    Posted On
    date_range 3 Nov 2025 11:20 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Nov 2025 11:20 PM IST

    ‘വൈദേക’ത്തിൽ നേതൃത്വത്തോട് അതൃപ്തി പരസ്യമാക്കി ഇ.പി

    ഇ.പി ജയരാജൻ

    ക​ണ്ണൂ​ർ: വൈ​ദേ​കം റി​സോ​ർ​ട്ട് വി​വാ​ദ​ത്തി​ൽ സി.​പി.​എം നേ​തൃ​ത്വ​ത്തോ​ടു​ള്ള അ​മ​ർ​ഷം പ​ര​സ്യ​മാ​ക്കി കേ​ന്ദ്ര​ക​മ്മി​റ്റി​യം​ഗം ഇ.​പി. ജ​യ​രാ​ജ​ൻ. വി​വാ​ദം ഉ​യ​ർ​ന്ന സ​മ​യ​ത്തു​ത​ന്നെ നേ​താ​ക്ക​ൾ വ്യ​ക്ത​ത വ​രു​ത്തി​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ ത​നി​ക്കെ​തി​രാ​യ അ​ധി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​മാ​യി​രു​ന്നു​​വെ​ന്നും ഇ​ന്ന​ലെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്ത ഇ.​പി​യു​ടെ ‘ഇ​താ​ണെ​ന്റെ ജീ​വി​തം’ ആ​ത്മ​ക​ഥ​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    സി.​പി.​എം സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പി. ​ജ​യ​രാ​ജ​ൻ വൈ​ദേ​കം ആ​യു​ർ​വേ​ദ റി​സോ​ർ​ട്ട് നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ൽ അ​ഴി​മ​തി ആ​രോ​പ​ണം ഉ​ന്ന​യി​ച്ച​താ​യ വാ​ർ​ത്ത വ​ലി​യ വി​ഷ​മ​മാ​ണു​ണ്ടാ​ക്കി​യ​ത്. ആ ​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ എ​ന്താ​ണ് സം​ഭ​വി​ച്ച​തെ​ന്ന് അ​റി​ഞ്ഞി​രു​ന്നി​ല്ല. ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളോ​ളം വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​ന്നെ​ങ്കി​ലും എ​ന്താ​ണ് സം​ഭ​വി​ച്ച​തെ​ന്ന വി​ഷ​യം മാ​ത്രം പു​റ​ത്തു​വ​ന്നി​ല്ല. അ​ടു​ത്ത യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് സ​ത്യാ​വ​സ്ഥ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. ഒ​രു സ്വ​കാ​ര്യ ക​മ്പ​നി​യെ സ​ഹ​ക​ര​ണ സ്ഥാ​പ​നം പോ​ലെ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​ൻ പാ​ടു​ണ്ടോ എ​ന്നു​മാ​ത്ര​മാ​ണ് പ​റ​ഞ്ഞ​തെ​ന്ന് പി. ​ജ​യ​രാ​ജ​ൻ പി​ന്നീ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ സ്ഥാ​ന​ത്തു​നി​ന്ന് നീ​ക്കി​യ​തി​ലെ പ്ര​യാ​സം കേ​ന്ദ്ര​ക​മ്മി​റ്റി​യെ അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. താ​ൻ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ത്ത സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് മാ​റ്റാ​ൻ ആ​ദ്യ​ച​ർ​ച്ച ന​ട​ന്ന​തെ​ന്നും പു​സ്ത​ക​ത്തി​ൽ വി​വ​രി​ക്കു​ന്നു.

    എറണാകുളത്ത് ഒരു വിവാഹ ചടങ്ങിൽ തന്റെ മകനെ ബി.ജെ.പി നേതാക്കൾ പരിചയപ്പെടുകയും നമ്പർ വാങ്ങി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്തു. സ്ഥാനാർഥിയാക്കാൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അവൻ ഫോൺ എടുക്കാതായി. താൻ ബി.ജെ.പിയിൽ ചേരാൻ ചർച്ച നടത്തിയെന്ന ശോഭാ സുരേന്ദ്രന്റെ പ്രചാരണത്തെ തുടർന്നാണ് ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിനം പ്രകാശ് ജാവ് ദേകറെ കണ്ടെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടി വന്നതെന്നും ആത്മകഥയിൽ പറയുന്നു. കൂ​ത്തു​പ​റ​മ്പ് വെ​ടി​വെ​പ്പ്, വ​ധ​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ, ഉ​മ്മ​ൻ ചാ​ണ്ടി ഭ​ര​ണ​കാ​ല​ത്തെ നി​യ​മ​സ​ഭ പ്ര​​ക്ഷോ​ഭ​ങ്ങ​ൾ, മ​ന്ത്രി, എം.​എ​ൽ.​എ എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ, ജ​യി​ൽ​വാ​സം, എ.​കെ.​ജി​യും അ​ഴീ​ക്കോ​ട​ൻ രാ​ഘ​വ​നും അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള നേ​താ​ക്ക​ളു​മൊ​ത്തു​ള്ള ഓ​ർ​മ​ക​ൾ, ന​ക്സ​ലൈ​റ്റ് വ​ർ​ഗീ​സു​മാ​യു​ള്ള ആ​ത്മ​ബ​ന്ധം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ആ​ത്മ​ക​ഥ​യി​ൽ പ​രാ​മ​ർ​ശി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

