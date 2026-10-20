എറണാകുളത്ത് ഡ്യൂട്ടിക്കിടെ പൊലീസുകാർക്ക് കുത്തേറ്റു; ആക്രമിച്ചത് കൊലക്കേസ് പ്രതി മുന്നയും സംഘവും

എറണാകുളത്ത് ഡ്യൂട്ടിക്കിടെ പൊലീസുകാർക്ക് കുത്തേറ്റു; ആക്രമിച്ചത് കൊലക്കേസ് പ്രതി മുന്നയും സംഘവുംtext_fields
കൊച്ചി: എറണാകുളത്ത് ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹണത്തിലേർപ്പെട്ടിരുന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നേരെ ആക്രമണം. ഞാറക്കൽ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ എസ്.ഐ ജിതിൻ, കോൺസ്റ്റബിൾ രാഗേഷ് എന്നിവർക്കാണ് കുത്തേറ്റത്. പ്രമുഖ കൊലക്കേസ് പ്രതിയായ മുന്നയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അക്രമികളുടെ സംഘമാണ് സംഭവത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന പ്രാഥമിക വിവരം. പരിക്കേറ്റ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉടൻ തന്നെ സമീപത്തെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
ഒരു പെട്രോൾ പമ്പിന് സമീപത്തു വെച്ചാണ് അക്രമ സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബസുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച കാറിലെ യാത്രക്കാർ തമ്മിൽ വാക്കുതർക്കം നിലനിന്നിരുന്നു. ഇതിന്റെ തുടർച്ചയെന്നോണം ഇന്ന് വീണ്ടും ബസ് തടഞ്ഞുനിർത്തി ഒരു സംഘം യാത്രക്കാരുമായി തർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയായിരുന്നു.
പ്രദേശത്തുണ്ടായ സംഘർഷം ശാന്തമാക്കാൻ എത്തിയ പൊലീസുകാർക്ക് നേരെയാണ് മുന്നയും സുഹൃത്തുക്കളും കത്തിവീശിയത്. അക്രമത്തിൽ രണ്ട് പൊലീസുകാർക്കും പരിക്കേൽക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായി വരുന്നതേയുള്ളൂ.
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