ര​യോ​ഗ​ങ്ങ​ളും ന​ട​ത്തി പി​ടി​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കാ​ൻ എ​ന്നും ശ്ര​ദ്ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തി​ന് വ​ഴി​കാ​ട്ടി​യാ​വു​ന്ന​തോ മ​ക​ൾ ഉ​ണ്ണി​മാ​യ​യും.

    താ​ൻ സ്ത്രീ​പ​ക്ഷ നി​ല​പാ​ട് ആ​ർ​ജി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​ത് മ​ക​ളി​ൽ നി​ന്നാ​ണെ​ന്നും ആ​ൺ-​പെ​ൺ എ​ന്ന​തി​ന​പ്പു​റം ലിം​ഗ​സ​മ​ത്വ​ത്തോ​ടെ പെ​രു​മാ​റാ​ന്‍ അ​വ​ളാ​ണ് പ​ഠി​പ്പി​ച്ച​തെ​ന്നും വി.​ഡി. മു​മ്പൊ​രു മാ​സി​ക​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പു​തി​യ പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളെ​യും സി​നി​മ​ക​ളെ​യും കു​റി​ച്ച് അ​ച്ഛ​ന് പ​റ​ഞ്ഞു​കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന ഉ​ണ്ണി​മാ​യ അ​ച്ഛ​നെ വി​മ​ർ​ശി​ക്കാ​നും മ​ടി​ക്കാ​റി​ല്ല.

    ആ​ലു​വ​ക്ക​ടു​ത്ത് ദേ​ശ​ത്തെ വീ​ട്ടി​ലാ​ണ് ഭാ​ര്യ ല​ക്ഷ്മി​പ്രി​യ​ക്കും ഗ​വേ​ഷ​ക വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​യ മ​ക​ൾ ഉ​ണ്ണി​മാ​യ​ക്കു​മൊ​പ്പം താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. വോ​ട്ടു ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന്‍റെ​യും മ​റ്റും ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ക്കാ​റു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ക​ന്നു ക​ഴി​യാ​നാ​ണ് ഭാ​ര്യ​ക്കും മ​റ്റു കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും താ​ൽ​പ​ര്യം. രാ​ഷ്ട്രീ​യം ശ്ര​ദ്ധി​ക്കാ​റു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഉ​ണ്ണി​മാ​യ​ക്കും രാ​ഷ്ട്രീ​യ ആ​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ളി​ല്ല.

    ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​റ്റു​കാ​ൽ പൊ​ങ്കാ​ല ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ ഉ​ണ്ണി​മാ​യ പൊ​ങ്കാ​ല​യി​ടു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ഏ​റെ ശ്ര​ദ്ധ​നേ​ടി​യി​രു​ന്നു. അ​ച്ഛ​ൻ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പാ​ർ​ട്ടി​ക്കു​വേ​ണ്ടി ഒ​രു​പാ​ട് പ​രി​ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​തി​നു​ള്ള ഫ​ലം കി​ട്ടു​മെ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ന്ന് ഉ​ണ്ണി​മാ​യ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞ​ത്.

    വി.ഡി.എസ് എന്ന മേയ് മാസ പുത്രൻ

    കൊ​ച്ചി: മേ​യ് വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​നെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഭാ​ഗ്യ​മാ​സ​മാ​ണ്. ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ നീ​ണ്ട ഉ​ദ്വേ​ഗ​ഭ​രി​ത​മാ​യ കാ​ത്തി​രി​പ്പി​നൊ​ടു​വി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​ദ​വി​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത് മേ​യ് 14ന്. ​സ്വ​ന്തം ജ​ന്മ​ദി​ന​ത്തി​ന് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം ബാ​ക്കി നി​ൽ​ക്കേ​യാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ അ​ധി​കാ​ര​കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ട​ന്നെ​ത്തു​ന്ന​ത്. 1964 മേ​യ് 31ന് ​എ​റ​ണാ​കു​ളം നെ​ട്ടൂ​രി​ലാ​യി​രു​ന്നു ജ​ന​നം.2001 മേ​യ് 16നാ​യി​രു​ന്നു ജീ​വി​ത​ത്തി​ലാ​ദ്യ​മാ​യി എം.​എ​ൽ.​എ​യാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. ര​ണ്ടു പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് ക​ഴി​ഞ്ഞ് ര​ണ്ടാം പി​ണ​റാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ കാ​ല​ത്ത് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വാ​യ​തും മെ​യ് 22ന്

    TAGS:chief ministerVD SatheesanErnakulam
    News Summary - Ernakulam’s First Chief Minister
