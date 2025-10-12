Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 12 Oct 2025 10:25 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Oct 2025 10:25 PM IST

    വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​ടു​വി​ൽ ഇ.പി. ജയരാജന്റെ ആത്മകഥ പ്രകാശനത്തിന് ഒരുങ്ങി

    വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​ടു​വി​ൽ ഇ.പി. ജയരാജന്റെ ആത്മകഥ പ്രകാശനത്തിന് ഒരുങ്ങി
    ക​ണ്ണൂ​ർ: വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​ടു​വി​ൽ സി.​പി.​എം കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി​യം​ഗം ഇ.​പി. ജ​യ​രാ​ജ​ന്റെ ആ​ത്മ​ക​ഥ പ്ര​കാ​ശ​ന​ത്തി​ന് ഒ​രു​ങ്ങി. ന​വം​ബ​ർ മൂ​ന്നി​ന് ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ ‘ഇ​താ​ണ് എ​ന്റെ ജീ​വി​തം’ പു​സ്ത​കം പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യും. ചെ​റു​ക​ഥാ​കൃ​ത്ത് ടി. ​പ​ത്മ​നാ​ഭ​ൻ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങും. മാ​തൃ​ഭൂ​മി ബു​ക്സാ​ണ് ആ​ത്മ​ക​ഥ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. നേ​ര​ത്തേ ഡി.​സി ബു​ക്സി​ന് പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ കൈ​മാ​റി​യ ആ​ത്മ​ക​ഥ​യി​ലെ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​ത് വി​വാ​ദ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ‘പ​രി​പ്പു​വ​ട​യും ക​ട്ട​ൻ ചാ​യ​യും’ എ​ന്ന പേ​രി​ലു​ള്ള ആ​ത്മ​ക​ഥ ജ​യ​രാ​ജ​ൻ​ത​ന്നെ നി​ഷേ​ധി​ച്ചു. ര​ണ്ടാം പി​ണ​റാ​യി സ​ർ​ക്കാ​റി​നും പാ​ർ​ട്ടി​ക്കു​മെ​തി​രെ രൂ​ക്ഷ വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ വ​ൻ വി​വാ​ദ​മാ​യ​തോ​ടെ ഈ ​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ താ​ൻ എ​ഴു​തി​യ​ത​ല്ലെ​ന്ന് ജ​യ​രാ​ജ​ൻ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ ആ​ത്മ​ക​ഥ​യു​ടെ ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട​തി​നെ​തി​രെ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക്കും വ​ഴി​വെ​ച്ചു.

    ആ​ത്മ​ക​ഥ വി​വാ​ദ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് പു​തി​യ പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്റെ ആ​മു​ഖ​ത്തി​ൽ ജ​യ​രാ​ജ​ൻ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. സ​രി​ൻ, ര​ണ്ടാം പി​ണ​റാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​വാ​ദ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ൾ, ജാ​വ​ദേ​ക്ക​റു​മാ​യു​ള്ള കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച എ​ന്നി​വ പു​സ്ത​ക​ത്തി​ലി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് വി​വ​രം. മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​ക്ക​ളു​മാ​യു​ള്ള ബ​ന്ധം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന അ​ധ്യാ​യ​ങ്ങ​ളും പു​തി​യ പു​സ്ത​ക​ത്തി​ലു​ണ്ട്.

    News Summary - EP Jayarajan's autobiography set for release amid controversy
