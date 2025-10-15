‘മൂക്കിന്റെ പാലമേ ഇപ്പൊ പോയിട്ടുള്ളു, പോകുമ്പോ സൂക്ഷിക്കണം...’; ഷാഫി പറമ്പിൽ എം.പിക്കെതിരെ ഇ.പി ജയരാജൻtext_fields
കോഴിക്കോട്: ഷാഫി പറമ്പിൽ എം.പിക്കെതിരെ സി.പി.എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം ഇ.പി. ജയരാജൻ. മൂക്കിന്റെ പാലമേ ഇപ്പോൾ പോയിട്ടുള്ളുവെന്നും കൈയൂക്കുള്ള സഖാക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വന്ന വഴിക്ക് പോകില്ലെന്നും ജയരാജൻ പറഞ്ഞു.
പേരാമ്പ്രയിലെ സി.പി.എം രാഷ്ട്രീയ വിശദീകരണ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ‘എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പേരാമ്പ്ര പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനെ ആക്രമിക്കാൻ പോയത്. ഞങ്ങളിതിങ്ങനെ നോക്കിനിക്കുമെന്നാണോ..മേക്കട്ട് കയറാൻ വന്നാൽ അനുഭവിക്കും. അതു മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളു. പേരാമ്പ്രയുടെ സൗഹാർദ അന്തരീക്ഷം തകർക്കാൻ ആസൂത്രിതമായ ശ്രമമുണ്ടായി. ഷാഫിക്ക് അഹങ്കാരവും ധിക്കാരവും അഹംഭാവവുമാണ്. അതു കോൺഗ്രസ് ഓഫിസിൽ പോയി പറഞ്ഞാൽ മതി. പൊലീസിന് നേരെ ബോംബെറിഞ്ഞു. എന്നിട്ടും പൊലീസ് സമാധാനപരമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു’ -ജയരാജൻ വ്യക്തമാക്കി.
നേരത്തെ, പേരാമ്പ്രയിലെ പൊലീസ് നടപടിയെ ന്യായീകരിച്ച് എൽ.ഡി.എഫ് കൺവീനർ ടി.പി രാമകൃഷ്ണനും രംഗത്തുവന്നിരുന്നു. ക്രമസമാധാന പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനാണ് പൊലീസ് ശ്രമിച്ചത്. പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയത് ഷാഫി പറമ്പിൽ എം.പിയാണെന്നും ടി.പി രാമകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. പൊലീസ് നടപടി മനസ്സിലാക്കണം. സംഘർഷ സ്ഥലത്ത് എത്തിയാൽ ജനപ്രതിനിധികൾ പൊലീസിനോട് സംസാരിക്കണം, അതുണ്ടായില്ല. ഷാഫി അക്രമികൾക്കൊപ്പം നിന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പരിക്കേറ്റ ഷാഫിയെ പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്തു.
മൂക്കിന് ഓപ്പറേഷൻ നടന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. മൂക്കിന് പരിക്കേറ്റയാൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുക. മൂക്കിന് പരിക്ക് പറ്റിയ ഷാഫി എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതെന്നും ടി.പി രാമകൃഷ്ണൻ ചോദിച്ചു.
