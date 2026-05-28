    Kerala
    Posted On
    date_range 28 May 2026 6:30 AM IST
    Updated On
    date_range 28 May 2026 6:31 AM IST

    എറണാകുളം-ചെന്നൈ; തിരിച്ചും സ്പെഷൽ ട്രെയിനുകൾ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ തി​ര​ക്ക് ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് എ​റ​ണാ​കു​ളം ജ​ങ്ഷ​നി​ൽ​നി​ന്ന് ചെ​ന്നൈ എ​ഗ്‌​മോ​റി​ലേ​ക്കും തി​രി​ച്ചും സ്പെ​ഷ​ൽ ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ച്ച​താ​യി റെ​യി​ൽ​വേ. മേ​യ് 31ന് ​രാ​ത്രി 11.10ന് ​എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്തു​നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന സ്​​പെ​ഷ​ൽ എ​ക്സ്​​​പ്ര​സ്​ (06056) അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സം ഉ​ച്ച​ക്ക് 12ന് ​ചെ​ന്നൈ​യി​ലെ​ത്തും.

    ജൂ​ൺ ഒ​ന്നി​ന് ഉ​ച്ച​ക്ക് 2.30ന് ​ചെ​ന്നൈ എ​ഗ്‌​മോ​റി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന സ്​​പെ​ഷൽ എ​ക്സ്​​പ്ര​സ് (06055) അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സം പു​ല​ർ​ച്ചെ 4.30ന് ​എ​റ​ണാ​കു​ളം ജ​ങ്ഷ​നി​ലെ​ത്തും. ര​ണ്ട് എ.​സി ടു ​ട​യ​ർ, മൂ​ന്ന് എ.​സി ത്രീ ​ട​യ​ർ, മൂ​ന്ന് എ.​സി ത്രീ ​ട​യ​ർ ഇ​കോ​ണ​മി, നാ​ല് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ് ക്ലാ​സ് കോ​ച്ചു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ട്രെ​യി​നി​ന് ആ​ലു​വ, തൃ​ശൂ​ർ, പാ​ല​ക്കാ​ട് ജ​ങ്ഷ​ൻ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ സ്റ്റോ​പ്പു​ക​ൾ.

